Im Rahmen eines großen Kunden-Events hat Knutzen Wohnen Wandsbek (https://www.knutzen.de/einrichtungshaus-hamburg-wandsbek/) am Freitag, 6. Januar 2023 zugunsten des Kinderkrankenhauses Wilhelmstift (https://www.kkh-wilhelmstift.de/spenden/)Spenden gesammelt. Bei der Aktion haben Kund:innen 2.514,91 EUR gespendet. Diese Summe hat Knutzen Wohnen Filialleiter Sandro Dumke auf insgesamt 3.000 EUR aufgerundet.

„Wir wollen hier in Wandsbek Gutes tun und haben uns deshalb für das Kinderkrankenhaus Wilhelmstift entschieden.“, so der Filialleiter. „Viele unserer Kund:innen kennen das Wilhelmstift und waren sofort begeistert von der Aktion“, so S. Dumke weiter. Die Spende ist zugunsten der Klinikclowns, die nun weitere 4 Monate auf den Stationen kranke Kinder zum Lachen bringen können. „Unsere Klinikclowns Piccolina und Stulle werden ausschließlich von Spendengeldern finanziert, weshalb wir auf Aktionen wie diese angewiesen sind“, so Maike Hinrichs, Teamleitung Fundraising & Kommunikation am Wilhelmstift. „Wir möchten uns bei allen Kund:innen und Knutzen-Mitarbeitenden herzlich für die Spendenbereitschaft und das Engagement bedanken.“

