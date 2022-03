Köln (ots) –

Holger Lentz ist Geschäftsführer und Gründer der enno.digital GmbH. Mit über 20 Jahren Berufserfahrung ist der Marketingprofi ein Mann der ersten Stunde im Onlinemarketing. Seitdem wächst sein Business kontinuierlich und eröffnet Interessierten immer wieder die Chance, als neuer Mitarbeiter am Erfolg teilzuhaben und mitzuwachsen.

Der Onlinehandel boomt. Spätestens seit der Pandemie wissen Händler, dass sie ohne E-Commerce nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Der Onlinemarkt hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt – mit einem herkömmlichen Onlineshop lassen sich kaum noch Erfolge erzielen. Holger Lentz ist Experte auf diesem Gebiet und weiß nach über 20 Jahren Erfahrung in der Branche ganz genau, worauf es im E-Commerce ankommt. Mit seinem Unternehmen, enno.digital GmbH, hilft er mittelständischen Herstellern dabei, direkt an Endkunden zu verkaufen, um sich für die Zukunft sicher aufzustellen.

Die Nachfrage ist enorm, der Erfolg groß und das Wachstum der E-Commerce-Agenturen kaum noch aufzuhalten. Neben einer florierenden Auftragslage, einem wachsenden Kundenstamm und einem erfolgreichen Angebot benötigen Unternehmen zum Wachsen vor allem eines: Personal. Für potenzielle Bewerber bietet sich dann die Chance, in ein dynamisches Unternehmensumfeld im Onlinehandel einzusteigen und mit dem Unternehmen zu wachsen. So ist auch die enno.digital GmbH auf der Suche nach guten Mitarbeitern für ihr wachsendes Business. „Aktuell haben wir fast 20 Stellen zu besetzen“, sagt Holger Lentz. Neben attraktiven Arbeitsbedingungen profitieren seine Mitarbeiter unter anderem von einem harmonischen Arbeitsklima und flachen Hierarchien.

Die enno.digital GmbH verhilft mittelständischen Händlern zum Onlineerfolg

Zu den Kunden der enno.digital GmbH zählen hauptsächlich B2B-Geschäfte, die über ihren Onlineshop Waren an andere Händler verkaufen. Beispielsweise sind viele Verlage unter den Kunden, die ihren Außendienst Schritt für Schritt durch Onlineshops ersetzen. Aber auch Onlinehändler, deren Zielkundschaft die Endverbraucher sind, zählen zum Kundenstamm. Und alle haben eines gemeinsam: Sie haben ein Produkt, das funktioniert und setzen auf die Expertise von Holger Lentz und seinem Team, wenn es um dessen Vermarktung im E-Commerce geht. Denn die E-Commerce-Experten haben die Mission, mittelständischen Händlern mit ihren Onlineshops zur Unabhängigkeit und einer sicheren Zukunft zu verhelfen.

„Die Zeiten, in denen jeder einen Onlineshop erstellen und damit gute Umsätze machen konnte, sind vorbei“, weiß Holger Lentz. Heute ist der Erfolg von vielen verschieden Faktoren abhängig und mit Halbwissen können keine Ergebnisse mehr erzielt werden. Spätestens an dieser Stelle kommen den Kunden der enno.digital GmbH die jahrelange Erfahrung und das umfangreiche Know-how des Geschäftsführers zugute. Holger Lentz weiß, wie sich seine Onlineshops erfolgreich von der Konkurrenz abheben und setzt dabei vor allem auf technische Optimierung. Der Erfolg gibt ihm Recht.

Mitarbeiter der E-Commerce-Agentur profitieren von attraktiven Konditionen

Die enno.digital GmbH wächst und damit auch ihr Team. Für interessierte Bewerber ergibt sich aktuell wieder die Möglichkeit, in verschiedenen Abteilungen den Einstieg in ein spannendes Arbeitsumfeld und eine zukunftsträchtige Branche zu schaffen. Für neue Mitarbeiter bedeutet das nicht nur, mit dem innovativen E-Commerce-Unternehmen gemeinsam zu wachsen, sondern auch in den Genuss attraktiver Arbeitsbedingungen zu kommen. Das derzeitige Team setzt sich aus Mitarbeitern unterschiedlicher Kompetenzbereiche zusammen und verfügt in allen Abteilungen über Vakanzen, darunter in den Bereichen Programmierung, Design, Onlinemarketing, Kundenbetreuung und Projektmanagement.

Neue Mitarbeiter erwarten bei der enno.digital GmbH eine tolle Arbeitsatmosphäre und ein motiviertes Team, das ideal harmoniert. Gemeinsam wird Kunden aus dem Mittelstand dabei geholfen, mit eigenen Onlineshops in den E-Commerce einzusteigen und erfolgreich zu werden. Spannende und abwechslungsreiche Kundenprojekte sind also an der Tagesordnung. Gearbeitet wird dabei mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und Selbstbestimmung sowie flexiblen Arbeitszeiten und großen Freiräumen für Kreativität. Geschäftsführer Holger Lentz setzt auf Vertrauen, eine faire Führungsebene und flache Hierarchien. Die Mitarbeiter profitieren von umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und guten Karrierechancen im Unternehmen. „Wir bieten unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz mit Perspektive bei einem überdurchschnittlich hohen Gehalt“, so Lentz.

Etabliertes Erfolgsunternehmen weiter auf Wachstumskurs

Seine erste Agentur gründete Holger Lentz bereits 1999. Nachdem er für ein eigenes Projekt mit der Suchmaschinenoptimierung begann, bekam er plötzlich eine Anfrage von einem sehr großen Kunden. Das war der Startschuss für die erste SEO-Agentur mit seinem Team. Analog zur Entwicklung des Onlinemarktes wurde aus der SEO-Agentur eine E-Commerce-Agentur, die in den letzten 18 Jahren ausschließlich Onlineshops betreute. Das Team um den Marketingexperten programmiert, designt, optimiert und vermarktet die Shops der Kunden. So kann die enno.digital GmbH mittlerweile auf unzählige erfolgreiche Projekte und glückliche Kunden zurückblicken.

„Wir wollen Herstellern aus dem Mittelstand helfen, sich mit ihrem Onlineshop unabhängig und zukunftssicher aufzustellen“, so lautet die Mission von Holger Lentz. Sein Team aus aktuell 26 Mitarbeitern soll dafür weiter wachsen. Wer sich ein dynamisches Arbeitsumfeld mit spannenden Aufgaben in einer Branche mit goldener Zukunft wünscht, ist bei der enno.digital GmbH genau richtig. Wer außerdem von fairen Arbeitsbedingungen und einer lukrativen Vergütung träumt, sollte nicht zögern, sich zu bewerben. Als Teil des interdisziplinären Teams können nicht nur wertvolle Erfahrungen gesammelt werden. Es ergibt sich auch die einmalige Chance, mit einem aufstrebenden Business zu wachsen und Karriere zu machen.

Sie wünschen sich auch einen vielseitigen Arbeitsplatz in einem dynamischen Umfeld und einer Branche mit goldener Zukunft? Melden Sie sich jetzt bei Holger Lentz von der enno.digital GmbH (https://www.enno.digital/).

