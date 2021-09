Hofheim-Wallau (ots) –

Mit rund 2,5 Milliarden Gamer*innen auf der ganzen Welt hat sich das Gamen vom klischeebehafteten Nischen-Hobby zur echten Profession gemausert. Angesichts der wachsenden Zahl an Spieler*innen weltweit war es für IKEA ein natürlicher Schritt, sich auch auf dieses Terrain vorzuwagen. Dazu hat sich der schwedische Einrichtungsexperte einen absoluten Pionier aus der Gaming-Branche an die Seite geholt: Republic of Gamers (ROG).

Die sechs neuen Produktserien HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL und LÅNESPELARE unterstützen die vielen Spieler*innen dabei, die Gaming-Welt zu erobern. Die Bandbreite der Spieler*innen reicht heute von Hobby-Gamer*innen bis hin zu Profis – und sie alle wünschen sich Möbel und Accessoires, die sie in ihrer Leidenschaft unterstützen und ihren Bedarf an erste Stelle setzen. Mit den Gaming-Neuheiten von IKEA können sich Spieler*innen personalisierte Komplettlösungen schaffen, die sich hervorragend in das Zuhause einfügen und die ideale Grundlage für das ultimative Gaming-Erlebnis bilden. Die über 30 Produkte sind voraussichtlich ab Oktober online und in den IKEA Einrichtungshäusern erhältlich.

Der Star am Gaming-Himmel

Ein besonderes Highlight unter den Produkten ist die UPPSPEL Serie. Sie ist in Zusammenarbeit mit ROG entstanden. Mit IKEA und ROG haben sich zwei Partner gefunden, die sich perfekt ergänzen, um leistungsstarke Lösungen für das Zuhause zu entwickeln. IKEA ist Experte in der Entwicklung von intelligenten und funktionalen Einrichtungslösungen, und zugleich Neuling im Bereich Gaming. Der Co-Creator ROG verfügt über fundierte Kenntnisse in der Gaming-Branche und wollte neue Wege finden, Gaming in die vier Wände der vielen Spieler*innen zu integrieren. Die Zusammenarbeit verbindet die Kompetenz aus beiden Welten und zielt darauf ab, das Gaming-Erlebnis durch relevante, funktionale, schöne und erschwingliche Produkte und Komplettlösungen auf ein neues Level zu heben.

Bei den Produkte treffen Merkmale wie die V-Form und das Cyber-Muster, die typisch für die ROG-Designsprache sind, auf großartige Ergonomie und clevere Funktionen, die ihren Ursprung in der langjährigen Erfahrung von IKEA als Wohnexperte haben. “Gamer*innen sitzen häufig stundenlang an ihrem Schreibtisch, länger als die meisten Büroangestellten. Wir wollen, dass unsere Produkte eine bessere Ergonomie und Funktion bieten, sodass Gamer*innen sogar noch besser in ihrem Spiel werden können, ohne dass sie dabei ihren Körper belasten. Im Prinzip werden sie bessere Sportler*innen”, sagt Jon Karlsson, Designer IKEA.

Sechs Serien für jeden Bedarf

Die fünf weiteren Gaming-Produktfamilien wurden von IKEA auf der Grundlage der Erkenntnisse und des Wissens aus der Zusammenarbeit entwickelt, um die volle Bandbreite der Wünsche von Spieler*innen in Bezug auf Funktion, Design und Preis zu erfüllen. Insgesamt umfasst das neue Gaming-Sortiment mehr als 30 Produkte, die sowohl Möbel – Gaming-Schreibtische und -Stühle, eine Schubladeneinheit – als auch Zubehör – einen Becherhalter, ein Maus-Bungee, ein Nackenkissen, ein Ringlicht und vieles mehr – umfassen. Das neue Sortiment beinhaltet Gaming-Schreibtische und -Stühle in verschiedenen Preisklassen, um die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen zu erfüllen.

All-in-One: IKEA Gaming

Ob Profi- oder Gelegenheits-Gamer*in: Aus den über 30 Produkten der IKEA Serien können Gamer*innen eine vollständige, personalisierte Lösung für das eigene Zuhause schaffen, die sich gut in den Alltag integriert. “Einer unserer Ausgangspunkte war es, ein einfaches grafisches Design zu finden, das lange bleibt. Wenn der Entwurf zu wild ist, besteht die Gefahr, dass wir uns irgendwann daran sattsehen. Wir wollten erreichen, dass man in dieser Einrichtung tagsüber arbeiten kann, sie nachts aber auch in eine Gaming-Station verwandeln kann. Sie sollte den Test der Zeit bestehen”, sagt Jon Karlsson, Designer bei IKEA.

