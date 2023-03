Schwalbach am Taunus (ots) –

Schön gepflegtes, unendlich langes Haar – bleibt leider oft nur eine Traumvorstellung. Denn das Haar lang und gesund wachsen zu lassen, stellt viele vor eine große Herausforderung, da gerade unsere Längen und Spitzen besonders anfällig für Haarschäden sind. Doch langes Haar muss kein Traum mehr bleiben, denn im März 2023 erscheint die neue Pantene Pro-V Unendlich Lang Pflegekollektion für bis zu 100 % stärkeres*, unendlich langes** Haar. Die Kollektion ist für alle Haartypen geeignet und verleiht insbesondere Haaren ab Schulterlänge neue Stärke und Geschmeidigkeit. Das Highlight der neuen Pflegekollektion ist das Leave-on Serum, das sowohl als nährende Pflege als auch als Vorbereitung fürs Styling verwendet werden kann. Shampoo und Pflegespülung nähren das Haar, machen Stylingschäden rückgängig und beugen Spliss vor. Vervollständigt wird die Kollektion durch das kräftigende Leave-on Spray, die Power Booster für sofortige Regeneration und eine nährende Haarmaske.

Wussten Sie, dass Haare jenseits der Schulterlänge mindestens fünf Jahre alt sind? Das bedeutet, sie wurden über 500 Mal gewaschen, über 700 Mal gestylt und mehr als 1.500 Tage lang Umwelteinflüssen wie Sonne, Meer und Feuchtigkeit ausgesetzt*** – man kann mit Sicherheit sagen, dass langes Haar wirklich alles mitgemacht hat. Kein Wunder also, dass die Haare über die Jahre hinweg spröde und trocken werden und im schlimmsten Fall irgendwann abbrechen. Doch Rettung ist in Sicht: Die neue Pantene Pro-V Unendlich Lang Pflegekollektion sorgt nun für langes und starkes Haar.

Die Kollektion enthält eine neue, einzigartige Nutri-Plex-Technologie, die die natürliche Proteinstruktur des Haares schützt. Denn äußere Faktoren wie UV-Strahlungen, Chemikalien oder Hitze können die natürlichen Proteine der Haare stören, die wichtig für ihren Aufbau, ihre Stärkung und Flexibilität sind. Dies führt zu Lipidverlust und schwächt die Proteine, was letztlich Haarbruch und Haarschädigung zur Folge hat. Und genau hier setzt die Pantene Pro-V Nutri-Plex-Technologie an: Durch die enthaltenen Antioxidantien bindet sie im Leitungswasser enthaltene Metalle, die zur Haarschädigung beitragen. Gleichzeitig stabilisieren und stärken die zusätzlichen Lipide die innere Proteinstruktur für mehr Kraft und Widerstandsfähigkeit. Das Haar wird also deutlich weniger geschädigt und kann weiterwachsen – für eine starke Traummähne und unzählige Great Hair Days!

Die Pantene Pro-V Unendlich Lang Pflegekollektion im Überblick

Die neue Unendlich Lang Kollektion ist die bisher nährstoffreichste Kollektion von Pantene Pro-V. Die Produkte der Serie enthalten zusätzlich zum bewährten Pro-V-Komplex eine Mischung aus Haar- und Hautvitaminen, darunter Niacinamid, Biotin und Vitamin E – alles wahre Beauty-Booster, die das Haar stärken und das Wachstum ankurbeln.

Pantene Pro-V Unendlich Lang Shampoo & Pflegespülung

Das Unendlich Lang Shampoo ohne Silikone und die Pflegespülung sind perfekt für die tägliche Haarpflege geeignet und nähren bis in die Spitzen. Das Duo macht Stylingschäden sofort rückgängig, kräftigt das Haar von der Wurzel bis zur Spitze und beugt zugleich der Bildung von Spliss vor. Jede Strähne fühlt sich ab sofort stark und wunderbar geschmeidig an – perfekte Voraussetzungen für gesundes, langes Haar.

300ml, 200ml – 3,79EUR UVP****

Pantene Pro-V Unendlich Lang Leave-on Serum

Das neue Pantene Pro-V Unendlich Lang Leave-on Serum ist das Highlight der Kollektion. Angereichert mit stärkenden Lipiden, wirkt es nicht nur als nährende Haarpflege, sondern kann gleichzeitig ideal als Vorbereitung und Schutz vor dem Styling verwendet werden. Also ein Best Buddy für alle, die häufig Styling-Tools nutzen. Die leichte Formel verschmilzt sofort mit dem Haar, füllt geschädigte Längen wieder auf und lässt die Spitzen gesünder aussehen – und das in nur einer Anwendung! Einfach eine kleine Menge des Serums auf das nasse oder trockene Haar auftragen.

160ml – 4,99EUR UVP****

Pantene Pro-V Unendlich Lang Keratin Resilience Haarmaske

Darf es etwas mehr sein? Dann ist die reichhaltige Formel der Pantene Pro-V Unendlich Lang Keratin Resilience Haarmaske genau das Richtige. Die Maske dringt tief in die Haarfasern ein und hilft, trockenes und geschädigtes Haar zu stärken und zu nähren. Auf feuchtem Haar angewendet, fühlt es sich direkt kräftiger an.

300ml – 4,49EUR UVP****

Pantene Pro-V Unendlich Lang Power Booster

Die Power-Booster schaffen ganz nach dem Motto „klein, aber oho“ Soforthilfe in Shotform. Die kleinste, aber am schnellsten wirkende Pflege von Pantene Pro-V ist mit Biotin und stärkenden Lipiden angereichert und regeneriert das Haar in nur 60 Sekunden. Einmal pro Woche auf das gewaschene, nasse Haar auftragen und vor dem Ausspülen eine Minute einwirken lassen. Schon ist die traumhaft lange Mähne wieder geschmeidig, fühlt sich kraftvoll an und verleiht jedem die #PowerOfHair.

45ml – 3,99EUR UVP****

Pantene Pro-V Unendlich Lang Spray

Leave-on gibt’s jetzt auch als Spray: Das Pantene Pro-V Unendlich Lang Spray schützt das Haar als tägliche Haarkur vor Styling- und Hitzeschäden sowie vor Umwelteinflüssen. Es verleiht ihm bis zu 8 Mal mehr Kraft, macht es leichter kämmbar und sorgt für einen strahlenden Glanz. Außerdem haben Spliss, Frizz, das Verblassen von Farbe und kleine, wild umherfliegende Haare ab sofort keine Chance mehr – ein wahrer Hero, der unser Haar von morgens bis abends schützt. Auf das feuchte oder trockene Haar auftragen und einziehen lassen – schon sind wir ready für einen Great Hair Day.

200ml – 9,99EUR UVP****

*Stärke gegen Stylingschäden vs. dem Pantene Pro-V Volumen Pur Shampoo

**vs. einem Shampoo ohne Pflegestoffe

***Die Berechnung basiert auf zwei Wäschen pro Woche über fünf Jahre (520 Wäschen = 2 Wäschen/Woche * 52 Wochen/Jahr * 5 Jahre).

****Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucher:innenpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. Produktverfügbarkeiten und UVPs können in Österreich und der Schweiz variieren.

Pressekontakt:

P&G Beauty, Markenkommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.

Heike Rübeling, Tel.: +49 173 7262806, E-Mail: [email protected] – Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstraße 2, 40212 Düsseldorf Carlotta Hantl, Tel.: +49 162 4180564, E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Pantene Pro-V, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots