Die Sicherheit und der Schutz von Beschäftigten im öffentlichen Dienst stehen im Mittelpunkt des Netzwerkes #sicherimDienst. Die Initiative der Landesregierung Nordrhein-Westfalen bietet den Mitgliedern dazu Hilfestellungen. Neben Städten, Unternehmen, Verbänden, Organisationen, Hochschulen und Bildungsinstituten haben sich auch Kliniken dem Netzwerk angeschlossen. Die VAMED Klinik Hattingen zählt ab sofort dazu. Verbalen Anfeindungen, physischer Gewalt, Respektlosigkeit und Aggressivität sind Rettungskräfte und in Kliniken auch Ärzte, Therapeuten, Pflegekräfte und Beschäftigte im Publikumsverkehr häufig ausgesetzt. „Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserem klinikeigenen Fortbildungszentrum seit Jahren mehrtägige Deeskalationstrainings, damit sie mit derartigen Situationen gut umgehen und situationsgerecht reagieren können. Dabei reicht das Spektrum der Schulungen von professioneller Kommunikation, um Aggressionen gar nicht erst entstehen zu lassen, bis zur Abwehr körperlicher Übergriffe“, sagt Dirk Rottwinkel, Klinikgeschäftsführer der VAMED Klinik Hattingen.

Dennoch sind derartige Attacken und Anfeindungen belastend für das Personal und können zu Beeinträchtigungen und Einschränkungen bei der Ausübung des Berufs führen. „Mit unserer Mitgliedschaft im Netzwerk #sicherimDienst möchten wir daher ein Zeichen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen“, sagt Dirk Rottwinkel. „Wir stehen jederzeit hinter ihnen und unsere Unterstützung ist ihnen gewiss.“ Niemand muss Übergriffe und gewalttätiges Verhalten im Dienst für das Gemeinwohl hinnehmen.

Dem Netzwerk #sicherimDienst haben sich bislang mehr als 1900 Mitglieder aus über 700 Einrichtungen angeschlossen. Das Netzwerk bietet einen gemeinsamen Austausch rund um das Thema Gewalt und stellt Praxisbeispiele sowie allgemeine und tätigkeitsbezogene Handlungsempfehlungen zur Verfügung. „Gleichzeitig möchten wir für das Thema sensibilisieren und für mehr Schutz und Sicherheit von Beschäftigten in öffentlichen Bereichen werben“, sagt Netzwerk-Vertreterin Anne Herr.

VAMED Klinik Hattingen

Die VAMED Klinik Hattingen ist ein Rehabilitationszentrum für Neurologie, Neurochirurgie und Neuropädiatrie und bietet das gesamte Reha-Spektrum – von der Frührehabilitation bis zur weiterführenden Rehabilitation – nach neurochirurgischen Eingriffen und neurologischen Erkrankungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie verfügt über 270 Betten und beschäftigt rund 550 Mitarbeiter. Die VAMED Klinik Hattingen befindet sich in Hattingen an der Ruhr im südlichen Bereich des Ruhrgebietes.

VAMED Gesundheit Holding Deutschland GmbH

Die VAMED Gesundheit Holding Deutschland ist Teil der VAMED AG, dem international führenden Gesamtanbieter für Krankenhäuser und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen. Zur Gruppe zählen 18 Rehakliniken, zwei Akutkliniken, acht Ambulante Rehazentren, zwei Medizinische Versorgungszentren (MVZ), neun Pflegeeinrichtungen, ein Prevention Center und ein touristischer Standort. Rund 45.000 Patienten entscheiden sich jährlich für eine stationäre Rehabilitation, 21.000 behandeln wir in unseren Akutbereichen, 37.000 Patienten besuchen jährlich unsere ambulanten Rehazentren, etwa 70.000 Patienten betreuen wir in unseren MVZs und rund 1.200 Personen werden in unseren Pflegeeinrichtungen versorgt. Dafür beschäftigen wir insgesamt rund 7.800 Mitarbeiter.

