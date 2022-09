Monheim am Rhein (ots) –

Gesunde Ernährung? Ja, bitte! Sie sollte aber unkompliziert sein und sich in den oft hektischen Berufsalltag integrieren lassen. Dabei können Nahrungsergänzungsmittel eine wertvolle Hilfe sein. Ein Sortiment an qualitativen Produkten bietet die Marke Nature Love, die mit hochwertigen Nähr- und Vitalstoffen zu einer ausgewogenen und bewussten Lebensweise beiträgt.

Morgens eine schnelle Tasse Kaffee, mittags in die Kantine, und abends noch zügig etwas kochen. Arbeit, Schule, Familie und Alltag verlangen uns sehr viel ab, sodass wir uns kaum die Zeit nehmen, um uns gesund und ausgewogen zu ernähren. Gleichzeitig möchte man seinem Körper alle wichtigen Nährstoffe geben, die er benötigt. Kein Wunder, dass die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln stetig steigt. Mit ihnen kann man punktuell die normale Ernährung und Nährstoffzufuhr ergänzen. Doch wie kann man sicher sein, dass man neben Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien nicht auch eine Menge überflüssiger Zusatzstoffe schluckt?

Hier setzt Nature Love an. Die seit 2016 bestehende Marke steht für Nahrungsergänzung auf höchstem Niveau. Die Produkte enthalten wann immer möglich Premium-Rohstoffe rein natürlichen Ursprungs und in höchster Bioverfügbarkeit. Auf künstliche Aromen, Farb- und Konservierungsstoffe wird nahezu vollständig verzichtet. Die Produkte sind größtenteils rein pflanzlich und damit für Vegetarier und, bis auf wenige Ausnahmen, auch Veganer gut geeignet. Produziert werden sie ausschließlich in Deutschland nach strengen Qualitätskriterien. Vor dem Verkauf wird jede Charge zusätzlich von einem akkreditierten Labor geprüft.

Hochwirksam kombinierte Inhaltsstoffe

Zielgruppe von Nature Love sind alle, denen ein gesunder Lebensstil, eine ausgewogene Ernährung und Natürlichkeit wichtig sind. Zu den besonders gefragten Produkten gehören OPC Traubenkernextrakt mit Vitamin C und Vitamin D3 5000 I.E. Das Traubenkernextrakt enthält Oligomere Proanthocyanidine, kurz OPC.

Gemeinsam mit Vitamin C, welches die normale Kollagenbildung unterstützt und antioxidativ wirkt, trägt OPC dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Vitamin C hilft außerdem bei der Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung und unterstützt das Immunsystem.

Nicht nur im Winter profitiert der Körper von Vitamin D3, im Volksmund auch „Sonnenvitamin“ genannt. Es unterstützt auch das Immunsystem und fördert die Erhaltung von Knochen, Zähnen und Muskeln, die Zellteilung und die Verwertung von Calcium und Phosphor.

NATURE LOVE auf Expansionskurs

So unkompliziert wie die Einnahme ist mittlerweile auch der Erwerb von Nature Love-Produkten. Gestartet als reiner Onlinevertrieb, baut die Marke seit 2019 ihre Präsenz im Drogerie- und Lebensmitteleinzelhandel aus. Eine Auswahl der Nature Love Produkte ist in dm- und Rossmann-Filialen gelistet. Am 30. Mai kamen mit den REWE-Märkten der Region West 550 potenzielle neue Verkaufsstellen hinzu. Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten die Produkte also dort, wo sie auch ihre Lebensmittel und Drogerieartikel kaufen.

Über NATURE LOVE

NATURE LOVE versorgt alle Menschen mit den nötigen Nährstoffen, um ihnen einen ausgeglichenen Lebensstil zu ermöglichen. Ganz ohne Schnickschnack. Ganz natürlich. Auch erhältlich bei dm und Rossmann.

