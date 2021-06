Berlin (ots) – “Free your Feet” ist das Motto für den 21. Juni 2021. An diesem Tag begrüßen wir zusammen mit der berühmten brasilianischen Footwear-Brand den lang ersehnten Sommer! Also werft eure Schuhe und Socken beiseite und schenkt euren Füßen frische Luft!

Seit der Pandemie wissen wir alle die Freiheit legerer Kleidung zu schätzen. Was könnte also befreiender sein als offene Schuhe? Am 21. Juni 2021 bringt Havaianas Flip Flops in allen Sommerfarben zu dir auf die Arbeit!

Große internationale Firmen und Verlagshäuser wurden dazu eingeladen, am “Free your Feet Day” teilzunehmen. Am längsten Tag des Jahres werden auf der ganzen Welt Flip Flops für Arbeitnehmer und Influencer zur Verfügung gestellt.

Guillaume Prou, Havaianas EMEA – Präsident, sagt: “In unseren Büros tragen wir alle den ganzen Sommer über Havaianas. Es ist der beste Weg für uns, bequem und gleichzeitig stylisch zu arbeiten. Seit wir so viele Leute gesehen haben, die unsere Flip Flops im Homeoffice tragen, warum nicht auch dazu ermutigen, Havaianas sogar im Büro zu tragen?”

Zudem feiert die führende Marke für Flip Flops nächstes Jahr seinen 60. Geburtstag.

Havaianas Social Media wird am 21. Juni 2021 alle Beiträge reposten, also bist du dabei?

