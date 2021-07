Gelsenkirchen/Darmstadt (ots) – Mit Beginn der Saison 2021/22 wird die H.i. Competence Group neuer Premiumsponsor des SV Darmstadt 98. Das international agierende Unternehmen verständigte sich mit den Lilien zunächst auf eine Partnerschaft bis 2022. Das Vertragspaket umfasst neben Hospitality-Leistungen auch die Präsenz der H.i. Competence Group auf den TV-relevanten Werbeflächen. Zudem betreibt das auf umfassende Hygiene spezialisierte Unternehmen bereits das Corona-Testcenter auf dem Parkplatz am Merck-Stadion am Böllenfalltor.

Martin Kowalewski, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb des SV 98: “Wir sind glücklich darüber, dass es uns in herausfordernden Zeiten gelungen ist, mit der H.i. Competence Group einen neuen Premiumsponsor an unserer Seite zu wissen. Wir haben in den vergangenen Wochen mit Dominik Mosbacher sehr zielführende Gespräche geführt und konnten die H.i. Competence Group, einem Tochterunternehmen der Stölting Group mit Sitz in Gelsenkirchen, schlussendlich davon überzeugen, unseren ambitionierten Weg mit uns zu gehen. Die H.i. Competence GmbH möchte das Umfeld der Lilien, die vielleicht stärkste 2. Bundesliga aller Zeiten und die daraus resultierende mediale Reichweite für sich nutzen, um als Unternehmen weiter zu wachsen.”

Volker Harr, Vizepräsident des SV 98: “Wir freuen uns, dass wir mit der H.i. Competence Group ein international agierendes Unternehmen als neuen Premiumsponsor gewinnen konnten, das von der enormen medialen Reichweite der Lilien profitieren wird. Grundsätzlich planen wir eine mehrjährige Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf eine intensive und vertrauensvolle Partnerschaft.”

Dominik Mosbacher, geschäftsführender Gesellschafter der H.i. Competence Group: “Auch wir freuen uns auf die zukünftige vertrauensvolle Partnerschaft. Die H.i. Competence Group wurde vor weniger als einem Jahr gegründet. Mittlerweile gehören über zehn verschiedene Unternehmen der H.i. Competence Group an. Angefangen mit dem weltweiten Vertrieb von Luftreinigungssystemen sowie Nitril-Handschuhen, dem Verkauf von über 100 Millionen FFP2-Masken in den letzten zehn Monaten und auch das Betreiben von aktuell 250 COVID-Teststellen in Deutschland: All das sowie vieles mehr gehört zu den Aufgaben der H.i. Competence Group. Unser Ziel ist klar festgelegt: Eine spannende und vertrauensvolle Partnerschaft mit dem SV 98 führen.”

