Philips erweitert sein Hörgeräte-Sortiment um neue, individuelle Im-Ohr Hörgeräte, die dank künstlicher Intelligenz noch mehr Menschen dabei unterstützen, wieder selbstbewusst am sozialen Leben teilzunehmen. Zahlreiche Wireless-Optionen* für direktes Streaming und die praktische Freisprechfunktion für iOS-Geräte** sorgen zudem dafür, dass Menschen mit Hörverlust besser hören und mit ihren Liebsten in Verbindung bleiben.

AI Sound Technologie in allen Im-Ohr Bauformen

Philips Hearing Solutions, die bekannteste Hörgerätemarke Deutschlands***, präsentiert die neuen Im-Ohr Hörgeräte seiner HearLink 030 Produktfamilie. Verschiedene Bauformen, Farben und Technologiestufen machen jedes Modell so individuell wie seinen Nutzer. Herzstück ist die bahnbrechende AI Sound Technologie, die nun auch im Im-Ohr Sortiment verfügbar ist – und das bereits ab der Einstiegsstufe. Die AI Sound Technologie schafft ein hochwertiges, realistisches Hörerlebnis, das sich durch klaren Klang und deutlicheres Sprachverstehen auszeichnet. Selbst in Situationen, in denen sich viele Menschen gleichzeitig in geräuschvollen Umgebungen unterhalten, können sich HearLink Nutzer wieder problemlos an Gesprächen beteiligen. Die modernen, individuell geformten Im-Ohr Hörgeräte von Philips sitzen einfach gut im Ohr und sind fast unsichtbar. So finden auch Menschen mit hohem ästhetischen Anspruch ein diskretes Modell ihrer Wahl.

Praktische Freisprechfunktion und zahlreiche Wireless-Optionen

Die kleinen Philips HearLink 030 Im-Ohr Modelle verfügen über eine drahtlose 2,4-GHz-Bluetooth®-Anbindung, die Musik, Filme und Anrufe von iOS- und Android(TM)-Geräten direkt auf die Hörgeräte übertragen.**** Sie verfügen außerdem über die praktische Freisprechfunktion, die die Stimme des Hörgeräteträgers über das integrierte Mikrofon direkt auf verschiedene iOS Geräte überträgt. Und, anstatt nach dem Smartphone zu suchen oder es aus der Tasche zu nehmen, genügt ab sofort ein einziger Tastendruck am Hörgerät, um das Gespräch zu beginnen. Das ist nahtlose Konnektivität, der Standard von Philips Hearing Solutions, um Menschen einen modernen Lebensstil zu ermöglichen – und das alles bereits ab der Einstiegsklasse.

„Mit unseren neuen, unauffälligen Im-Ohr Modellen bieten wir noch mehr Auswahl und individuellen Komfort. Wir hoffen, dass wir damit mehr Menschen mit Hörminderung helfen können, ihre Vorbehalte gegenüber Hörgeräten zu überwinden, damit sie ihr Leben wieder in vollen Zügen genießen können. Die neuen Im-Ohr Hörgeräte von Philips HearLink bieten ein modernes, hochwertiges Hörerlebnis in einem ansprechenden Design sowie die Möglichkeit, sich mit den Geräten des täglichen Lebens zu verbinden. So bleiben Menschen mit ihren Liebsten und ihrer Umwelt in Kontakt, was für ihr Wohlbefinden von grundlegender Bedeutung ist.“, sagt Søren Skjærbæk, Vice President, Brand Management, Philips Hearing Solutions.

* ermöglicht durch das neue Bluetooth® Low Energy Protokoll

** Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter: hearingsolutions.philips.com/de-de/support/connectivity/compatibility

*** Demant A/S, Philips Hearing Solutions Brand Study 2021

**** HearLink ITC, ITE HS (9030, 7030, 5030, 3030, 2030)

Apple, iPhone und iPad sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android(TM) ist eine eingetragene Marke von Google LLC.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth® Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser

Marken geschieht unter Lizenz von Demant A/S. Andere Marken und Handelsnamen sind das Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber.

Über Demant

Demant ist ein weltweit führender Hörgerätehersteller und exklusiver Lizenznehmer von Royal Philips. Demant ist im gesamten Hörgerätemarkt tätig und global in mehr als 130 Ländern vertreten. Seit mehr als einem Jahrhundert spielt die Demant Group eine wichtige Rolle bei der Entwicklung innovativer Technologien und Fachkenntnisse, um das Hören und die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.demant.com

Mit den Philips HearLink Hörgeräten wird Demant die vernetzte Hörgesundheit auf ein neues Niveau heben und innovative Lösungen im Bereich integrierter Gesundheitsdienste anbieten. Diese kommen sowohl Fachleuten als auch den Menschen zugute, die mit einem Hörverlust leben. Weitere Informationen finden Sie unter www.hearingsolutions.philips.com

Die für Philips Hearing Solutions in Deutschland zuständige Vertriebsgesellschaft der Demant Group ist die Bernafon Hörgeräte GmbH mit Sitz in Berlin.

