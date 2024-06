Stuttgart, Deutschland (ots) –

Der Fokus für Einsteiger-Motorräder lag lange Zeit auf den 125er-Modellen. Erstmals widmet sich der neue Kaufratgeber von MOTORRAD, Europas größtem Motorradmagazin, auch der 48-PS-Klasse für Einsteiger. Und das nicht nur am Rande, sondern mit seinem Schwerpunkt. Denn diese Klasse ist der logische nächste Schritt für alle, die von den 125ern in die nächste Stufe aufsteigen wollen. Gleichzeitig ist sie der Start für Direkteinsteiger – sofern volljährig – ins Motorradleben.

Der MOTORRAD-Kaufratgeber 2024 mit über 300 Modellen samt technischer Daten und Preisen ist ab heute im Handel oder unter shop.motorpresse.de erhältlich (auch als E-Paper).

„So schillernd, vielfältig und faszinierend die Auswahl an Marken und Typen in diesen beiden Klassen inzwischen ist, so schwierig kann es sein, den Überblick zu behalten und sich für das passende Motorrad zu entscheiden“, sagt Andreas Bildl, verantwortlicher Redakteur für diesen MOTORRAD-Kaufratgeber.

Für den besten Überblick hat die Redaktion getestet, bewertet und recherchiert. Die spannendsten 48-PS-Neuheiten der Saison bei den Reiseenduros, den kleinen Cruisern sowie ausführliche Fahrberichte ausgewählter Modelle mit Verbrenner- und E-Antrieb machen Vorfreude auf das Fahrerlebnis und helfen bei der Kaufentscheidung. Aus fünf Modellen ermittelten die Tester zudem den Champion in der 125er-Klasse.

Wichtig für Einsteiger ist neben einem passenden Motorrad auch, die Orientierung im Dschungel der Bestimmungen für die Führerscheine A1 und A2 nicht zu verlieren. Wieviel Leistung für wen, welches Leistungsgewicht gilt? Was ist bei der Drosselung, bei der Motor-Leistung und beim Mindest-Gewicht zu beachten? Welche Sonderregelung gibt es für Elektromotorräder?

Ergänzt wird der MOTORRAD-Kaufratgeber durch umfangreiche Datentabellen und einen Service-Teil speziell über Produkte für Einsteiger, wie Kleidung Helme und weiteres Zubehör. Ein erster und exklusiver Crashtest von Airbagwesten rundet das umfangreiche Informationspaket des MOTORRAD-Kaufratgebers ab. Er ist damit ein wertvoller Leitfaden für den perfekten Start ins Motorradleben.

