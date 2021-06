Berlin (ots) –

– Auto1 FT setzt in Zukunft verstärkt auf die Blockchain-Technologie

– Attraktives Investment mit einer jährlichen Verzinsung in Höhe von 5%, das sich an professionelle Investoren mit einer Mindestanlagesumme von jeweils EUR 200.000 richtet

– Erstes Security Token Offering in der deutschen Autohandelsbranche

Berlin (ots) – Das Fintech-Unternehmen Auto1 FT emittiert digitale Wertpapiere im Gesamtwert von maximal vier Millionen Euro, um digitale Innovationen zu beschleunigen. Es handelt sich um das erste Security Token Offering (STO) im deutschen Automobilsektor. Auto1 FT möchte mit der Anleihe vor allem professionellen Investoren eine attraktive Investmentmöglichkeit im stark skalierenden Mobility-Bereich anbieten. Hinsichtlich der Konditionen verspricht das Fintech eine kurze Laufzeit von nur einem Jahr und einen attraktiven Zinssatz von 5,5 Prozent bei vierteljährlicher Zinszahlung. Mit dem blockchain-basierten Security-Token-Ansatz realisiert Auto1 FT zudem eine sehr hohe Sicherheit bei der Auszahlung, geringe Gebühren und eine schnelle Transaktionsabwicklung. “Mit der neuen Tokenisierung-Finanzierung machen wir einen weiteren großen Schritt, der in den internationalen Märkten auf großes Interesse stößt”, sagt Managing Director Taimur Andre Rashid.

Auto1 FT hat ein Geschäftsmodell entwickelt, das Fahrzeughändler mit einer flexiblen und schnellen Bereitstellung von Liquidität unterstützt. Hierbei finanziert der Anbieter den Einkaufspreis von Fahrzeugen bis zum Zeitpunkt des Weiterverkaufs an den Endkunden. Der gesamte Prozess wird digital abgebildet. Technologische Basis bildet dabei eine Web-Plattform, die einen hohen Automatisierungsgrad in die Finanzierungsprozesse bringt. Investoren profitieren von mehreren risikoreduzierenden Maßnahmen, die Teil des Geschäftsmodells von Auto1 FT sind – darunter etwa ein detailliertes Händler-Scoring, Risk Pooling und die Hinterlegung der Fahrzeuge als Sicherheit.

Zahlreiche Fahrzeughändler in mehreren europäischen Ländern zählen bereits zum Kundenkreis von Auto1 FT. Seinen bestehenden, vollständig digitalen und automatischen End-to-End-Prozess der Kreditfinanzierung möchte das innovative Start-up schrittweise um weitere Technologien und Produkte ergänzen. “Wir werden der Würth der digitalen Mobility-Branche. Unseren Service möchten wir schon bald weltweit anbieten”, äußert sich Rashid zu seinen Zielen. “Mit dem Security Token Offering bieten wir Investoren die Möglichkeit, an dem bevorstehenden Wachstum unseres Fintechs zu partizipieren”, so der branchenerfahrene Manager weiter. Das Marktpotenzial sei enorm. So geht Rashid davon aus, im Jahr 2021 einen Umsatz von 60 bis 80 Million Euro erreichen zu können. Die Skalierbarkeit der Auto1-FT-Systeme bieten dazu eine sehr gute Grundlage.

Umgesetzt wird die Emission der digitalen Anleihe von iVE.ONE. Es handelt sich hierbei um eine marktführende regulierte Emissions- und Investitionsplattform des Frankfurter Fintechs Agora Innovation. iVE.ONE erlaubt den globalen Handel von digitalisierten Wertpapieren im gesetzlichen Rahmen auf der Blockchain. Der Vertrieb wird von der Wertpapierhandelsbank “Renell Bank”, einem erfahrenen Partner von iVE.ONE, realisiert.

“Wir freuen uns, mit dem deutschen Start-up Auto1-FT, einem Innovationspionier in der Autohandelsbranche, zusammenzuarbeiten und die digitale Infrastruktur für die Emission ihres ersten digitalen Wertpapiers im Autohandel bereitzustellen”, erklärt Phong Dao, CEO und Co-Founder von Agora Innovation.

Der Trend zu digitalen Assets bleibt stark und erfasst immer mehr Bereiche in der Finanzwelt: “Wir haben 2020 mehrere Kryptowertpapieremissionen durchgeführt und haben mit Auto1-FT gemerkt, dass der Markt immer reifer wird, von der Regulierung bis hin zur technischen Infrastruktur. Mit unserer Plattform iVE.ONE sehen wir uns in diesem Segment führend”, so Phong Dao weiter.

Risikohinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Die Mindestinvestitionssumme für diese Vermögensanlagen beträgt EUR 200.000 je Anleger. Die Pressemitteilung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die für die Beurteilung der angebotenen Anlage erforderlich sind. Potentielle Anleger, die in die Vermögensanlage als Darlehensgeber des tokensierten Nachrangdarlehens investieren wollen, werden aufgefordert die Möglichkeit zu nutzen, der Emittentin vorab Fragen zu stellen, sich aus unabhängigen Quellen zu informieren und sich fachkundige Beratung einzuholen, soweit Unsicherheit besteht, ob ein Darlehensvertrag abgeschlossen werden soll

Über Auto1 FT

Auto1 Fintech bietet digitale, schnelle und einfache Finanzierungslösungen für den Gebrauchtwagenmarkt. Das erklärte Ziel des Unternehmens ist die innovative Finanzierung und Unterstützung aller Bereiche der Mobility-Branche weltweit. Auto1 FT wurde Ende 2017 gegründet und agiert aktuell in Deutschland und Frankreich mit Hauptsitz in Berlin und Amsterdam. Mit dem Know-how, der Erfahrung und der wirtschaftlichen Stärke seiner Investoren und Partner avisiert das Fintech die weitere internationale Expansion. Weitere Informationen unter: https://token1.auto1-fintech.com/

Über iVE.ONE

iVE.ONE verbindet die drei Säulen von digitalen Wertpapieren: die Emission, die Investition und die Regulierung. Mit dieser Plattform und Infrastruktur haben Teilnehmer ohne technische Erfahrung einen direkten Zugang zu einem regulierten und digitalen Asset Ökosystem. Um diesen Rahmen zu schaffen, kombiniert die Plattform verschiedene nationale regulatorische Anforderungen mit der Blockchain, um Unternehmen vor Geldwäsche und Sanktionsrisiken zu schützen. Gefördert wird iVE.ONE vom FinLab EOS VC, einer Kooperation von block.one und der FinLab AG, sowie dem High-Tech Gründerfonds.

Über Renell Bank

Die Renell Bank ist eine seit mehr als 35 Jahren Inhaber geführte Privatbank aus Frankfurt. Ihren nationalen und internationalen Kunden bietet sie Dienstleistungen in den Bereichen Corporate Finance und Portfolio Management. Ausgezeichnete Reputation und ein erfahrenes Team sind die Basis für das nachhaltige Wachstum der Renell Bank. Die persönliche Haftung der Geschäftsführung auch als Aktionär gewährleistet eine besondere Unabhängigkeit bei der Abwägung von Geschäftsentscheidungen, ein strenges Risikomanagement, sowie Kontinuität in der Unternehmensführung. Die Renell Bank ist zugelassen und reguliert durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, Deutsche Bundesbank und FINMA (Schweiz). Zudem ist die Bank Mitglied in der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EDW).

