– Sofortgewinne in Höhe von über 7 Millionen Euro in bar

– 30 E-Autos von Mercedes-Benz und Smart werden verlost

– TV- und Online-Spots begleiten Aktion 2022

Das Original der nationalen Kronkorken-Aktion geht in eine neue Runde – die Veltins Megachance wird attraktiver denn je. Neben 7 Mio. Euro Sofortgewinnen in bar gibt es 2022 zusätzlich 30 E-Autos von Mercedes-Benz und Smart zu gewinnen, von denen wöchentlich als Gewinnspielgarantie zwei Hauptgewinne verlost werden. Jeweils ein Mercedes-Benz C 300 e T-Modell und ein Smart EQ fortwo erhalten unter den Veltins-Markenfreunden alle sieben Tage einen neuen Besitzer. Durch die einfache und bewährte Mechanik können die Gewinncodes direkt online in das virtuelle Benutzerkonto eingetragen oder ganz einfach in der Veltins-App eingescannt werden. Immerhin verrät schon der Blick unter den Kronkorken, ob die Flasche frisches Veltins einen Gewinn bereithält. Die Teilnehmer können ihre Gewinnbeiträge bis einschließlich 30. September 2022 virtuell sammeln und sich anschließend auf das eigene Konto auszahlen lassen. „Die Mechanik hat sich in den vergangenen Jahren als beliebt und zuverlässig bewährt. Die Veltins-Markenfreunde wissen das zu schätzen. Das spiegeln uns auch die hohen Teilnehmerzahlen der vergangenen Aktionen sowie die positiven Rückmeldungen der Gewinner wider“, so Veltins-Marketingdirektor Herbert Sollich.

Original Kronkorken-Aktion startet im März

Bereits ab der ersten Code-Eingabe nehmen die Teilnehmer an den wöchentlichen Autoverlosungen teil. Offizieller Aktionsstart ist bereits im März, die Zusatz-Verlosungen der E-Autos beginnen direkt nach Ostern. Herbert Sollich: „Wir freuen uns schon jetzt darauf, das Original unter den nationalen Kronkorken-Aktionen zu starten und sowohl unsere Stammverwender als auch alle anderen Pils-Liebhaber mit dem Sammelfieber zu begeistern!“ Selbstverständlich wurde die Aktion auch neu aufgeladen und damit nochmals attraktiver. So wurde die Zahl der Hauptgewinne erhöht, außerdem bringt die Brauerei C. & A. Veltins in diesem Jahr erstmals auch E-Autos zur Verlosung. „Das passt perfekt in die heutige Zeit und ist damit eine Antwort auf den Wunsch nach neuer Mobilität“, so Herbert Sollich.

Kurzweilige Unterhaltung durch TV- und Online-Spots

Begleitet wird die Veltins Megachance 2022 von verkaufsfördernden Maßnahmen am Point of Sale, klassischer Kommunikation in Funk, TV und auf Großflächenplakaten sowie Online-Werbung. Auch hier gibt es Neuerungen. Der TV-Spot wird erstmals vollständig computeranimiert sein und untermalt mit dem Veltins-Song „Heartbeat“ für kurzweilige Unterhaltung sorgen. Online werden zudem in den Frühjahrs- und Sommermonaten drei unterschiedliche Highlight-Spots zu sehen sein, die die Hauptgewinne – nämlich die Autos – auf besondere Art und Weise in den Fokus rücken.

