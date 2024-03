Berlin/München (ots) –

Gleichberechtigung und Emanzipation der Frau – dafür steht der internationale Frauentag bereits seit mehr als 100 Jahren. Doch noch immer gibt es Bereiche, in denen geschlechtsspezifische Unterschiede nicht adäquat beachtet werden – so auch teilweise in der Medizin. Welche Folgen das für betroffene Patientinnen haben kann, verdeutlicht das Beispiel der häufigsten anhaltenden Herzrhythmusstörung: Vorhofflimmern.

Lange Zeit wurde angenommen, Vorhofflimmern (VHF) betreffe Männer häufiger als Frauen. Tatsächlich erkranken in absoluten Zahlen Frauen seltener an VHF als gleichaltrige Männer. Doch eine Beobachtungsstudie mit mehr als 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat nun Hinweise dafür geliefert, dass Frauen bei gleicher Statur häufiger von VHF betroffen sein könnten.[1]

Ein VHF führt bei Frauen zudem zu einer stärkeren Beeinträchtigung der Lebensqualität: Sie leiden häufiger und länger unter Beschwerden wie Schwäche und Müdigkeit und berichten häufiger über Depressionen als Männer.[2] Eine schwerwiegende Folge von Vorhofflimmern kann ein Schlaganfall sein, ausgelöst durch ein im Herzvorhof gebildetes und mit dem Blutstrom ins Gehirn geschwemmtes Blutgerinnsel. Frauen haben nicht nur ein deutlich höheres Risiko, einen durch VHF verursachten Schlaganfall zu erleiden [3], bei ihnen verlaufen diese Schlaganfälle oft auch schwerer als bei Männern.[4] Hinzu kommt, dass Frauen, bei denen die Wechseljahre frühzeitig beginnen (<40 Jahre), ein noch höheres Risiko für die Entwicklung von Vorhofflimmern haben, als Frauen, die ihre Menopause im durchschnittlich üblichen Alter erleben.[5]

Früherkennung wichtig: Symptome bei Frauen und Männern sind nicht gleich

Anzeichen eines VHF sind bei allen Geschlechtern ein schneller oder unregelmäßiger Herzschlag, oft als Herzstolpern oder Herzrasen wahrgenommen, sowie Atemnot, Engegefühl oder Schmerzen in der Brust. Häufiger klagen Frauen über weitere Symptome wie Erschöpfung oder Schwächegefühle.[2] Deswegen ist es wichtig, die geschlechtsspezifischen Symptome zu kennen und bei ihrem Auftreten rechtzeitig zu reagieren.[6]

Mehr zum Thema Frauenherzen und Früherkennung ist auf den Seiten der Initiative Herzstolpern zu finden: www.herzstolpern.de.

