Neben einem breiten Sortiment gehören mittlerweile auch prominente Kooperationen und Musikvideos zum festen Bestandteil der Kaufland-Welt. Für seinen neuen Onlinespot arbeitet das Unternehmen mit dem Musiker-Duo „Die Atzen“ zusammen. Ihr Ohrwurm- und Partysong „Disco Pogo“ wurde dafür Kaufland-spezifisch umgetextet und widmet sich der Preiskompetenz des Einzelhändlers unter dem Motto „Mehr sparen mit Kaufland“.

Das Musikvideo (https://www.youtube.com/watch?v=mPZ6AyHsctQ) wird auf den digitalen Kanälen von Kaufland gespielt. Darin performen „Die Atzen“ ihren Song auf einem überdimensionalen Kassenbahn und feiern dabei das große Discountbillig-Sortiment von Kaufland, die wöchentlichen Sonderangebote und die vielen Extra-Rabatte der Kaufland Card. Mit dabei ist auch Twitch-Streamer Knossi, der sich während des Videos als Streamer miteinschaltet.

„Wir knüpfen mit dem Video an unsere Kampagnen aus dem vergangenen Jahr an und verpacken unser günstiges Sortiment diesmal als Party-Ohrwurm-Song“, erklärt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland Deutschland. Unter „Discountbillig“ wirbt Kaufland für mehr als 7.000 Marken- und Eigenmarkenprodukte, die dauerhaft so günstig wie beim Discounter sind. Dazu kommen jede Woche rund 300 zusätzlich reduzierte Artikel und das umfassende Angebote der Kaufland Card. Das Vorteilsprogramm von Kaufland kann sowohl beim Einkauf in den Filialen als auch auf dem Online-Marktplatz genutzt werden.

Mit Manny Marc, Teil des Musiker-Duos „Die Atzen“, arbeitete Kaufland im vergangenen Jahr bereits mehrfach zusammen, zuletzt im Dezember beim „Kaufland Adventsstream“ mit Twitch-Streamer Jens Knossalla alias Knossi. Kaufland macht mit prominenten Kooperationspartnern immer wieder auf sein Sortiment aufmerksam. Dazu gehören der erfolgreiche YouTuber CrispyRob, Tik-Tok-Star Herr Anwalt, Food-Influencerin Kiki Aweimer alias „Kikis Kitchen“ und Twitch-Streamer Knossi.

