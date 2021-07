Hamburg (ots) –

– Vier Top-Athlet:innen, zwei Energy Ball-Sorten, ein Online-Voting: Ab heute kann Deutschland abstimmen, welche Power-Kugel im Regal landet

– Große Revanche: Laura Ludwig und Hannes Ocik treten erneut gegen Maggie Kozuch und Johannes Vetter an

– Sportlicher Support: Rund 100 Team D-Athlet:innen, Influencer:innen und Gesichter aus der Sport-Welt als Unterstützer dabei

Hamburg (ots) – Welche Sorte wird der offizielle Team Deutschland-Energy Ball? Parallel zu den Olympischen Spielen 2021 in Tokio gibt es bei EDEKA die große Revanche: Für ein neues offizielles Team Deutschland-Eigenmarkenprodukt tritt das #teamfruchtig wieder gegen das #teamkernig an. Die vier Top-Athlet:innen Laura Ludwig und Hannes Ocik sowie Maggie Kozuch und Johannes Vetter haben mit EDEKA zwei verschiedene Energy Ball-Sorten kreiert: Kokos-Mango und Salty-Peanut. Welche es wird und Anfang 2022 – passend zu den Olympischen Winterspielen – im EDEKA-Regal landet, können EDEKA-Kund:innen und Sport-Fans ab heute bis zum 1. August auf www.edeka.de/energyballs entscheiden.

#teamfruchtig vs. #teamkernig: Bewährte Teams, neue Kreationen

Beide Teams konnten zwischen vielen verschiedenen Zutaten wählen und ihre eigenen Sorten kreieren. Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Deutschland-Achter-Gesicht Hannes Ocik versuchen mit ihrer Sorte Kokos-Mango ihren Titel zu verteidigen. Neben der tropischen Kombi finden sich Aprikosen und Haferflocken in ihrer Kreation. “Fruchtig-frisch, ein bisschen süß und eine leicht säuerliche Note, dazu eine klasse Optik – nach einem anstrengenden Training sind unsere Energy Balls perfekt, um schnell die Energiespeicher aufzufüllen.”, so Olympia-Siegerin Laura Ludwig. Das #teamkernig geht mit der Sorte Salty-Peanut ins Rennen: Dattel, Mandel und Meersalz bilden hier die Grundmasse. “Die Mischung aus Geschmack und Energie war uns wichtig. Deshalb stecken Power pur und mit Datteln und Mandeln typische Sportzutaten drin.”, freut sich Weltmeister im Speerwurf Johannes Vetter, der mit Beachvolleyballerin Maggie Kozuch die #teamkernig-Sorte kreierte.

Energy Balls sind kleine Power-Kugeln, der ideale Snack für zwischendurch und genau das richtige für Sportler:innen und alle, die sich ausgewogen ernähren wollen.

Startet heute: Öffentliches Voting mit großem Gewinnspiel

Über die Gewinner-Sorte kann Deutschland vom 19. Juli bis zum 1. August auf edeka.de/energyballs entscheiden. Alle Teilnehmer:innen nehmen automatisch an einem Gewinnspiel teil und sichern sich die Chance auf 1 von 25 Paketen mit der offiziellen Team D-Kleidung von adidas, einem EDEKA-Einkaufsgutschein in Höhe von 250 Euro, dem Team D-Kochbuch, einer individuellen Schürze mit dem eigenen Namen und vielen Leckereien. Das Gewinnspiel läuft bis zum Ende der Olympischen Spiele am 8. August 2021. Auf der Seite gibt es neben den Rezepten für die Energy Balls auch Interviews mit den Athlet:innen und alle Clips zur Aktion. Herzstück der Kampagne ist der Video-Clip mit den vier Athlet:innen, die über alle Social Media-, Online, und Print-Kanäle von EDEKA sowie durch umfangreiches Werbematerial für den POS in den EDEKA-Märkten verlängert wird. Darüber hinaus erhält EDEKA Support von knapp 100 Team D-Athlet:innen, Influencer:innen und Gesichtern aus der Sport-Welt.

Nach Team D-Riegel: Ludwig und Ocik wollen Titel verteidigen

Seit Anfang 2020 gibt es den offiziellen Team Deutschland-Riegel in allen teilnehmenden EDEKA-Märkten zu kaufen. Hinter dem leckeren Haferriegel stecken Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig sowie Olympia-Vize im Deutschland-Achter Hannes Ocik. Die beiden hatten sich 2019 mit ihrem #teamfruchtig in einem großen Voting gegen das #teamkernig mit Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter und Beachvolleyballerin Maggie Kozuch durchgesetzt.

