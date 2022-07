Schwalbach am Taunus (ots) –

Millionen von Menschen leiden unter Schuppen oder einer fettigen, juckenden Kopfhaut. Head & Shoulders hat nun seine erste aktive Anti-Schuppen-Formel in Form eines festen Shampoos entwickelt. Das feste Shampoo bietet eine hochwirksame Formel und ein gleichwertiges Anwendungserlebnis wie herkömmliche Flüssigshampoos: Es bildet bereits durch kurzes Anfeuchten einen reichhaltigen Schaum beim Shampoonieren, lässt sich leicht im Haar verteilen und schnell wieder ausspülen. Zudem entspricht ein Shampoo-Stück je nach Haarlänge und Waschgewohnheit bis zu zwei Flaschen Flüssigshampoo (je 250 ml) und reicht für 20 bis 50 Haarwäschen. Die neuen, festen Shampoos werden in Deutschland produziert, ihre Kartonverpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem Papier und sind recycelbar. Ab Juni 2022 sind sie in den Varianten „Feuchtigkeitsspendend mit Kokosöl“ und „Tiefenreinigung mit Zitrus“ in Drogeriemärkten erhältlich. Damit bietet Head & Shoulders eine Produktlösung, die zu einem nachhaltigeren Lebensstil beiträgt.

ANWENDUNGSERLEBNIS GLEICHAUF MIT FLÜSSIGSHAMPOOS

Die neuen, festen Shampoos sind pH-hautneutral und wurden sorgfältig entwickelt, um ein ebenso angenehmes Anwendungserlebnis wie ihre flüssigen Gegenstücke zu bieten. Die hochwirksame Formel beinhaltet den bewährten Anti-Schuppen-Wirkstoff Pirocton-Olamin. Das kurze Anfeuchten des Shampoo-Stücks erzeugt einen reichhaltigen Schaum. Außerdem bietet die Noppen-Struktur einen Massage-Effekt für die Kopfhaut. Das Produkt lässt sich schnell ausspülen und hinterlässt einen verwöhnenden Duft – für ein gereinigtes und gepflegtes Gefühl von Kopfhaut und Haar.

HOHE ERGIEBIGKEIT UND NACHHALTIGE VERPACKUNG

Neben der einfachen Anwendung punkten die neuen Head & Shoulders Produkte mit hoher Ergiebigkeit: ein Shampoo-Stück entspricht dabei je nach Haarlänge und -gewohnheiten bis zu zwei 250 ml-Flaschen Flüssigshampoo (für 20 bis 50 Haarwäschen). Für eine saubere Aufbewahrung in der Dusche ist ein Band aus Biobaumwolle zum Aufhängen integriert. Die in Deutschland produzierten festen Shampoos sind in recycelbaren Boxen aus FSC-zertifiziertem Papier verpackt. Diese können über das Altpapier entsorgt werden.

DIE FESTEN HEAD & SHOULDERS SHAMPOOS SIND AB SOFORT IN DROGERIEMÄRKTEN IN DEN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTLICH:

1. Tiefenreinigung mit Zitrus (70g, UVP 6,99 EUR*)

Die Formel mit Zitrusfrüchten entfernt Schuppen, Öl und Unreinheiten und sorgt für eine erfrischte Kopfhaut.

2. Feuchtigkeitsspendend mit Kokosöl (70g, UVP 6,99 EUR*)

Die Formel mit Kokosnussöl entfernt sanft und effektiv Schuppen und pflegt das Haar.

ANWENDUNGSSCHRITTE

1. Das feste Shampoo mit warmem Wasser befeuchten und in der Hand kurz zum Aufschäumen bringen.

2. Das Shampoo-Stück sanft über die nasse Kopfhaut massieren und den Schaum weiter im Haar und auf der Kopfhaut verteilen.

3. Kurz einwirken lassen und mit warmen Wasser ausspülen.

4. Das Shampoo-Stück am Band zum Trocknen aufhängen.

DER WEG VON HEAD & SHOULDERS ZU MEHR NACHHALTIGKEIT

Mit der Einführung der festen Shampoos setzt Head & Shoulders den nächsten Meilenstein auf dem Weg zur Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele. In puncto Reduzierung von Neuplastik und Recycelbarkeit der Verpackungen hat die Marke bei ihren herkömmlichen Flüssigprodukten bereits Folgendes erreicht:

Reduzieren: Seit 2021 verwendet Head & Shoulders 55 Prozent weniger Neuplastik in seinen Shampoo-Verpackungen und spart so jährlich die Produktion von 148 Millionen neuen Plastikflaschen in Europa ein.

Recyceln: Die Flaschen sind recycelbar und bestehen aus 100 Prozent recyceltem Plastik (Basissortiment, ausgenommen Kappe und Farbstoffe).

Wiederverwenden: Mit „Refill the Good“ wurde im April 2021 ein Nachfüllsystem mit recycelbaren Nachfüllpacks, die aus 60 Prozent weniger Plastik bestehen im Vergleich zur Standard-Shampooflasche, eingeführt.

* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucher:innenpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss

