In den letzten zehn Jahren sind die Immobilienpreise stark gestiegen. Auch Baustoffe werden nahezu täglich teurer. Die Frage, ob Wohnraum nur noch für die Superreichen erschwinglich ist, beschäftigt viele. Jedoch gibt es Hoffnung, denn die ersten Anzeichen für Zinssenkungen sind bereits erkennbar. Das wissen auch Matthias und Daniel Grosam, Gründer der Grosam Immobilien GmbH. Ihr Hauptaugenmerk liegt darin, neuen Wohnraum zu schaffen. Wie sie Anlegern eine Kapitalanlage bieten und wieso sie gerade jetzt zum Wohnungskauf raten, erfahren Sie hier.

In Bayern sowie deutschlandweit lässt sich ein rückläufiger Wohnungsbau verzeichnen. Im Jahr 2023 wurden im Vergleich zu 2022 deutlich mehr als 40 Prozent weniger Baugenehmigungen erteilt. Zusätzlich erreichte der Wohnungsmarkt Mitte 2023 einen Höhepunkt im Angebot, doch bereits jetzt reguliert sich der Markt, und die Angebote nehmen ab. Diese Entwicklung hat weitreichende Auswirkungen für die kommenden Jahre: Aufgrund der zeitlichen Verzögerung zwischen Baugenehmigung und Fertigstellung von Wohnprojekten von etwa zwei bis fünf Jahren wird der Rückgang an verfügbarem Wohnraum erst in diesem Zeitrahmen deutlich spürbar sein. Dies wird den Druck auf Bestandsimmobilien in den nächsten Jahren weiter erhöhen, da das Angebot knapper wird und nicht entsprechend wächst. „Die Signale sind unverkennbar – aus diesem Grund empfehlen wir jetzt den Erwerb von Immobilien“, betont Immobilienexperte Matthias Grosam, Gründer von Grosam Immobilien.

Gemeinsam mit seinem Bruder Daniel Grosam, Geschäftsführer der Grosam Immobilien GmbH, sowie seinen weiteren Unternehmen Alp und See Immobilien GmbH, Schindele & Grosam Grundbesitz GmbH, SGB Real Estate GmbH und der Grosam Thomas & Daniel OHG, hat er ihr Unternehmen erfolgreich auf die Sanierung und Modernisierung von Bestandsgebäuden, innerstädtische Nachverdichtung sowie die Entwicklung von Grundstücken ausgerichtet. Frühzeitig haben sie den kommenden Druck auf Bestandsgebäude, welche meist sanierungsbedürftig sind, erkannt und ein gut ausgebautes Netzwerk verschiedener Handwerksunternehmen ausgebaut. Somit können sie schon heute Wohnraum zu erschwinglichen Preisen direkt an den Endkunden vermarkten und den Vorteil eines neuen, modernen Wohnraums weitergeben. Die Immobilien befinden sich im gesamten Allgäu sowie Augsburg und München.

Jetzt den optimalen Zeitpunkt nutzen: Grosam Immobilien GmbH bieten eine Kapitalanlage für Anleger

„Wir erleben nun genau das, was wir bereits vor mehr als einem Jahr prognostiziert haben: Die Preise für sanierte Altbauten und andere Bestandsimmobilien haben sich entspannt, begleitet von einem Rückgang der Baufinanzierungszinsen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für den Kauf von Immobilien“, erklärt Daniel Grosam. „Trotz dieser positiven Entwicklung haben potenzielle Käufer weiterhin Bedenken: Ein häufiges Anliegen ist die Sorge, erhebliches Eigenkapital für den Wohnungserwerb aufbringen zu müssen, sowie die Befürchtung vor dem damit verbundenen Aufwand bei der Vermietung“, fügt Daniel Grosam hinzu. „Eine weitere, uns sehr nahegehende Sorge besteht darin, dass viele Menschen Angst vor unprofessionellen Maklern haben. Hier setzen wir an, um unseren Kunden sämtliche Ängste und Bedenken zu nehmen. Mit Bricks & Mortar Immobilien Allgäu setzen wir mit unserem innovativen Unternehmen der Vermittlung von Wohnraum einen neuen Maßstab. Bei uns steht der Kunde an erster Stelle und wir holen ihn von A-Z ab.“

Das umfassende Serviceangebot von Matthias und Daniel Grosam erstreckt sich über ein Rundum-Sorglos-Paket für ihre Käufer. Beginnend mit der sorgfältigen Auswahl passender Immobilien unterstützen sie ihre Kunden nicht nur dabei, das perfekte Zuhause zu finden, sondern bieten auch umfassende Finanzierungsdienstleistungen – auch hier können sie auf ein breites Netzwerk von Banken und Finanzierungsberatern zurückgreifen.

Steuerliche Vorteile und transparente Finanzierung

Die Berücksichtigung steuerlicher Aspekte spielt dabei eine entscheidende Rolle. Durch eine höhere Absetzung für Abnutzung (AfA) ermöglichen sie ihren Kunden erhebliche steuerliche Ersparnisse. Dies wird durch Restnutzungsdauergutachten erreicht, die in Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten erstellt werden. Diese Gutachten ermöglichen eine optimale Abschreibung und tragen somit dazu bei, die Steuerlast der Kunden zu reduzieren. Der Käufer profitiert somit von einem transparenten Finanzierungsmodell, bei dem keine versteckten Nebenkosten anfallen. Dies eröffnet die Möglichkeit, einen Bestand von mehreren Wohnungen aufzubauen, ohne sich um unvorhergesehene Ausgaben sorgen zu müssen.

Der durchschnittliche monatliche Aufwand beläuft sich im Schnitt auf lediglich 150 Euro. Zusätzlich verspricht die attraktive Lage der Immobilien in Bayern ein vielversprechendes Zukunftspotenzial. Um eine langfristige Werterhaltung und rentable Vermietung zu gewährleisten, bieten Matthias und Daniel Grosam zudem eine kostenfreie Zweitvermietung an, falls ein Mieter in Zukunft ausziehen sollte. „Der Traum einer eigenen Immobilie sollte nicht nur den Superreichen vorbehalten bleiben, sondern für jeden möglich sein. Unser Ziel ist es, unseren Kunden den Immobilienkauf so reibungslos wie möglich zu gestalten und sie gleichzeitig umfassend bei der Vermietung zu unterstützen“, so Daniel Grosam abschließend.

Wollen Sie auch die Zinssenkung nutzen und suchen jetzt nach einer Möglichkeit, kostengünstig und zuverlässig Ihre eigene Immobilie zu finden? Dann melden Sie sich bei Daniel und Matthias Grosam (https://grosam-immobilien.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!

