Weiterstadt (ots) –

› Besucher konnten ŠKODA VISION 7S an drei Tagen in Berlin live erleben

› Konzeptstudie zeigt spannenden Ausblick auf die neue ŠKODA Designsprache

› Auch Markenbotschafter Anna Maria Mühe und Oliver Mommsen erkundeten den wegweisenden Siebensitzer

Vom 2. bis 4. Dezember hat ŠKODA seine Konzeptstudie VISION 7S im DRIVE. Volkswagen Group Forum in Berlin der Öffentlichkeit präsentiert. Zahlreiche Menschen haben die Chance genutzt, einen Blick auf die neue Designsprache von ŠKODA zu werfen.

Am vergangenen Freitagnachmittag lud der Ausstellungsbeginn rund um das spannende Konzeptfahrzeug zum Erkunden ein. Die Deutschlandpremiere der ŠKODA VISION 7S zog über drei Tage ein großes Publikum an. Liane Scheinert, Leiterin des DRIVE.Volkswagen Group Forum: „Der erste Auftritt der VISION 7S in Deutschland hier bei uns in Berlin war ein großer Erfolg. Das spannende Konzeptauto hat viele neugierige Besucher in unsere Konzernrepräsentanz gelockt, die sehen wollten, in welche Richtung sich ŠKODA in den kommenden Jahren entwickeln wird.“

Unter die Gäste mischten sich auch zwei Markenbotschafter von ŠKODA. Die Schauspieler Anna Maria Mühe und Oliver Mommsen wollten das spannende Konzeptfahrzeug aus nächster Nähe kennenlernen. Die VISION 7S fällt direkt ins Auge: mit neuem Tech-Deck-Face inklusive neuer T-Leuchtgrafik, die das zentrale Designmerkmal der markanten Frontansicht bilden. Die flache Dachlinie begünstigt die aerodynamische Effizienz.

Auch ein weiterentwickeltes Innenraumkonzept stellt ŠKODA mit der VISION 7S vor. Die perfekte Mischung aus haptischen und virtuellen Bedienelementen ermöglicht ein völlig neues, natürliches Human Machine Interface. Typisch ŠKODA: das großzügige Platzangebot. In der VISION 7S kommen bis zu sieben Personen unter, darunter ein Kind im in die Mittelkonsole integrierten Kindersitz.

Weitere Details zur Konzeptstudie ŠKODA VISION 7S stehen auf der ŠKODA Mediaseite (https://www.skoda-media.de/pmappen/22008/) bereit.

