– Mit einer eigens produzierten Videoserie stellt Ford engagierte Menschen aus sechs europäischen Ländern vor, die mit großer Hingabe als Lebensretter im Einsatz sind

– Die erste Episode zeigt den Alltag einer spanischen Rettungssanitäterin, für die mit ihrem anspruchsvollen Job ein beruflicher Traum in Erfüllung gegangen ist

Köln (ots) – Unter dem Titel “Lifesavers” hat Ford eine Videoreihe über tatkräftige Lebensretter in sechs europäischen Ländern produziert. Die erste Episode folgt Sarai Granell Vicente, die seit vier Monaten als Sanitäterin in der spanischen Stadt Valencia im Einsatz ist. Nach ihrem Studium startete Sarai zunächst eine kaufmännische Laufbahn im Vertrieb, aber egal wie hart sie arbeitete, sie wurde einfach nicht glücklich in diesem Job. Sie beschloss, ihren eigentlichen Traum zu verwirklichen und machte eine Umschulung zur Rettungssanitäterin.

Kameras begleiten sie auf ihrer zwölfstündigen Nachtschicht, dadurch erhalten Zuschauer realistische Einblicke in den Berufsalltag einer echten Lebensretterin. Vom Notfalleinsatz bei einem 96-jährigen Mann mit Atemproblemen bis hin zur Erstversorgung von Personen nach einer Kneipenschlägerei begibt sich Sarai in eine typische Nacht, angereichert mit Adrenalin, aber auch Momenten der Reflektion. Das Video entstand in Zusammenarbeit mit der Valencia Ambulancias Edetanas und zeigt, dass Sarai letztlich immer das gute Gefühl mit nach Hause nehmen kann, dass sie stets das Beste gegeben hat, um anderen Menschen zu helfen.

Sehen Sie hier die erste Folge von “Lifesavers”: https://youtu.be/aYmYEhxiV3g

“Bei jedem eingehenden Anruf sind wir gespannt, welche Herausforderungen als nächstes auf uns zukommen”, sagte Sarai Granell Vicente, Sanitäterin im spanischen Valencia und Protagonistin im neuen Ford-Video. “Wir müssen immer auf alles vorbereitet sein, denn nichts wäre für uns persönlich schlimmer, als bei einem Einsatz zu scheitern”.

“Was wir eingefangen haben, sind Momentaufnahmen einer Nachtschicht im Rettungsdienst. Sarai hat dabei jedem Patienten im Krankenwagen die bestmögliche Hilfe zukommen lassen. Sie ist eine sehr tapfere junge Frau”, sagte Jerome Isaac, Videoproducer, Makerhouse, Ford of Europe. “Nach zwei intensiven Nächten war das Kamerateam erschöpft. Doch während wir die Dreharbeiten einfach beenden konnten, hat Sarai weiterhin mit Hingabe ihren Dienst geleistet”.

Über den Valencia Ambulanzen Edetanas

Der Rettungsdienst wurde 1991 ins Leben gerufen und verfügt über rund 200 Krankenwagen sowie 100 Fahrer. Die Ambulanzteams bieten Kranken- und Notfalltransporte sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Einige der Teammitglieder sind seit der Gründung bei dem medizinischen Fahrdienst in Valencia aktiv.

Alle “Lifesavers”-Folgen und Veröffentlichungstermine im Überblick

In jeder der insgesamt sechs Episoden haben Kamerateams typische Herausforderungen festgehalten, mit denen die vorgestellten Lebensretter im Alltag konfrontiert werden*:

Episode 1: Valencia Ambulance Service, Spanien (ab 31. Mai 2021)

Episode 2: Wasserrettung, Tschechische Republik (ab 21.Juni 2021)

Episode 3: Derby Mountain Rescue, Großbritannien (ab 12. Juli 2021

Episode 4: Marseille Feuerwehr, Frankreich (ab 2.August 2021)

Episode 5: Feuerwehr, Slowenien (23. August 2021)

Episode 6: Bayerisches Rotes Kreuz, Deutschland (Datum ausstehend)

Die Beiträge finden Sie auf Youtube sowie auf dem deutschsprachigen Ford Social Blog unter https://www.ford.de/ueber-ford/ford-blog/ford-lifesavers

* Timings können sich ändern

