Weiterstadt (ots) – › Batterieelektrischer ŠKODA ENYAQ iV SPORTLINE 80x feiert seine Deutschland-Premiere

› GREENTECH-Festival in Berlin präsentiert innovative Technologien, Konzepte und Produktneuheiten rund um einen nachhaltigen Lebensstil

› ŠKODA AUTO Deutschland ist zum zweiten Mal als Aussteller dabei und informiert Besucher über innovative Zukunftsansätze und nachhaltige Mobilität von morgen

› Hybridveranstaltung ist für Besucher vor Ort und virtuell zuhause erlebbar

› ENYAQ iV 80x mit Allradantrieb und 195 kW (265 PS) in Kürze bestellbar

ŠKODA präsentiert mit dem neuen ENYAQ iV SPORTLINE 80x auf dem GREENTECH-Festival im Berliner Kraftwerk eine Deutschland-Premiere. Das batterieelektrische SUV mit Allradantrieb leistet 195 kW (265 PS)* und feiert hierzulande in Kürze seinen Bestellstart. Besucher können es entweder live am ŠKODA Stand oder im Rahmen eines virtuellen Veranstaltungsrundgangs von zuhause aus kennenlernen. Das GREENTECH-Festival bietet eine Plattform für innovative grüne Technologien und Ideen, die den Austausch zwischen Tech-Fans, Unternehmern und Besuchern anregt. Für die Öffentlichkeit öffnet das Festival seine Türen am 17. und 18. Juni.

ŠKODA AUTO Deutschland tritt zum zweiten Mal als Aussteller auf der Exhibition des GREENTECH-Festivals auf. Am Stand der Marke können die Besucher entdecken, wie das Unternehmen seine Idee von nachhaltiger Mobilität in die Realität umsetzt und welche Zukunftsansätze es verfolgt. Darüber hinaus informiert ŠKODA über nachhaltige Materialien in seinen aktuellen Modellen. Im Mittelpunkt des Markenauftritts steht der neue ENYAQ iV SPORTLINE 80x. Die Festivalbesucher können im dynamisch designten SUV Probe sitzen, das Infotainmentsystem testen und sich von den Vorzügen des großen Kofferraums überzeugen. Zudem bietet ŠKODA AUTO Deutschland vor Ort Probefahrten mit dem ENYAQ iV an. In der 80x-Variante verfügt das Elektro-Flaggschiff mit einem zweiten Elektromotor an der Vorderachse über Allradantrieb. Die maximale Leistung beträgt 195 kW (265 PS)*.

Das GREENTECH-Festival findet in diesem Jahr sowohl vor Ort als auch digital statt. Dank virtueller Rundgänge können Interessierte auch von zuhause aus in die Welt der grünen Technologien von morgen eintauchen. Das Angebot umfasst unter anderem Livestream-Konferenzen, Einblicke in die zweitägige Ausstellung und die Preisverleihung GREEN AWARDS, in deren Rahmen zum Beispiel innovative Projekte und Start-Ups ausgezeichnet werden. Mit seinen vielfältigen Inhalten richtet sich das Festival gleichermaßen an Wirtschaftsvertreter, wissenschaftliche und technologische Pioniere sowie an die breite Öffentlichkeit.

ŠKODA zeigt Live-Eindrücke vom Event auf Social Media

ŠKODA AUTO Deutschland begleitet die Veranstaltung mit regelmäßigen Posts auf Facebook (http://www.facebook.com/skodade), Twitter (http://twitter.com/skodade?lang=de)und Instagram (http://www.instagram.com/skodade/?hl=de). Fans dürfen sich zum Beispiel auf Videos mit Markenbotschafter Joachim Llambi freuen, in denen er den ENYAQ iV SPORTLINE 80x entdeckt und selbst hinter dem Steuer eines ENYAQ iV Platz nimmt. Im Vorfeld des Festivals lädt ŠKODA AUTO Deutschland die Community auf den Social Media-Kanälen dazu ein, Fragen zum neuen ENYAQ iV SPORTLINE 80x und zur kompletten Baureihe zu stellen. Auch zu Themen wie Elektromobilität allgemein und der Green Future-Strategie nimmt ŠKODA AUTO Deutschland gerne Fragen entgegen. Diese werden dann in einem Spot während des Events beantwortet. Ein Video-Teaser (http://youtu.be/nWMttWEYGok) stimmt auf die Deutschland-Premiere des ŠKODA ENYAQ iV SPORTLINE 80x ein.

Themenseite ,Green Future‘ bei Extratouch entdecken

Mit dem ENYAQ iV hat ŠKODA im vergangenen Jahr sein erstes Serienfahrzeug auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens des Volkswagen Konzerns vorgestellt. Bis Ende 2022 will der Hersteller unter dem Dach der Submarke ŠKODA iV insgesamt zehn elektrifizierte Modelle in die Modellpalette aufnehmen. Das ŠKODA AUTO Deutschland Online-Magazin Extratouch (http://extratouch.de/) widmet aktuellen Inhalten zu Elektromobilität, Umwelt sowie zur Nachhaltigkeitsstrategie ,Green Future‘ jetzt eine neue Themenseite (http://extratouch.de/green-future/). Hier erfahren Leser viel Wissenswertes zu den ŠKODA iV-Modellen, den Umweltzielen des Unternehmens, nachhaltiger Produktion und zukünftigen Mobilitätslösungen.

* Elektrische Maximalleistung 220/195 kW: Gemäß UN-GTR.21 ermittelte Maximalleistung, welche für maximal 30 Sekunden abgerufen werden kann. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie zum Beispiel Außentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie. Die Verfügbarkeit der Maximalleistung erfordert insbesondere eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 °C und einen Batterieladezustand > 88%. Abweichungen insbesondere von vorgenannten Parametern können zu einer Reduzierung der Leistung bis hin zur Nichtverfügbarkeit der Maximalleistung führen. Die Batterietemperatur ist in gewissem Umfang über die Funktion Standklimatisierung mittelbar beeinflussbar und der Ladezustand unter anderem im Fahrzeug einstellbar. Die aktuell zur Verfügung stehende Leistung wird in der Fahrleistungsanzeige des Fahrzeugs angezeigt. Um die nutzbare Kapazität der Hochvoltbatterie bestmöglich zu erhalten, empfiehlt es sich, für die tägliche Nutzung ein Ladeziel von 80% für die Batterie einzustellen (vor zum Beispiel Langstreckenfahrten auf 100 % umstellbar).

