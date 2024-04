Weiterstadt (ots) –

› Verbesserter Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 150 kW (204 PS) (Škoda Superb Combi iV 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,4 – 0,4 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 15,8 – 16,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie) 5,2 – 5,6 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 – 9 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B – B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): D – D (vorläufige Werte))

› Zweite Generation des Superb Combi iV erzielt mehr als 100 Kilometer rein elektrische Reichweite

› Topbenziner 2,0 TSI DSG 4×4 (Škoda Superb Limousine 2,0 TSI DSG 4×4 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,5 – 7,9 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 170 – 179 g/km, CO2-Klasse: F – G (vorläufige Werte); Škoda Superb Combi 2,0 TSI DSG 4×4 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,6 – 8,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 173 – 184 g/km, CO2-Klasse: F – G (vorläufige Werte)) mit 195 kW (265 PS) und 400 Nm Drehmoment ergänzt zeitgleich die Motorenpalette

Škoda ergänzt das Motorenportfolio des neuen Superb um zwei besonders attraktive Varianten: den Plug-in-Hybridantrieb mit mehr als 100 Kilometer rein elektrischer Reichweite im Superb Combi iV sowie den 2,0 TSI-Topbenziner DSG 4×4 mit 195 kW (265 PS) für beide Karosserievarianten.

2019 debütierte die erste Generation des elektrifizierten Škoda Superb iV, der damit erstmals überhaupt die Plug-in-Hybridtechnologie in einem Modell der Marke einführte. Im Rahmen der vierten Superb-Generation hat der Hersteller diese nun weiterentwickelt. Beim neuen Superb Combi iV kombiniert Škoda den Elektromotor mit einem 110 kW (150 PS) starken 1,5 TSI-Benziner und erzielt so eine Systemleistung von 150 kW (204 PS). Die Kraftübertragung erfolgt über ein 6-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) an die Vorderräder. Die Hochvoltbatterie bietet eine Bruttokapazität von 25,7 kWh und damit rund doppelt so viel wie zuvor. Im Ergebnis steigt die rein elektrische Reichweite um 40 auf mehr als 100 Kilometer im WLTP-Zyklus. Damit stellt der Superb Combi iV eine attraktive Option insbesondere für Flottenbetreiber dar.

An einer privaten Wallbox oder öffentlichen Wechselstrom-Ladestation lädt die Antriebsbatterie bei einer Ladestärke von 11 kW in 2:30 Stunden von zehn auf 80 Prozent. Praktisch: Das System erlaubt zudem das Gleichstrom-Aufladen mit maximal 50 kW. (Der für Kunden relevante, in Übereinstimmung mit DIN 70080 ermittelte Wert für den Ladevorgang beträgt dabei 40 kW.) Damit steigt der Füllstand der Batterie in nur 25 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Der Kraftstofftank des Superb Combi iV fasst 45 Liter.

Topbenziner treibt den Škoda Superb mit 195 (265 PS) an

Ab sofort können Kunden den Superb sowohl als Limousine wie auch als Combi zudem mit dem neuen Top-TSI bestellen. Den stärksten Benziner der Modellreihe kombiniert Škoda serienmäßig mit 7-Gang-DSG und Allradantrieb. Er erzielt eine Spitzenleistung von 195 kW (265 PS), das maximale Drehmoment beträgt 400 Nm. Damit umfasst das Angebot für den Škoda Superb aktuell fünf Motor-Getriebe-Kombinationen: zwei Dieselvarianten und zwei Benziner, einer davon mit Mild-Hybridtechnologie (Škoda Superb 1,5l TSI mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1 – 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 117 – 142 g/km; CO2-Klasse: D – E; Škoda Superb Combi: 1,5l TSI mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1 – 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 117 – 142 g/km; CO2-Klasse: D – E,) sowie der Plug-in-Hybridantrieb.

Die beiden neuen Antriebsvarianten stehen ab der Ausstattungsvariante Selection zur Wahl. Diese umfasst unter anderem Scheinwerfer in LED-Technologie, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Alrakis Aero, Parksensoren vorn und hinten mit Rangierbremsfunktion, Akustikverglasung in den vorderen Seitenscheiben sowie dunkel getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset). Ebenfalls zum attraktiven Selection-Gesamtpaket gehören eine Drei-Zonen-Klimaanlage Climatronic, beheizbare Komfortsitze mit Massagefunktion und eine Phonebox mit induktiver Ladefunktion. Die Preise für den 2,0 TSI DSG 4×4 195 kW (265 PS) starten bei 49.600 Euro für die Limousine und 50.450 Euro für den Combi, jeweils in der Ausstattung Selection. Der Skoda Superb Combi mit Plug-in-Hybridantrieb ist als Selection ab 51.350 Euro verfügbar.

Alle Informationen zu Ausstattungen sowie Motor-Getriebe-Varianten des neuen Škoda Superb finden Sie auf skoda-media.de.

Škoda Superb – Verbrauchsangaben

Škoda Superb Limousine: 2,0 l TDI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,5 – 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 118 – 149 g/km; CO2-Klasse: D – E

Škoda Superb Limousine: 2,0 l TDI DSG 4×4 142 kW (193 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 – 6,6 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 140 – 174 g/km; CO2-Klasse: E – F

Škoda Superb Combi: 2,0 l TDI SCR DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,5 – 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 118 – 149 g/km; CO2-Klasse: D – E

Škoda Superb Combi: 2,0 l TDI DSG 4×4 142 kW (193 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 – 6,6 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 140 – 174 g/km; CO2-Klasse: E – F

Škoda Superb – Motorisierungen und Preise

Motorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Ausstattung, UVP in Euro

1,5 TSI mHEV 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front Essence 38.480

1,5 TSI mHEV 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front Selection 42.000

1,5 TSI mHEV 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front L&K 48.760

2,0 TSI 195 kW (265 PS) 7-Gang-DSG 4×4 Selection 49.600

2,0 TSI 195 kW (265 PS) 7-Gang-DSG 4×4 L&K 56.360

2,0 TDI 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front Essence 42.580

2,0 TDI 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front Selection 46.100

2,0 TDI 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front L&K 52.860

2,0 TDI 142 kW (193 PS) 7-Gang-DSG 4×4 Essence 46.580

2,0 TDI 142 kW (193 PS) 7-Gang-DSG 4×4 Selection 50.100

2,0 TDI 142 kW (193 PS) 7-Gang-DSG 4×4 L&K 56.860

Škoda Superb Combi – Motorisierungen und Preise

Motorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Ausstattung, UVP in Euro

1,5 TSI mHEV 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front Essence 39.580

1,5 TSI mHEV 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front Selection 42.850

1,5 TSI mHEV 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front L&K 49.860

2,0 TSI 195 kW (265 PS) 7-Gang-DSG 4×4 Selection 50.450

2,0 TSI 195 kW (265 PS) 7-Gang-DSG 4×4 L&K 57.460

1,5 TSI iV 150 kW (204 PS) 6-Gang-DSG Front Selection 51.350

1,5 TSI iV 150 kW (204 PS) 6-Gang-DSG Front L&K 58.360

2,0 TDI 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front Essence 43.680

2,0 TDI 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front Selection 46.950

2,0 TDI 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front L&K 53.960

2,0 TDI 142 kW (193 PS) 7-Gang-DSG 4×4 Essence 47.680

2,0 TDI 142 kW (193 PS) 7-Gang-DSG 4×4 Selection 50.950

2,0 TDI 142 kW (193 PS) 7-Gang-DSG 4×4 L&K 57.960

