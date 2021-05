Berlin (ots) – LYRE’S ÜBERSCHREITET EUR100 MILLIONEN SCHWELLE UND SETZT NEUEN MEILENSTEIN.

Führende Investoren kurbeln die globale Expansion der weltweit am schnellsten wachsenden alkoholfreien Spirituosen Marke “Lyre’s Spirits Co” an. Der globale Marktführer alkoholfreier Spirituosen, die unabhängige Brand Lyre’s (https://lyres.co.uk/) Spirits Co hat eine weitere Finanzierungsrunde mit einem Wert von über £100 Millionen (rund EUR115 Millionen) abgeschlossen. Somit ist Lyre’s bis dato die wertvollste unabhängige Marke in der rasant wachsenden Produktkategorie der alkoholfreien/alkoholniedrigen Spirituosen. Dieser Meilenstein wurde in weniger als 24 Monaten erreicht, in denen sich Lyre’s zur international meistverbreiteten Marke in Sachen alkoholfreier Spirituosen entwickelt hat.

Lyre’s ist nun in 43 Ländern erhältlich und erwirtschaftet monatlich ein zweistelliges Umsatzwachstum mit einem überdurchschnittlichen Jahresumsatz, welcher voraussichtlich bis zum vierten Quartal diesen Jahres £35 Millionen (rund EUR40 Millionen) übertreffen wird. Teil dieser Finanzierungsrunde – der dritten seit der Gründung von Lyre’s – sind führende institutionelle Investoren wie das US-amerikanische Unternehmen Morgan Creek Capital Management (https://www.morgancreekcap.com/) (Geldgeber von Alibaba, SpaceX, Lyft, Drizly NinjaVan und Allbirds) und Bitburger Ventures (https://www.bitburger-ventures.de/) (der Investitionszweig der deutschen Brauerei Dynastie). Diese Unternehmen schließen sich bereits bestehenden Investoren wie DLF Venture (https://www.dlfventure.com/), VRD Ventures (http://www.vrd-investment.com/), SFO GmbH (https://www.krombacher.de/), Maropost Ventures (https://maropost.ventures/) und Döhler Ventures (https://www.doehler-ventures.com/) an, welche ihre bisherige Position in dieser Runde beibehalten oder erweitert haben.

Diese Förderungen werden für folgendes verwendet:

Die Beschleunigung der geographischen Expansion, wobei das konkrete Ziel besteht, den Vertrieb bis Jahresende auf 60 Länder auszuweiten; der Ausbau von vorhandener Produktforschungs- und Entwicklungskompetenzen; die Erhöhung des Produktbestandes mit Wiedereröffnung der Gastronomie sowie kontinuierliche Investitionen in die Produktionskapazitäten des Unternehmens im Vereinigten Königreich, Europa und USA.

Angesichts der zunehmenden Nachfrage und dem Trend für bewussten Konsum sowohl was Ernährung als auch Genussmittel angeht, wurde Lyre’s mit dem Wunsch geboren, die beliebtesten Spirituosen originalgetreu und alkoholfrei zu reproduzieren. Lyre’s alkoholfreie Spirituosen bieten eine originalgetreue und hochwertige Alternative ohne Kompromisse bei dem Geschmack. Mit Lyre’s stetig wachsendem Portfolio – welches aktuell 13 alkoholfreie Premium-Spirituosen umfasst – ist es möglich, 90% der Cocktail-Bestseller weltweit zu kreieren. Darüber hinaus setzt Lyre’s auf die Nachfrage für hochwertige, on-the-go Getränkeoptionen wie der Launch ihrer Ready-to-Drink (RtD) Produktlinie erst kürzlich bewiesen hat. Diese ist bereits in den USA, Asien und Ozeanien erhältlich und wird demnächst auch in Großbritannien und Europa verfügbar sein.

