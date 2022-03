Rankweil (ots) –

Malcolm Kessler ist Abnehmexperte im Team des Ernährungs- und Fitnessexperten Simon Mathis. Gemeinsam haben sie ein Coaching etabliert, mit dem sie Menschen helfen, ihr Gewicht zu reduzieren und sich eine gesundheitsorientierte Lebensweise anzueignen. Hier erfahren Sie, wie der Profi seinen Kunden unter die Arme greift, weshalb ein Berater so wichtig ist und warum das Mindset beim Abnehmen eine essenzielle Rolle spielt.

Aus den verschiedensten Gründen versuchen Menschen, ihr Gewicht zu reduzieren. So möchten sie beispielsweise ihre Traumfigur erreichen, oder sich eine gesündere Lebensweise aneignen. Obwohl viele von ihnen die unterschiedlichsten Methoden ausprobieren, stellen sich kaum Erfolge ein. Schon nach kurzer Zeit verlieren die meisten Betroffenen ihre Motivation, weil sie nur geringe Fortschritte feststellen. Um erfolgreich abnehmen zu können, sind durchdachte Konzepte und ein unerschöpfliches Durchhaltevermögen nötig. „Es reicht nicht, einfach nur abzunehmen, man muss das Gewicht auch halten“, erklärt Malcolm Kessler hierzu.

„Man fragt sich immer: Wie nehme ich ab? In Wahrheit ist schon die Fragestellung das Problem. Denn das Abnehmen an sich ist gar nicht die Schwierigkeit. Um abzunehmen, kann ich tatsächlich die verrücktesten Dinge tun. Das entscheidende Problem ist aber am Ende ein anderes: Wie kann jemand sein Gewicht danach halten?“ In Malcolm Kesslers Augen ist dafür ein Konzept, das auf Nachhaltigkeit basiert, nötig ebenso wie die richtige Einstellung. Auch Malcolm Kessler stand einst vor der Herausforderung, seinen Bauch loszuwerden – und es gelang ihm. Auf Grundlage seiner Erfahrungen und in Zusammenarbeit mit Simon Mathis konnte er bereits mehr als 600 Menschen zu ihrem Wunschgewicht verhelfen. Doch wie gelingt ihm das und was führt tatsächlich zum Erfolg?

So hilft Malcolm Kessler seinen Kunden

Die ersten Kilos zu verlieren, ist einfach. Allerdings bieten nur wenige Berater langfristige Konzepte, die nachhaltig das Wunschgewicht versprechen. Aus diesem Grund achtet Malcolm Kessler darauf, einen zukunftsorientierten Leitfaden und eine durchdachte Struktur zu entwerfen. Sein Ziel ist es, dass sich seine Kunden für ihr gesamtes Leben eine gesundheitsorientierte Lebensweise aneignen. Sie sollen stets ihrem Plan treu bleiben, ohne in alte Muster zurückzufallen.

Das Problem vieler Menschen ist, dass sie das Abnehmen als zeitlich begrenztes Projekt betrachten. So wollen sie ihr Wunschgewicht um jeden Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht haben. Malcolm Kessler weiß jedoch, dass eine derartige Herangehensweise nicht funktioniert. Das Idealgewicht zu halten, ist ein endloser Prozess. Aus diesem Grund organisiert der Experte den Alltag seiner Kunden auf eine Art und Weise, dass das Abnehmen stets die Hauptrolle spielt – ohne aber, dass sie die Freuden ihres Alltags aufgeben müssen.

Deshalb funktioniert es nicht ohne Coaching

Grundsätzlich wollen viele Menschen sowohl ihre Ernährung optimieren, als auch ihre sportliche Betätigung erhöhen, um ihr Idealgewicht zu erreichen. Allerdings reicht der bloße Wille meist nicht aus. Vielmehr bedarf es der richtigen Herangehensweise: Statt ziellos auf Kohlenhydrate zu verzichten, sollte man ein bewährtes Konzept verfolgen. Zahlreiche Betroffene versuchen, durch drastische Maßnahmen schnellstmöglich abzunehmen – dies kann jedoch im Zweifel gesundheitsgefährdend sein und führt nur selten zum gewünschten Erfolg.

Anfangs sind einige Menschen skeptisch, ehe sie sich auf eine Beratung einlassen. Schließlich kann man viele Informationen und Strategien zum Abnehmen durch andere Quellen erlangen. Um das Wunschgewicht zu erreichen, ist jedoch neben einer umfassenden Erfahrung und einer uneingeschränkten Kenntnis über den menschlichen Körper eine individuelle Herangehensweise notwendig. Aus diesem Grund entwickelt Malcolm Kessler maßgeschneiderte Konzepte, damit seine Kunden ohne übermäßigen Aufwand abnehmen können. Dabei begleitet er sie ununterbrochen auf dem Weg zu ihrer Wunschfigur.

Die persönliche Einstellung als Erfolgsgrundlage

Neben durchdachten Konzepten ist jedoch auch das persönliche Mindset seiner Kunden essenziell. „Ohne die richtige Einstellung kann das Abnehmen nicht gelingen“, stellt der Experte klar. Während man eine hart erarbeitete Strategie verfolgt, kann es durchaus vorkommen, dass die Fortschritte zeitweise stagnieren. Dies ist jedoch ein völlig normaler Umstand – daher sollte man keinesfalls aufgrund mangelnder Erfolge aufgeben.

Da das Abnehmen ein langfristiges Vorhaben ist, legt Kessler großen Wert darauf, die Einstellung seiner Kunden dahingehend zu optimieren. Zu diesem Zweck vermittelt er ihnen jegliche Kenntnisse darüber, um ihnen ein grundlegendes Verständnis für die notwendigen Vorgänge zu verschaffen. Auf diese Weise nimmt der Profi den Betroffenen die Angst vor dem Scheitern. Ferner stellt er sicher, eine andauernde Motivation zu etablieren, damit seine Kunden nicht nach kurzer Zeit aufgeben. Der wichtigste Aspekt seines Coachings ist jedoch, dass er das Abnehmen nicht als anstrengende Bürde darstellt – unter seiner Regie soll dieser Prozess stets mühelos erscheinen.

Sie möchten ihr Gewicht nachhaltig reduzieren und sich eine gesundheitsorientierte Lebensweise aneignen – ohne auf die Freuden im Alltag verzichten zu müssen? Melden Sie sich jetzt bei Malcolm Kessler (https://simon-mathis.com/) und vereinbaren Sie einen Termin.

Pressekontakt:

Malcolm Kessler

E-Mail: [email protected]

Webseite: https://www.simon-mathis.com/