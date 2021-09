Berlin (ots) –

Die Berliner CBD-Marke VAAY und das Skincare-Label MOY by Stefanie Giesinger haben ein gemeinsames Produkt entwickelt: Das MOY & VAAY – Hydration CBD Face Serum mit CBD aus der Cannabispflanze, Aloe-vera-Extrakt sowie Hyaluronsäure pflegt gestresste Gesichtshaut und ist ab sofort als Limited Edition exklusiv bei dm-drogerie markt erhältlich.

Mit einem stressigen Alltag kennt sich Model und Unternehmerin Stefanie Giesinger aus: Zwischen langen Shootings, Interviews und Business-Terminen bleibt oft nur wenig Zeit, um durchzuatmen. Dauerstress überträgt sich dabei nicht nur aufs Gemüt, sondern geht auch unter die Haut: Sie verliert ihr Strahlen, Pickelchen und Rötungen machen sich bemerkbar. Deshalb hat das Model zusammen mit der Berliner Wellbeing-Brand VAAY ein neues Gesichtsserum für ihre Pflegelinie “MOY” (abgeleitet sich vom russischen Wort für “mein”) entwickelt: Das feuchtigkeitsspendende MOY & VAAY – Hydration CBD Face Serum mit Aloe-vera-Extrakt, CBD sowie Hyaluronsäure pflegt und beruhigt gestresste Gesichtshaut. Die pflegende Formel des veganen Serums soll die Haut erfrischen und feine Fältchen sanft von innen heraus aufpolstern. Das Serum zieht dabei besonders schnell ein und eignet sich optimal als Vorbereitung für weitere Pflegeprodukte wie eine Tages- oder Nachtcreme.

Feuchtigkeitsspendende Gesichtspflege mit CBD

Die Skincare-Produkte von MOY gehören aufgrund ihrer hochwertigen Inhaltsstoffe und ihrer Exklusivität zum Premium-Segment der Kosmetik bei dm-drogerie markt. Eine besondere Zutat des neuen Hydration CBD Face Serums ist das verwendete CBD. CBD ist die Abkürzung für Cannabidiol – ein nicht-berauschender Inhaltsstoff der Cannabispflanze, dem u. a. eine entzündungshemmende und entspannende Wirkung nachgesagt wird.

“In meinem Job bin ich viel unterwegs, werde oft geschminkt – das macht sich auch irgendwann auf der Haut im Gesicht bemerkbar. Deshalb ist CBD auch die ideale Zutat für unser Serum, denn es wirkt u. a. antioxidativ und hilft dabei, meine Haut zu schützen und zu kräftigen. Durch VAAY bin ich im vergangenen Jahr erstmals auf CBD aufmerksam geworden und war sofort begeistert”, erklärt Stefanie Giesinger über die Zusammenarbeit mit der jungen Berliner Marke.

2020 hat sie die VAAY-Gründer Finn Hänsel und Fabian Friede kennengelernt, kurze Zeit später auch in die Marke investiert. Damit ist sie in guter Gesellschaft; zu den Investoren zählen außerdem TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf, Musiker Will.i.am und Fußballprofi Mario Götze. “Schon seit den ersten Gesprächen hatte ich die Vision eines gemeinsamen Produkts mit MOY und freue mich umso mehr, das jetzt verwirklichen zu können”, so das Model weiter.

“Unsere Marke VAAY ist bekannt für hochwertige CBD-Produkte für den Alltag; in Stefanies ausgezeichnete Skincare ist ihre ganze Erfahrung als internationales Model eingeflossen. Wir sind sehr froh, durch unsere Zusammenarbeit nun ein so hochwertiges Gesichtspflegeprodukt entwickelt zu haben, das exklusiv bei dm-drogerie markt erhältlich ist”, freut sich auch Finn Hänsel, CEO von VAAY.

Um die Limited Edition deutschlandweit zu bewerben, läuft diese Woche auch ein gemeinsamer TV-Spot mit Stefanie Giesinger, u. a. auf ProSieben und Sixx, an. Weitere Informationen zum MOY & VAAY – Hydration CBD Face Serum unter: www.dm.de/moy.

Über VAAY

Die Wellbeing-Marke VAAY steht für CBD- und hanfbasierte Lifestyleprodukte zur Förderung von Achtsamkeit, Balance und Wohlbefinden im Rahmen eines gesunden Lebensstils. Das Berliner Start-up verfolgt dabei einen wissenschaftlichen Ansatz: Ein Team von Biolog:innen, Mediziner:innen und Forscher:innen entwickelt die zertifizierten Produkte rund um die Themen Relax, Recover und Sleep nach einer einzigartigen Kombination aus Cannabinoiden, Terpenen und natürlichen Extrakten. Dafür wird vor hochwertiger Hanf aus Europa verwendet. VAAY ist eine Marke der Sanity Group GmbH, ein Health und Life-Science-Unternehmen mit Sitz in Berlin, das auf die ganzheitliche medizinische und gesundheitliche Nutzung von Cannabinoiden spezialisiert ist. Weitere Infos unter www.vaay.com (http://www.vaay.com).

Über MOY by Stefanie Giesinger

Die Gesichtspflege und Parfüms der Marke MOY aus Berlin by Stefanie Giesinger gehören aufgrund ihrer Exklusivität und ihrer hochwertigen Inhaltsstoffe, zum Beispiel in der Feuchtigkeitscreme, zum Premium-Segment der Kosmetik bei dm. Giesinger, erfolgreiches Model, ist auf vielen Laufstegen der Welt zu Hause. Sie bündelt für dich ihre ganze Beauty-Erfahrung, die sie im Laufe ihrer Karriere als Top-Model gesammelt hat und präsentiert eine Hautpflege, die sich speziell auf das Gesicht konzentriert. Die exklusiv bei dm erhältliche Kosmetik und Düfte von MOY by Stefanie Giesinger setzt mit der universellen Gesichtspflege die optimalen Akzente, versorgt trockene Haut intensiv mit Feuchtigkeit und schenkt dem Teint einen stilvollen Glow-Effekt durch strahlende Goldakzente.

Pressekontakt:

Thilo Grösch

Public Relations

[email protected] / [email protected]

www.vaay.com/presse

Original-Content von: VAAY GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots