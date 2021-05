Köln (ots) –

– Eine von Ford produzierte Videoreihe mit dem Titel “Lifesavers” gibt Einblicke in die außergewöhnliche Arbeit von Rettungskräften aus sechs europäischen Ländern

– In sechs Episoden werden typische Herausforderungen dokumentiert, mit denen die jeweils vorgestellten Helfer im Einsatz-Alltag konfrontiert werden

Ford of Europe stellt im Rahmen einer neuen Videoserie unter dem Titel "Livesavers" einige engagierte Personen in den Mittelpunkt. Die 6-teilige Produktion widmet sich ganz unterschiedlichen Hilfskräften in sechs europäischen Ländern. Überall in Europa folgen hauptberufliche und freiwillige Einsatzkräfte der Berufung, anderen Menschen zu helfen – sei es im Rahmen der Bergrettung, der Feuerwehr oder der medizinischen Nothilfe. Darunter sind Menschen wie Sarai, eine Sanitäterin aus Spanien, die gerade erst vor vier Monaten ihren Dienst angetreten hat, oder Martin, der eine Wasserrettung in der Tschechischen Republik als Reaktion auf zahlreiche Badeunfälle eingerichtet hat.

Jede Episode untersucht, was diese heldenhaften Protagonisten dazu motiviert, das zu tun, was sie tun. Überdies gibt die Videoserie Einblicke, wie die Helfer mit dem teils hohen Druck umgehen und was ihr Job für sie bedeutet.

Das Auftakt-Video folgt einem Ambulanz-Service im spanischen Valencia und wird am 31. Mai veröffentlicht. Weiter geht es mit Beiträgen aus der Tschechischen Republik, Frankreich, Großbritannien, Slowenien und Deutschland.

Sehen Sie hier den Trailer zu “Lifesavers”: https://youtu.be/7QszWLXpmLU

In jeder Folge haben Kamerateams typische Herausforderungen festgehalten, mit denen die vorgestellten Lebensretter im Alltag konfrontiert werden. Alle Episoden im Überblick*:

Episode 1: Valencia Ambulance Service, Spanien (ab 31. Mai 2021)

Episode 2: Wasserrettung, Tschechische Republik (ab 21. Juni 2021)

Episode 3: Derby Mountain Rescue, Großbritannien (ab 12. Juli 2021

Episode 4: Marseille Feuerwehr, Frankreich (ab 2. August 2021)

Episode 5: Feuerwehr, Slowenien (23. August 2021)

Episode 6: Bayerisches Rotes Kreuz, Deutschland (Datum ausstehend)

Einsatzfahrzeuge von Ford

Bei ihrer wichtigen Arbeit sind die vorgestellten Helden natürlich auch auf ihre Fahrzeuge angewiesen. Von der Zugkraft und der Geländetauglichkeit eines Ford Ranger bis hin zur Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit eines Ford Transit: Es sind genau solche Transportmittel, die Rettungskräfte dabei unterstützen, ihre Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Ford und handverlesene Aufbauhersteller bieten ein breit gefächertes Angebot an maßgeschneiderten Nutzfahrzeugen, um jede denkbare Aufgabe zu erfüllen. Anwender haben die Auswahl aus vielen verschiedenen Fahrzeugvarianten, Optionspaketen und speziellen Ausstattungen. Nicht ohne Grund kommen in ganz Europa mehr als 10.000 Ford-Nutzfahrzeuge** bei Rettungsdiensten zum Einsatz.

“Die ebenso engagierten wie professionellen Rettungshelfer, die sich für diese Videoreihe zur Verfügung gestellt haben, sind großartige Botschafter für unsere Produkte”, sagte Hans Schep, Geschäftsführer, Nutzfahrzeuge, Ford of Europe. “Sie helfen uns dabei, jenes Vertrauen zu veranschaulichen, das Menschen jeden Tag in unsere Nutzfahrzeuge setzen, wenn sie mit schwierigen und manchmal lebensbedrohlichen Situationen konfrontiert werden”.

“Wir sind stolz darauf, dass wir die Chance haben, den inspirierenden Mut, die Selbstlosigkeit und die Fähigkeiten dieser unglaublichen Helden zu feiern, die sie jeden Tag unter Beweis stellen.”, sagt Peter Zillig, Direktor Marketing, Ford of Europe. “Das bemerkenswerte Engagement, das sie für ihre Gemeinden zeigen, ist etwas, das mit den Werten von Ford übereinstimmt, und machte dieses Projekt zu etwas, das wir mit Leidenschaft zum Leben erwecken wollten. Wir hoffen, dass wir ihrem Mut und ihrer Hingabe die Gerechtigkeit entgegen bringen, die sie verdient haben.”

* Timings können sich ändern

** Schätzung basierend auf Verkaufszahlen aus Österreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien der letzten fünf Jahre sowie durchschnittlicher Fahrzeug-Nutzungsdauer.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

