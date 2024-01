Nürnberg (ots) –

Weiterhin sehen sich Händler mit steigenden Ausgaben bei gleichzeitig sinkenden Umsätzen konfrontiert – dabei gäbe es längst zuverlässige Methoden, um dauerhaft zusätzliche Gewinne einzufahren. Genau hierfür bietet Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer der Elvinci.de GmbH, interessierten Händlern in Form von Retouren-Paletten und durchdachten Management-Systemen die passende Lösung. Wie aber lässt sich damit Geld verdienen?

Ob im Einzelhandel oder im E-Commerce – angesichts immer umkämpfterer Märkte sind Händler stets darum bemüht, ihre Produktpalette zu erweitern und die Bedürfnisse ihrer Kunden auf diese Weise noch besser zu erfüllen. Damit gehen jedoch verschiedene Schwierigkeiten einher: Während das Testen neuer Produkte eine Menge Zeit und Geld beansprucht, erfordern weitere Waren zusätzlichen Lagerraum – erhöhter Logistikaufwand inklusive. Um all das zu vermeiden, greifen Händler zunehmend auf das Geschäft mit Retourenware zurück. „Richtig umgesetzt, verspricht diese Herangehensweise durchaus hohe Gewinne bei minimalem Risiko. Fehlt es den Händlern jedoch an den nötigen Strukturen und den richtigen Produkten, sind finanzielle Einbußen, erheblicher Reputationsverlust und andere Probleme nahezu vorprogrammiert“, mahnt Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer der Elvinci.de GmbH.

„Doch keine Sorge: Mehr Zeit mit der Familie und ein erfolgreiches Geschäft sind durchaus miteinander vereinbar – verlässliche Partner vorausgesetzt. Wer also eine zuverlässige Quelle für seine Retourenware gefunden hat, kann nicht nur beruhigt schlafen, sondern vor allem planbar Gewinne einfahren“, fügt der Experte für Retourenware hinzu. Um seinen Kunden genau das bieten zu können, hat Konstantinos Vasiadis auf Basis durchdachter Warenmanagement-Systeme eine Plattform geschaffen, über die Händler schnell und ohne zusätzlichen Aufwand personalisierte Produktpaletten erwerben können. Durch die enge Betreuung und Beratung erhalten Kunden der Elvinci.de GmbH dabei genau die Retourenware, die wirklich zu ihren Bedürfnissen passt. Worauf Händler dabei achten sollten und wie sie ihr Geschäft mit Retouren zuverlässig zum Erfolg führen, verrät Konstantinos Vasiadis anhand der folgenden Tipps.

Tipp 1: Den Retourenmarkt verstehen

Es mag simpel klingen, ist aber dennoch eine essenzielle Grundlage: Bei Retouren handelt es sich um Produkte, die aus den unterschiedlichsten Gründen zurückgegeben wurden – etwa wegen beschädigter Verpackungen oder leichten Gebrauchsspuren. Wer in diesem Markt erfolgreich sein will, muss ihn in all seinen Feinheiten verstehen. Daher gilt es zunächst die Basics zu lernen und sich regelmäßig mit folgenden Fragen auseinanderzusetzen: Wie kommen Retouren überhaupt zustande? Was muss man im Umgang mit ihnen beachten? Über welche Wege lassen sie sich erneut veräußern – zu welchem Preis?

Tipp 2: Quellen für Retouren finden

Ebenso grundlegend sind verlässliche Quellen für den Einkauf von Retouren: Wer planbar Geld verdienen und sich ein nachhaltiges Geschäft aufbauen will, benötigt demnach einen zuverlässigen und transparenten Handelspartner. Schließlich können Händler nur dann langfristig planen, wenn sie wissen, dass sie die gewünschte Retourenware termingerecht erhalten und damit Geld verdienen.

Tipp 3: Waren prüfen und reparieren

Sobald Händler ihre Retouren erhalten haben, ist es wichtig, diese zu überprüfen und gegebenenfalls Reparaturen durchzuführen. Es gilt also sicherzustellen, dass die Produkte in einwandfreiem Zustand sind, bevor sie in den Wiederverkauf gehen. Um hier besser planen zu können, empfiehlt es sich außerdem, einen Retouren-Händler zu wählen, der die Waren klassifiziert und unbedingt erforderliche Informationen bereitstellt: Hierzu gehören Beschreibungen, Preise, Bildmaterial und eine ausführliche Dokumentation über etwaige Mängel. Dadurch können Händler ihre Kosten und möglichen Gewinne präziser kalkulieren.

Tipp 4: Online-Verkaufsplattformen nutzen

Es ist keinesfalls ratsam, sich lediglich auf die Reichweite seiner eigenen Website zu verlassen – vielmehr bietet es sich gerade beim Verkauf von Retouren an, Online-Verkaufsplattformen wie eBay, Amazon oder lokale Marktplätze zu nutzen. Um hierbei möglichst hohe Verkaufszahlen zu erreichen, sollten Händler ansprechende Produktanzeigen erstellen und wettbewerbsfähige Preise anbieten.

Tipp 5: Kundenbetreuung optimieren

Auch das Retouren-Geschäft lebt von langfristigen, gesunden Kundenbeziehungen. Umso wichtiger ist es, einen exzellenten Kundenservice zu etablieren und beispielsweise Anfragen schnell und zuverlässig zu beantworten. Auf diese Weise sichern sich Händler neben wiederkehrenden Käufern vor allem auch positive Bewertungen – und damit zusätzliche Kundschaft.

