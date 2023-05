Ismaning (ots) –

Naturnahe Hautpflegeprodukte mit Feel-Good-Faktor, die Individualität und natürliche Schönheit auch bei sich verändernden Hautbedürfnissen betonen – danach suchen viele Frauen. Diese Lücke zu schließen, hat sich Motsi Mabuse mit der Beauty-Linie „lovemore by Motsi Mabuse“ zum Ziel gesetzt. Ihre Kosmetikmarke gibt es zum Launch exklusiv bei HSE. Die TV-Premiere mit Motsi Mabuse live bei HSE findet am 7. Juni 2023 statt.

lovemore by Motsi Mabuse: love yourself more, love your skin more, just love more

Motsi Mabuse verkörpert Temperament, Leidenschaft, Warmherzigkeit und Authentizität. Sie ist eine starke, unabhängige Frau, die sich selbstbewusst dagegen wehrt, gängigen Klischees zu entsprechen. Ihr Credo für kompromisslose Body Positivity: Wahre Schönheit kommt von innen. Lovemore ist der tägliche Gute-Laune-Boost, der spürbar positive Effekte auf Haut und Seele hat. „Bereits seit vielen Jahren setze ich mich für die Abschaffung diskriminierender Schönheitsideale ein“, erklärt Motsi. „Mein Ziel ist es, das Selbstwertgefühl, vor allem von Frauen, zu stärken und Schönheit in all ihren Formen zu zelebrieren. Für eine gesunde, schöne Ausstrahlung sollte die Haut mit hochwertiger und nährstoffreicher Pflege versorgt werden, die zu den persönlichen Hautansprüchen passt. Eine gute Pflege macht den entscheidenden Unterschied aus.“

Die Linie „Ageless Beauty“ richtet sich an alle Frauen, die dem Älterwerden gelassen und selbstbewusst gegenüberstehen und sich eine naturnahe, verantwortungsvoll produzierte Hautpflege wünschen. Der enthaltene Wirkstoff WellAGE+ aus dem Extrakt des Jujube-Baums hemmt die Verzuckerung der Haut, die zu vorzeitiger Hautalterung führt, und stärkt die Elastinfunktion. Mit mindestens 94,7 Prozent Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs wie dem exotischen Jacaranda-Extrakt zollt die Linie Motsis südafrikanischen Wurzeln Tribut. „Motsi Mabuse ist eine inspirierende, selbstbewusste Persönlichkeit. Mit ihrer positiven, natürlichen Ausstrahlung begeistert sie viele Menschen“, so Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung bei HSE. „Ihre Marke verkörpert ein modernes Frauenbild und matcht perfekt mit den Bedürfnissen unserer Zielgruppe.“

Ab September ergänzt „Power Boost“ das Portfolio, eine Linie, die müder Haut mehr Strahlkraft verleiht; im April 2024 folgt „Hello Hydration“, eine feuchtigkeitsspendende Pflegeserie. Bei der Entwicklung ihrer Beauty-Linien arbeitet Motsi Mabuse mit dem CURA Skin Research Institute zusammen, das seit fast 25 Jahren erfolgreich in der Forschung und Entwicklung von Kosmetikprodukten tätig ist. Die lovemore Produkte werden in Italien hergestellt.

Powerfrau mit Powerteam: Motsi Mabuse setzt auf Zusammenarbeit mit Beauty Expertin Judith Williams

Bei HSE trifft Motsi mit Judith Williams auf eine ebenso mitreißende wie kreative Partnerin. Kennengelernt haben sich die beiden bei „Let’s Dance“, wo Motsi seit vielen Jahren Mitglied der Jury ist und Judith als Kandidatin antrat. Mit ihrer 25-jährigen Beauty-Expertise, ihrem internationalen Beauty-Netzwerk sowie ihrem visionären Mindset war und ist Judith Williams eine wichtige Inspiration für Motsi, um ihren Traum von der eigenen Beauty-Linie umzusetzen. Die beiden verbindet ihr unermüdlicher Einsatz für Women Empowerment und die Liebe zu Kosmetikprodukten mit Wohlfühlfaktor. „Ich finde es sehr wichtig, dass sich alle Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Vorlieben, Alter oder Hautfarbe wohl und wertgeschätzt fühlen. Daraus ist die Idee entstanden, eine Hautpflege zu entwickeln, die für Lebensfreude, Authentizität und Selbstliebe steht“, so Motsi Mabuse.

Über HSE

HSE ist ein führender Anbieter in Europa im Bereich Live Commerce. Ob über einen der drei TV-Sender, den Onlineshop, die prämierte HSE App oder über die neue Social-Commerce App HSE HELLO – die Kund:innen entscheiden, wann und wo sie bei HSE shoppen. HSE steht für die unterhaltsamste Form des Shoppings und begeistert 1,7 Millionen aktive Kund:innen, die das kuratierte Produktsortiment von 17.000 Artikeln aus den Bereichen Fashion, Schmuck, Beauty, Wellness, Haushalt sowie Home & Living schätzen.

Das Unternehmen erreicht über drei TV-Sender (HSE, HSE Extra und HSE Trend) rund 45 Millionen Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete die HSE Group einen Umsatz von 788 Millionen Euro. 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon allein 900 in Deutschland, sorgen für ein ebenso unterhaltsames wie kundenorientiertes Kauferlebnis. Hinzu kommen rund 2250 externe Arbeitsplätze bei Logistik- und Call Center-Partnern. Für die herausragende Servicequalität wurde HSE mehrfach ausgezeichnet. Das Unternehmen befindet sich seit 2012 mehrheitlich im Besitz der Investmentgesellschaft Providence Equity Partners. Weitere Informationen unter corporate.hse.com und www.hse.com.

Pressekontakt:

HSE

Fiona Lorenz

Unternehmenssprecherin

Tel.: +49 89 96060 6310

[email protected]

https://corporate.hse.com

Original-Content von: HSE, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots