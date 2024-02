Hamburg (ots) –

Der paneuropäische Zahlungsdienstleister Lemonway baut seine Führungsposition bei den Marktplätzen weiter aus.

Im Jahr 2023 verarbeitete das Unternehmen ein Geschäftsvolumen von 9,6 Milliarden Euro an Zahlungsströmen, was einem Wachstum von 24% im Vergleich zu 2022 entspricht. Diese Leistung wurde von der hervorragenden Dynamik seiner Kunden wie SNCF Connect & Tech, Billetweb, Decathlon, Ecole de Ski Français oder Drouot getragen, die ihre Expansion fortsetzen. Das Fintech rechnet damit, dass es im Jahr 2024 12 Milliarden Euro an Zahlungsströmen erreichen wird (+25 %).

Das Jahr 2023 war auch geprägt von strategischen und technologischen Vereinbarungen mit Partnern wie Société Générale, PayPal und Magento (Adobe Commerce), die selbst zu den Marktführern in ihrem Bereich gehören.

Starkes Wachstum, jetzt profitabel

Lemonway konnte aus seiner Wachstumsdynamik Kapital schlagen und verzeichnete eine Verdoppelung der Einnahmen von 16 Mio. EUR auf 32 Mio. EUR in einem Jahr, mit einem positiven Nettoergebnis von 5 Mio. EUR. Dieser Aufwärtstrend ermöglichte es dem Unternehmen, profitabel zu sein und seinen Bedarf an regulatorischem Kapital selbst zu finanzieren.

Antoine Orsini, CEO von Lemonway, ist von der Positionierung des Unternehmens überzeugt: „Heute beginnen wir das Jahr 2024 mit größerer Stärke und Reife, um den stark wachsenden Markt der Marketplace-Anbieter zu bedienen. Unsere Teams haben sich 2023 weiter verstärkt, um 2024 ein höheres Maß an Fachwissen einzubringen und in Europa weiter zu wachsen. Die Unterzeichnung von Partnerschaften wie die mit Société Générale wird unsere Ambitionen auf Wachstum und Marktanteile in den kommenden Jahren unterstützen. Die Eröffnung eines Büros in Hamburg im ersten Quartal wird es uns außerdem ermöglichen, unsere noch zaghafte Präsenz in Deutschland zu verstärken und unsere Position als unumgänglicher Akteur im Zahlungsbereich für Marktplätze zu untermauern.“

Um seine Führungsposition zu behalten, wird das Fintech im ersten Quartal 2024 neue Dienstleistungen wie „Buy Now Pay Later“ in Partnerschaft mit Oney und einen neuen, stärker integrierten und schmerzfreien KYC-Prozess für seine B2B- und B2C-Marktplätze einführen.

Ambitionen für 2024: die Präsenz auf dem deutschen Markt verstärken

Im Jahr 2024 möchte Lemonway seine Präsenz auf dem deutschen Markt verstärken und seine Position als paneuropäischer Marktführer im Dienste der Marktplätze festigen. Das Unternehmen zählt bereits symbolträchtige Plattformen wie SNCF Connect & Tech, Decathlon, Eiffage oder Arcelor Mittal zu seinen Kunden.

Zu diesem Zweck hat das Unternehmen ein Büro in Hamburg eröffnet, in dem 6 Mitarbeiter deutsche Kunden und Prospekte betreuen und an der Verbreitung des Fintech auf dem DACH-Markt arbeiten werden.

„Unsere Zahlungsplattform, unsere Tools, die an die Komplexität der Zahlungsströme unserer Kunden angepasst sind, sowie unsere Fähigkeit, die europäischen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, ermöglichen es uns, schnell die Referenz im Zahlungsbereich für die großen europäischen und insbesondere die deutschen Akteure zu werden“, erklärt Damien Guermonprez, Präsident von Lemonway.

Über Lemonway:

Lemonway ist ein paneuropäisches Zahlungsinstitut, das eine spezielle Lösung für B2B-, B2C-, C2C-Marktplätze und alternative Finanzplattformen anbietet, die nach einem sicheren und regulierten System zur Abwicklung von Zahlungen und Inkasso für Dritte (KYC, Betrugsbekämpfung) suchen. Lemonway wird von der ACPR reguliert und verfügt in 29 Ländern über den Europäischen Pass. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Paris und Hamburg.

Bereits 400 Marktplätze vertrauen auf Lemonway. Seit seiner Zulassung im Dezember 2012 hat das FinTech 12 Millionen E-Wallets für die Nutzer seiner Partnerplattformen eröffnet und 50 Mio. EUR von Breega, SpeedInvest und Toscafund aufgebracht.

