Essen (ots) – Die Unternehmensgruppe ALDI Nord treibt die eigene Nachhaltigkeitsagenda konsequent voran. Im aktuellen Zwischenbericht zieht der Discounter Bilanz und nimmt neue Maßnahmen und Ziele ins Visier. Besonders im Fokus dabei: Die Themen Verpackungen, Klimaschutz und Bewusste Ernährung.

In ihrem aktuellen Zwischenbericht informiert die Unternehmensgruppe ALDI Nord transparent über ihre Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit. Sei es beim Ausbau des nachhaltigen Produktsortiments, der ökologischen Rohstoffbeschaffung oder der Achtung der Menschenrechte in globalen Lieferketten – in allen Bereichen konnte der Discounter in den vergangenen Jahren beachtliche Fortschritte erzielen. Im Rückblick auf das Berichtsjahr 2020 stellt Rolf Buyle, Managing Director International Buying, fest: “In der Corona-Pandemie ist einmal mehr deutlich geworden, dass wir als Lebensmittelversorger eine besondere Verantwortung tragen. Diese Verantwortung nehmen wir nicht nur gegenüber unseren Kunden und Mitarbeitern, sondern auch gegenüber Umwelt und Gesellschaft wahr. Unser Zwischenbericht zeigt, wo wir als Unternehmensgruppe ALDI Nord aktuell stehen und wo wir hinwollen.”

Neue internationale Verpackungsziele beschlossen

Ein zentrales Nachhaltigkeitsthema für die gesamte Unternehmensgruppe ALDI Nord ist weiterhin das Thema Verpackungen. Als Leitlinie dienen dabei die Grundprinzipien der Kreislaufwirtschaft: “Vermeiden. Wiederverwenden. Recyceln”. So konnte ALDI Nord allein in Deutschland seit 2015 bereits 38.000 Tonnen Verpackungen einsparen. Auch bei den Zielen, bis 2025 100 Prozent der Eigenmarken-Verpackungen recyclingfähig zu gestalten und bis 2025 mindestens 40 Prozent des Obst- und Gemüsesortiments unverpackt anzubieten, kommt der Discounter gut voran.

Kürzlich wurden weitere ambitionierte internationale Verpackungsziele definiert: Um den Einsatz von Neukunststoffen zu reduzieren, soll der Rezyklat-Anteil in allen Eigenmarken-Produktverpackungen aus Kunststoff bis 2025 auf durchschnittlich mindestens 30 Prozent gesteigert werden. Schon heute gibt es zahlreiche Artikel mit einem hohem Rezyklatanteil im ALDI Nord Sortiment, so etwa der gekühlte Orangensaft 1L in der PET-Flasche mit 100% Rezyklatanteil oder das Mineralwasser Selection 1L, das ebenfalls sukzessive auf 100% Rezyklateinsatz umgestellt wird. Ziel ist es, den Einsatz von Rezyklat über alle Warengruppen schrittweise zu steigern. Zudem soll ebenfalls bis 2025 der Gesamteinsatz von Neukunststoffen im Vergleich zum Jahr 2020 um 20 Prozent sinken. Mit diesen neuen Zielen setzt die Unternehmensgruppe ALDI Nord ein starkes Zeichen für einen verantwortungsvollen Umgang mit wertvollen Ressourcen.

Klimaschutz im Fokus

Auch beim Thema Klimaschutz hat der Discounter seine Anstrengungen intensiviert: Im Juli 2020 ist ALDI Nord der “Science Based Targets Initiative” beigetreten. Durch den Beitritt verpflichtet sich die Unternehmensgruppe, in den nächsten zwei Jahren verbindliche und wissenschaftlich überprüfte Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen festzulegen, die im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens stehen. Zunächst will ALDI Nord die Treibhausgasemissionen bis Ende 2021 um 40 Prozent gegenüber 2015 senken und diese Entwicklung anschließend weiter forcieren.

Bewusste Ernährung für alle ermöglichen

Ein weiteres strategisches Ziel ist weiterhin, eine bewusste Ernährung für alle Kunden zu ermöglichen und einen verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln zu fördern. So konnten ALDI Belgien und ALDI Frankreich im Jahr 2020 die ersten Produkte mit dem Nutri-Score kennzeichnen, Deutschland und Spanien haben Anfang 2021 die ersten Eigenmarken für den Nutri-Score registriert. Zusätzlich wurde das vegane und vegetarische- sowie das Bio- und Fairtrade-Sortiment weiter ausgebaut. Ein weiterer Meilenstein im Jahr 2020 war die Erarbeitung einer neuen internationalen Richtlinie (https://www.aldi-nord.de/content/dam/aldi/germany/corporate/verantwortung/AN_CR-Guideline_DE.pdf.res/1616581345972/AN_CR-Guideline_DE.pdf) zur Vermeidung von Lebensmittelverlusten und -abfällen. Hiermit schafft ALDI Nord erstmals einen verbindlichen Rahmen zum Umgang mit überschüssigen Lebensmitteln.

Der komplette Zwischenbericht kann hier heruntergeladen werden: https://www.aldi-nord.de/nachhaltigkeitsbericht/2020.html

