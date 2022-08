Frankfurt am Main (ots) –

– Neue Variante des Schokoladen-Klassikers ab September im Supermarkt.

– Das Nestlé Chocoladen-Werk in Hamburg stellt KitKat Vegan für 15 Länder her.

– Besser für das Klima: Der CO2-Fußabdruck des neuen Riegels ist 18 % niedriger als von einem Milchschokoladen-KitKat.

– KitKat-Produktion seit 50 Jahren in Hamburg.

Endlich kommt er nach Deutschland: Schoko-Fans können bald den veganen KitKat-Riegel hierzulande probieren. Ab September 2022 wird KitKat Vegan vorerst als Einzelriegel in ausgewählten deutschen Supermärkten erhältlich sein. Ab Januar 2023 wird die vegane Variante bundesweit im Handel im Regal stehen – dann auch als dreier Multipack.

Herstellung im Nestlé Chocoladen-Werk in Hamburg

Nestlés Lebensmittel- und Schokoladen-Expert:innen haben den veganen Riegel im unternehmenseigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum im britischen York entwickelt. Ab sofort produziert das Nestlé Chocoladen-Werk in Hamburg die vegane KitKat-Variante für Deutschland und weitere 14 Länder.

„Wir sind stolz, dass unser Team nach mehreren KitKat-Innovationen der letzten Jahre erneut eine Neuheit für die internationale Bühne herstellt“, sagt Maren Grisar, Produktionsleiterin KitKat im Nestlé Chocoladen-Werk. „Gemeinsam mit der Werksmannschaft und unseren internationalen Kolleg:innen haben wir es in kürzester Zeit geschafft, die Produktion für KitKat Vegan aufzusetzen. Pro Produktionstag laufen ca. 800.000 Riegel der neuen Variante vom Band. Das ist die Krönung für das Jubiläumsjahr der Marke in Hamburg. Seit 50 Jahren stellen wir verschiedene Sorten des ikonischen Riegels her.“

Die Fabrik in der Hansestadt ist das deutsche Zuhause von KitKat. Die Produktionslinie schafft allein von der klassischen Variante täglich mehr als vier Millionen Riegel. Im Bereich arbeitet ca. ein Viertel der insgesamt 800-köpfigen Werksmannschaft. Der Standort in Hamburg ist darüber hinaus das größte europäische Schokoladenwerk von Nestlé.

Kompromisslos KitKat mit veganer Rezeptur

Die neue Variante des Kult-Riegels sieht aus wie der bekannte Klassiker und ist vegan zertifiziert. Die Rezeptur sorgt für die perfekte Balance aus knackiger Waffel und leckerer Schokoladenkuvertüre. Zwischen die Waffelschichten kommt eine cremig-knusprige Füllung. Umhüllt wird das Ganze mit einem zarten Mantel aus Schokoladenkuvertüre. Dabei werden beim KitKat Vegan Milchalternativen aus Reis und Mais eingesetzt. Das Geschmackserlebnis, das KitKat-Fans schätzen, ist auch hier Programm.

Kakao aus nachhaltiger Beschaffung

Der Kakao für KitKat Vegan stammt aus 100 % nachhaltiger Beschaffung durch den Nestlé Cocoa Plan (https://www.nestle.de/verantwortung/gemeinschaften/cocoa-plan) und ist Rainforest Alliance zertifiziert.

Gut für das Klima: Kleinerer CO2-Fußabdruck von KitKat Vegan

Der neue Riegel setzt in der Rezeptur auf vegane Zutaten statt Milchprodukte. Somit ist der CO2-Fußabdruck von KitKat Vegan 18 % niedriger als von der Milchschokoladen-Variante.[1] Die Kohlenstoffreduzierung hat die Organisation Carbon Trust zertifiziert.

Die unverbindliche Preisempfehlung für den Einzelriegel liegt bei 1,29 Euro und beim Multipack bei 2,99 Euro.

Nestlé setzt auf mehr pflanzliche Produkte auf dem Weg zur Klimaneutralität

Nestlé erweitert fortlaufend das Angebot an pflanzlichen Lebensmitteln und Heißgetränken in seinem Produktportfolio. Ein wachsendes Angebot an pflanzlichen Produkten unterstützt den Lebensmittelhersteller auf dem Weg zur „Grünen Null“. Nestlé hat sich verpflichtet, bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Mehr Informationen zum Klimafahrplan von Nestlé gibt es hier (https://www.nestle.de/klimaschutz).

[1] KitKat Vegan 2022 CO2-Fußabdruck im Vergleich zum KitKat Classic 2018

Pressekontakt:

Nestlé Deutschland AG

Nora Bartha-Hecking

Tel: (069) 6671 – 3801

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots