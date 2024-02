München (ots) –

– HARMAN Automotive setzt seine Marketingpartnerschaft in der F1-Saison 2024 als offizieller Partner der Scuderia Ferrari fort

– Die beiden Unternehmen bauen außerdem ihre Technologiepartnerschaft aus: Ferrari wird der erste Automobilhersteller sein, der HARMANs Überwachungssystem für die Fahrerkabine in seinen Straßenfahrzeugen der nächsten Generation auf den Markt bringt

HARMAN (https://www.harman.com/), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge sowie Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd., bestätigt, dass es auch in der zweiten Formel-1-Saison offizieller Partner der Scuderia Ferrari sein wird. Die Marketingpartnerschaft beschränkt sich nicht nur auf die Rennstrecke, sondern beinhaltet auch technologische Innovationen für den Straßenverkehr. Ferrari wird, als erster Automobilhersteller, in der nächsten Generation seiner Straßenfahrzeuge eine Reihe von Lösungen aus HARMANs Überwachungssystem für die Fahrerkabine, HARMAN Ready Care, einsetzen.

„Das gemeinsame Streben, die Grenzen des Möglichen in einem Auto zu erweitern, ist der Eckpfeiler der Partnerschaft zwischen HARMAN Automotive und Ferrari“, sagte Christian Sobottka, Präsident von HARMAN Automotive. „Nach einem erfolgreichen ersten Jahr freuen wir uns darauf, unsere Partnerschaft mit der Scuderia Ferrari mit einer spannenden neuen Kampagne für die Rennsaison 2024 fortzusetzen. Wir werden außerdem unsere technische Partnerschaft mit Ferrari für deren Straßenfahrzeuge ausweiten und Kundinnen und Kunden eine Reihe von wichtigen Ready-Care-Sicherheitsfunktionen bereitstellen.“

Für die Formel-1-Saison 2024 werden die Synergien zwischen den beiden Marken durch eine integrierte Marketingkampagne genutzt, in deren Mittelpunkt das gemeinsame Engagement für Innovation und Spitzenleistung steht.

In seinen Serienfahrzeugen wird Ferrari die Blickverfolgung von HARMAN Ready Care einführen. Diese Technologie erkennt, ob Fahrerinnen oder Fahrer abgelenkt sind, und warnt sie, sich wieder auf die Straße zu konzentrieren. Ready Care ist Teil der Ready-Produktreihe von HARMAN und das branchenweit erste geschlossene Überwachungssystem für die Fahrerkabine. Ready Care erkennt mithilfe von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Neurowissenschaften Ablenkung und Müdigkeit und hilft durch maßgeschneiderte Interventionen dabei, die Aufmerksamkeit der Fahrerin oder des Fahrers auf der Straße zu halten.

Die Erweiterung der Partnerschaft mit Ferrari ist der jüngste Meilenstein auf dem Weg von HARMAN Automotive, der führende Anbieter von Fahrzeugelektronik für ein erstklassiges Innenraumerlebnis zu werden. HARMAN bezeichnet dieses Werteversprechen als „Consumer Experiences. Automotive Grade.“.

Weitere Informationen finden Sie auf car.harman.com

ÜBER HARMAN

HARMAN International (harman.com), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Samsung Electronics Co, LTD, entwickelt und produziert vernetzte Produkte und Lösungen für Autohersteller, Endkunden und Unternehmen weltweit. Dazu zählen unter anderem Connected-Car-Lösungen, Audio- und visuelle Produkte, Automatisierungslösungen sowie Services zur Unterstützung des Internets der Dinge. Dank zahlreicher Premiummarken wie AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® wird HARMAN von Audiophilen ebenso geschätzt wie von Musikern und Betreibern von Auftrittsorten weltweit. Mehr als 50 Millionen zugelassene Autos sind heute bereits mit den Audio- und Connected-Car-Systemen von HARMAN ausgestattet. Unsere Softwarelösungen treiben Milliarden von mobilen Endgeräten und Systemen an, die über alle Plattformen vernetzt, integriert, personalisiert, adaptiert und gesichert sind – egal ob zu Hause, in der Arbeit, im Auto oder unterwegs. HARMAN beschäftigt aktuell rund 30.000 Angestellte in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Im Jahr 2017 wurde HARMAN eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics.

