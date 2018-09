Individuelle Kalender: Werbung muss hervorstechen

Sie leiten ein Restaurant, betreiben eine Freizeiteinrichtung oder stellen Produkte aller Art her? Um Ihren Kundenstamm dauerhaft zu erweitern, ist es wichtig, dass Sie Werbung betreiben. In Zeiten des Social Media wird Werbung jedoch immer mehr als lästig empfunden. Nutzer der Plattformen beschweren sich zunehmend, dass diese mit unpassenden Werbeanzeigen bestückt sind, keine attraktiven Angebote bergen oder einfach zu viel Werbung senden.

Daher müssen Sie aus der Masse hervorstechen. Mit einem greifbaren Werbemittel setzen Sie gekonnt Akzente und verleihen Ihrer Werbung einen besonderen Charme.

Ein Jahr voller Werbung

Individualisierte Werbung stellt eine Verbindung zwischen Ihnen und den Kunden her. Sie schafft eine vertraute Basis, auf welcher der Kunde seine Kaufentscheidung fällt. Ein besonders effektives Werbemittel ist ein Kalender. Lassen Sie diesen Kalender bedrucken, sodass der Begleiter durch den Alltag zu Ihrem Markenzeichen wird.

Kalender gibt es in den verschiedensten Formen. Ob als großer Wandkalender für das Büro, kleiner Wandkalender für die heimische Küche oder als praktischer Organisator auf dem Schreibtisch – sicherlich finden Sie für jeden Kundenstamm das perfekte Werbegeschenk.

Besonders wichtig ist die Gestaltung des Deckblatts und der einzelnen Monatsblätter. Ihr Ziel sollte es sein, dem Nutzer Einblicke in Ihr Unternehmen zu geben. So können Sie beispielsweise Ihre Produkte in diversen Anwendungsbereichen darstellen. Im Dienstleistungsbereich können Schnappschüsse aus dem Alltag Ihrer Mitarbeiter aufzeigen, wie wichtig Ihre Leistungen sind. Fangen Sie die Zufriedenheit der Kunden in den Bildern ein.

Ein Begleiter durch den Alltag

Zudem sollte der Kalender so gestaltet sein, dass er ausreichend Platz für eigene Einträge des Nutzers biete. Freie Spalten zum Eintragen von Terminen, Geburtsdaten und mehr machen Ihr Werbegeschenk zu einem perfekten Organisator. So wird der Nutzer dazu verleitet, den Kalender in seinen Alltag einzubinden. Auf psychologischer Ebene stellen Sie eine vertraute Verknüpfung zwischen Ihrem Firmenlogo und dem Kunden her.

Wie effektiv ein simpler Kalender sein kann, macht das Beispiel des Pirelli Kalenders deutlich. Angefangen als kleines Werbegeschenk für treue Kunden, hat der Kalender des italienischen Reifenherstellers nun eine komplett neue Definition von Treuegeschenk geschaffen.

An den Kunden angepasst

Sollten Sie auch Kunden im Ausland beschenken wollen, gilt es zunächst das Kalendarium anzupassen. Hierbei können Sie ungewollt in ein Fettnäpfchen treten. Informieren Sie sich noch vor dem Druck, welches Kalendarium im Land des beschenkten Kunden zum Einsatz kommt. Zudem sollten Sie die wichtigsten Feiertage aufdrucken lassen. Achten Sie dabei darauf, auch auf einzelne Regionen einzugehen. In Katalonien wird zum Beispiel am 23. April der „Diada de Sant Jordi“ gefeiert. An diesem Tag sind alle Männer aufgerufen, ihrer Herzensdame eine rote Rose zu schenken. Der Rest Spaniens feiert diesen Tag nicht. So erwecken Sie einen sehr positiven Eindruck bei Ihren beschenkten Kunden.

Bildquelle: Brian A Jackson – 502856116 / Shutterstock.com