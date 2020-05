Das Leben in einem Smarthome – das sind die Vorteile der intelligenten Haustechnik!

Das Wohnen in einem vernetzten Haus ist schon längst keine Zukunftsmusik mehr. Die Zahl der Smarthomes ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Neubauten und technische Sanierungen machen es heutzutage auch Zuhause von den Entwicklungen zu profitieren und den Wohnkomfort deutlich zu steigern. Durch das intelligente Haus ist es möglich geworden verschiedene Haustechniken wie das Licht, die Rollläden, die Heizungsanlage, die Klimaanlage oder die Schlossanlage ganz einfach per Touchpad zu bedienen. Bewohner eines Smarthomes schwärmen von den Annehmlichkeiten in einem vernetzten Haus und können dabei nicht nur von einer verbesserten Wohnatmosphäre profitieren. Auch der Energieverbrauch, sowie die Haussicherheit werden in einem Smarthome optimiert, so dass die Bewohner der vernetzten Häuser eine ganze Reihe von Vorzügen genießen können. Wer mit dem Gedanken spielt ein Smarthome zu bauen oder eine umfassende technische Sanierung anstrebt, sollte sich zunächst genauer mit den Eigenschaften eines Smarthomes beschäftigen. So haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber zusammengestellt, der Sie über die Vorteile eines Smarthomes aufklärt.

Digitale Sicherheit in einem Smarthome hat oberste Priorität

Im Vergleich zu einem gewöhnlichen Haushalt sind die Netzwerke zu Haussteuerung und des Internetzugangs besonders gut geschützt. So gelingt es mit VPN-Servern Netzwerke vor dem Ausspähen, Hackerangriffen oder Datendiebstählen zu schützen. Dabei steht VPN für Virtual Private Network, bei dem eine sichere Verbindung durch die Simulation eines Netzwerks hergestellt wird. So arbeiten Sicherheitsexperten für die Netzwerksicherheit eng mit Bauingenieuren bei dem Hausbau oder der Sanierungsarbeit eines Smarthomes zusammen. Einen VPN Anbieter Test und Vergleich gibt es bei diesen Kollegen im Internet. So lässt sich schnell in Erfahrung bringen welche Sicherheitssysteme für die Datensicherheit in einem Smarthome zuständig sind.

Eine einfache Bedienung ist das A und O im Smarthome

Ein Smarthome soll das Leben in einem Haus oder einer Wohnung deutlich vereinfachen. Demnach ist eine einfache Bedienung von besonderer Bedeutung in einem Smarthome. Schließlich sollen die Bewohner einfach mit der technischen Bedienung von verschiedenen Steuerungselementen umgehen können. Oftmals lassen sich die Smarthome-Systeme auch mit dem eigenen Smartphone koppeln, wodurch es möglich wird verschiedene Einstellungen der Haustechnik ganz bequem vom Sofa auszuführen. Das Schließen der Rollläden oder die Aktivierung der Heizung im Schlafzimmer, ehe man ins Bett geht, soll vor allem den Wohnkomfort erhöhen. So prägt das Leben in einem Smarthome einen ganz einen eigenen Lifestyle, der sich mehr und mehr in Deutschland etabliert.

Haussicherheit in Smarthomes wesentlich besser!

Auch in Puncto Einbruchschutz und Haussicherheit haben Smarthomes die Nase im Vergleich zu konventionellen Wohnhäusern vorn. Denn durch die Vernetzung in einem Smarthome gelingt es ebenfalls auch verschiedene Alarmsysteme miteinander zu verbinden. Einbrecher haben es wesentlich schwerer in ein Smarthome einzubrechen. Denn die meistens sehr modern ausgestatteten Smarthomes verfügen über hochentwickeltes Sicherheitsequipment. Alarmsysteme an Fenster und Türen, Sicherheitsschlösser sowie Überwachungsanlagen schlagen fast jeden Einbrecher in die Flucht.

Energieersparnis im Smarthome enorm

Durch computergesteuerte Warmwasseranlagen und Heizungsanlagen gelingt es für eine optimale Energieeffizienz zu sorgen. Demnach lässt sich in den modernen Wohnhäusern eine Menge Energie für Strom und Heizenergie einsparen. Die intelligenten Systeme passen den Verbrauch dabei immer an den eigenen nutzen an. Auch Energiefresser wie Fernseher oder Computer werden durch einen Fingerklick vom Netzbetrieb entfernt und verbrauchen somit auch im Standby-Modus keinen Strom. So bringt das Leben in einem Smarthome nicht nur einige Annehmlichkeiten mit sich, sondern ermöglicht es auch die Energiekosten langfristig herunterzufahren.