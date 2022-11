Berlin (ots) –

Am 8. Dezember findet die zentrale Fachveranstaltung zum Tag der Bildung (http://www.tag-der-bildung.de) in Berlin statt: Das Thema in diesem Jahr ist Gute Bildung in schwierigen Zeiten. Gemeinsam mit hochrangigen Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft, Stiftungslandschaft und Bildungspraxis machen wir an diesem Tag gute Bildung sichtbar.

– Datum: 8. Dezember 2022

– Uhrzeit: 11:00 bis 17:00 Uhr (Einlass 10 Uhr)

– Ort: Umweltforum, Pufendorfstraße 11, 10249 Berlin

– Anmeldung unter: https://eveeno.com/presse-tagderbildung

Auf diese Programmhighlights wollen wir Sie besonders aufmerksam machen:

– 11:00-11:30 Grußwort von Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie ein Treffen der Bundesministerin mit Schüler:innen, die in einer Bauwerkstatt vor Ort gemeinsam mit einer Berliner Architektin Schulmöbel gestalten. (Foto-Moment)

– 11:30-12:00 Forschungsergebnisse – Wie geht es jungen Menschen in Deutschland? (Erste Ergebnisse einer aktuellen Forsa-Studie veröffentlichen wir am 1. Dezember.)

– 15:15-16:00 Paneldiskussion mit Vertreter:innen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, DIE LINKE, FDP, SPD

– 16:00-16:30 Zusammenfassung des Tages durch Elke Büdenbender & gute Praxis auf der Bühne (Foto-Moment)

– 16:30 Get-together

Die Gesprächspartner:innen vor Ort:

– Lisa Paus Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

– Elke Büdenbender Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung

– Frank Hinte Sprecher der Initiatoren des Tag der Bildung & Geschäftsführer, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung

– Anne Rolvering Vorsitzende der Geschäftsführung, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung

– Dr. Gerald Mauler Vorstand, SOS-Kinderdörfer weltweit

– Bettina Jorzik Programmleiterin im Stifterverband und Geschäftsführerin von Bildung & Begabung

– Felix Flemming Bereichsleiter Politik- und Sozialforschung, forsa

– Prof. Dr. Judith Mangelsdorf Professorin für Positive Psychologie, Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport

– Thomas Jarzombek (CDU), bildungspolitischer Sprecher

– Heidi Reichinnek (DIE LINKE), Sprecherin für Frauen-, Senior:innen-, Kinder- und Jugendpolitik

– Ria Schröder (FDP), bildungspolitische Sprecherin

– Nina Stahr (Bündnis 90/Die Grünen), bildungspolitische Sprecherin

– Katrin Zschau (SPD), Berichterstatterin bei der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung

– Lena Groh-Trautmann Geschäftsführung Servicestelle Jugendbeteiligung e.V.

– Gert Mengel Schulleiter, Don-Bosco-Schule Rostock

– Sina Paulsen Koordinatorin Brückenprojekte, DRK-Bildungswerk Hochfeld

Interviews & Fotos

Wen der oben genannten Personen möchten Sie zu einem Interview vor Ort treffen oder welchen Fotowunsch haben Sie? Senden Sie Ihre Anfrage bis zum 24. November an: [email protected]

Infektionsschutz

Die Veranstaltung findet unter den zum gegebenen Zeitpunkt geltenden SARS-CoV-2-Basisschutzmaßnahmen statt. Aktuelle Informationen teilen wir Ihnen rechtzeitig vor der Veranstaltung mit

