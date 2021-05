Oldenburg (ots) – Der Leidensdruck ist hoch, Beschwerden werden zu häufig nicht ernst genommen – Alltag für Patienten mit Fibromyalgie, dem chronischen Schmerzsyndrom (FMS). FMS zeigt sich mit chronischen Schmerzen, Schlafstörungen aber auch mit Erschöpfungsneigung. Die konventionelle medikamentöse Therapie hat häufig viele Nebenwirkungen, ihr Effekt ist bei der Behandlung von FMS-Symptomen oft gering. Hoffnung macht eine neue Vergleichsstudie mit dem Extrakt aus der französischen Meereskiefernrinde – Pycnogenol®.

Neue Studie zeigt positiven Effekt von Pycnogenol® auf FMS-Symptome

Eine aktuelle italienische Studie[1] aus dem März 2021 verglich die Effizienz der zusätzlichen Gabe von Pycnogenol® mit der Standardtherapie bei Patientinnen mit chronischem Schmerzsyndrom. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Patientinnen über deutlich weniger Beschwerden und Symptome bei zusätzlicher Pycnogenol®-Gabe berichteten. Außerdem konnte der Anteil der Patientinnen, die zusätzlich eine Notfallmedikation mit konventionellen Schmerzmitteln bekamen, signifikant gesenkt werden.

Somit scheint eine Pycnogenol®-Gabe, zusätzlich zur Standardtherapie, die Intensität der Symptome und Beschwerden bei FMS zu reduzieren. Pycnogenol® könnte zukünftig eine sanfte und sichere Zusatzoption für Patienten mit Fibromyalgie darstellen, vor allem, um die belastenden Symptome zu lindern und die konventionelle, nebenwirkungsstarke Zusatzmedikation langfristig zu reduzieren.

Pycnogenol® – vielseitig einsetzbar

Pycnogenol® ist ein vielseitig einsetzbarer, klinisch geprüfter Pflanzenextrakt aus der französischen Meereskiefernrinde, der mit seiner antioxidativen, antientzündlichen und gefäßerweiternden Wirkung in zahlreichen Indikationen Anwendung findet. Heute stehen zahlreiche innovative, sichere und wirksame Produkte mit Pycnogenol® für die Gesundheit in Ihrer Apotheke zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie auf www.pycnogenol.de.

[1] G. Belcaro et al.: Idiopathic myalgic pain (fibromyalgia): supportive management and prevention with Pycnogenol®. In: Panminerva Medica 2021 March;63(1):46-50, DOI: 10.23736/S0031-0808.20.03955-5.