Lyre’s unternehmenseigene Produktionsprozesse ermöglichen das weiterhin stetige Wachstum und die Weiterentwicklung der Marke. Derzeit tritt das Unternehmen durchschnittlich in einen neuen Markt pro Woche ein und hat es geschafft in schwer zu durchdringenden Regionen wie dem chinesischen Festland Fuß zu fassen, was Lyre´s wiederum einen starken First-Mover-Vorteil in dieser wachsende Kategorie mit sich bringt. Als eine Digital-First-Marke umfassen Direktverkäufe an die Endverbraucher derzeit entscheidende 48% des Umsatzes. Außerdem hat Lyre’s global weitreichende Partnerschaften mit verschiedenen Unternehmen erzielt. Dazu gehören beispielsweise die Zusammenarbeit mit WeightWatchers, die Listings bei mehr als 20 großen Einzelhändlern, die Verfügbarkeit in In-Flight Lounges wie z.B. bei British Airways und United Airways sowie die zunehmende Anzahl an dauerhaften Platzierungen in Getränkemenüs der weltweiten Top 50 Bars, Restaurants und Hotels. Darunten sind ikonische Venues wie die Atlas Bar, die Manhattan Bar, die Don Ho Bar und der Tippling Club in Singapur sowie Sydneys ‘Maybe Sammy’, die im letzten Jahr als weltweite “Bar of the Year” ausgezeichnet wurde. Hinzu kommen außerdem angesehene kulinarische Unternehmensgruppen und Konzepte wie Nobu, Australiens Rockpool Group und sogar Las Vegas Casino Hotels wie The Sahara, The Cosmopolitan und Virgin.

“Es ist wirklich aufregend, den Meilenstein von £100 Millionen innerhalb von nur zwei Jahren zu erreichen,” so Mark Livings, Lyre’s Mitgründer und CEO. “Die Nachfrage für alkoholfreie Getränke und achtsamen Alkoholkonsum ist am Explodieren. Die Produktkategorie der alkoholfreien und alkoholniedrigen Getränke umfasst bereits 3% des Getränkemarkts und steigt laut Prognose bis 2024 um 31% an. Der Alkoholkonsum nimmt stark ab, wobei Millennials heute 20% weniger Alkohol trinken als ihre Eltern in derselben Altersgruppe. Konsumenten entscheiden sich für gesünderes Essen und Trinken, ohne Kompromisse beim Geschmack und was die Geselligkeit im sozialen Leben machen zu müssen. Lyre’s hat es geschafft, eine Marke unter sehr herausfordernden Umständen aufzubauen und jetzt, wo unser Unternehmen an der Schwelle des Gastronomie-Comebacks ist, ist es unser Ziel in allen bedeutenden Märkten präsent zu sein, um jeder überall die Chance hat zu sagen: ‘mein Drink muss ein Lyre’s sein’.”

Dr. Friedrich Droste, Managing Director von Bitburger Ventures: “Wir erwarten ein deutliches Wachstum in der Nachfrage nach alkoholfreien Spirituosen und sind zuversichtlich, dass Lyre’s seine marktführende Position in dieser Kategorie auch in Zukunft weiter nachhaltig ausbauen wird. Lyre’s produziert geschmacklich außergewöhnlich hochwertige Produkte und hat es durch Innovationen und eine differenzierende, kanalübergreifende Markeninszenierung in kürzester Zeit geschafft, die Marke weltweit erfolgreich zu expandieren. Wir freuen uns sehr, mit Bitburger Ventures in dieses innovative Unternehmen in einem globalen Wachstumsmarkt zu investieren.”

Über Lyre’s

Mit zahlreichen Awards ausgezeichnet zählt das australische Unternehmen Lyre’s zu den führenden alkoholfreien Spirituosenmarken weltweit. Das vielfältige Sortiment reicht von alkoholfreiem Gin, Rum und Whiskey über alkoholfreie Varianten verschiedener Liköre und Aperitifen. Diese werden stets aus einer Auswahl reinster und natürlicher Extrakte, Essenzen und Destillaten gewonnen. Lyre’s ist in Deutschland über https://de.lyres.eu/ erhältlich.

