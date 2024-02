Calw (ots) –

Die Börlind GmbH, renommierter Naturkosmetikhersteller mit Sitz im idyllischen Schwarzwald freut sich, bekannt zu geben, dass seit dem 1. Februar 2024 Dr. Peter Müller-Pellet als neues Mitglied die Geschäftsführung des Unternehmens bereichert.

Die Geschwister Nicolas und Alicia Lindner, die das Familienunternehmen bereits in der dritten Generation führen, heißen Dr. Peter Müller-Pellet herzlich willkommen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Position als Innovationsführer im Bereich der Naturkosmetik weiter zu festigen und auszubauen.

Dr. Peter Müller-Pellet verfügt über langjährige Managementerfahrung und war zuletzt Partner einer Strategie-Beratung. Der Österreicher ist dem Unternehmen bereits bestens vertraut, da er Börlind seit vielen Jahren als Berater begleitet. Seine Schwerpunkte waren die Entwicklung der langfristigen Unternehmensstrategie sowie die Weiterentwicklung der Organisation. Er hat interimistisch das Marketing geleitet und ist seit fast drei Jahren in der Position des Bevollmächtigten der Geschäftsführung tätig, verantwortlich für die Abteilungen E-Commerce sowie strategische Planung. In seiner neuen Rolle wird er zusätzlich die Bereiche IT, Controlling, Strategisches Controlling, Risikomanagement sowie Finanzbuchhaltung übernehmen.

Nicolas Lindner, Co-Geschäftsführer und Mitinhaber, äußert sich enthusiastisch: „Wir freuen uns sehr, Peter in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine breite Expertise aus der Beratertätigkeit wird einen unschätzbaren Beitrag zum Erfolgskurs des Unternehmens leisten und unsere Marken weiter voranbringen.“

Alicia Lindner, Co-Geschäftsführerin und Mitinhaberin, ergänzt: „Wir haben ehrgeizige Pläne für die Zukunft, sowohl im Ausbau unserer exzellenten Marktposition in Deutschland als auch auf unserem ambitionierten Wachstumskurs. Ich freue mich sehr, dass wir bei allem was kommt, Peter an unserer Seite haben.“

Börlind wird unter der neuen Geschäftsführung weiterhin konsequent seinen Fokus auf nachhaltige und hochwirksame Naturkosmetikprodukte legen. Die bewährte Unternehmensphilosophie, geprägt von Qualität, Umweltschutz und -verantwortung, bleibt auch in Zukunft das Herzstück des Unternehmens.

Über ANNEMARIE BÖRLIND:

Die im Schwarzwald ansässige und produzierende Börlind GmbH wurde im Jahr 1959 gegründet. Das Familienunternehmen, mit über 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hat sich seit jeher der Nachhaltigkeit verschrieben und zählt zu den führenden Naturkosmetikherstellern weltweit.

Pressekontakt:

Börlind GmbH

Nicola Maier

Head of Communications

[email protected]

Original-Content von: BÖRLIND GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots