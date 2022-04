Hamburg (ots) –

Platz 1! Die familiengeführte Hamburger Agentur für internationale Schulaufenthalte erhält den renommierten „StudyTravel Star Award 2022“ und ist damit Top-Agentur in West-Europa

Als erste deutsche Agentur für High School-Aufenthalte hat Hausch & Partner den StudyTravel Star Award in der Kategorie „Western European Agency“ gewonnen. Hausch & Partner war im Februar dieses Jahres in der Kategorie „StudyTravel Secondary School Awards Western European Agency“ nominiert worden. Diese Kategorie umfasst alle Agenturen und Organisationen in Westeuropa, die sich auf die Organisation von Schulaufenthalten im Ausland spezialisiert haben. Die Preisverleihung fand während einer Galaveranstaltung am 25. April in London statt. Eingeladen waren die Top Five jeder Kategorie. Unter dem Beifall der 330 Teilnehmenden der Alphe Conference für Internationale Begegnung und Ausbildung wurden die Gewinner jeder Kategorie an diesem Abend bekannt gegeben.

Für Hausch & Partner ist diese Auszeichnung eine großartige Anerkennung ihrer bisherigen Arbeit und ganz besonders der vergangenen zwei Jahre. Es ist der Dank der internationalen Partner für Kontinuität auf hohem Niveau und ganz besonders in Krisenzeiten. Kristine Hausch, Inhaberin von Hausch & Partner sagt: „Der Gewinn des Star Award erfüllt uns mit Stolz und großer Dankbarkeit, ist Bestätigung für uns, dass wir vieles richtig machen und ein weiterer Ansporn, noch besser zu werden.“

Seit 2001 organisiert und betreut Hausch & Partner Schulaufenthalte für 12- bis 18-jährige Schüler*innen in Australien und Neuseeland, seit 2015 auch in Kanada. Der Schwerpunkt liegt auf individueller Beratung, passendem „Matching“ und umfassender Betreuung. Zirka 250 Schüler*innen starten jedes Jahr mit Hausch & Partner ins Ausland, insgesamt sind es bislang mehr als 4.000.

Renommierte Branchenauszeichnung Study Travel Star Awards

Die Study Travel Star Awards werden vom Study Travel Magazine organisiert, einem der weltweit bekanntesten und anerkanntesten Magazine in der Reise- und Bildungsbranche.

Sie sind die wichtigste Auszeichnung für alle, die im Bereich Bildung, Training und internationales Reisen arbeiten. Über mehrere Monate wird von den internationalen Partnern abgestimmt. Diejenigen mit den meisten Stimmen gewinnen in der jeweiligen Kategorie.

