Viele Autohäuser sehen sich mit einem Rückgang der Neuwagenverkäufe konfrontiert – um dieser Herausforderung zu begegnen, sind innovative Marketingstrategien gefragt. Carmelo Carmeni und Marisa Sapia-Carmeni sind die Geschäftsführer der Marketingagentur Car-Marketing, die Automobilzulieferer, Kfz-Werkstätten und Autohäuser mit ganzheitlichem Online-Marketing unterstützt. Sie wissen, dass Google Vehicle Ads im Jahr 2024 eine unverzichtbare neue Chance für attraktive Anzeigen bietet, die Autohäuser nutzen müssen. Wie die Marketing-Experten damit ihren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen, erfahren Sie hier.

Die aktuelle Lage in der Automobilbranche ist von einer Krise geprägt: Ein drastischer Rückgang beim Neuwagenverkauf belastet Autohändler, während Automobilhersteller mit geringen Produktionszahlen kämpfen. Wenn nicht angemessen auf diese Veränderungen reagiert wird, könnten die Auswirkungen schwerwiegend werden: Ein dauerhafter Kundenrückgang führt zu ungedeckten Fixkosten und einem Wettbewerbsnachteil. Um diesem Problem entgegenzuwirken, setzen viele Inhaber von Autohäusern auf diverse Marketingmaßnahmen – die Erfolge bleiben oft jedoch weitestgehend aus. Zeitmangel und fehlende Ressourcen erschweren zudem die eigene Auseinandersetzung mit attraktivem Online-Marketing. „Viele Inhaber bemühen sich zwar um eine Lösung, setzen dabei aber oft auf veraltete Strategien. Doch wer jetzt nicht umdenkt und sich moderne Methoden zu nutzen macht, riskiert im schlimmsten Fall die eigene Existenz“, warnt Carmelo Carmeni, Gründer und Geschäftsführer von Car-Marketing.

„Eine neue Chance bietet Google Vehicle Ads, was dieses Jahr in Deutschland eingeführt wird. Hier haben Autohäuser die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge auf einem neuen Online-Marktplatz auf Google zu präsentieren – eine vielversprechende Chance für jedes Autohaus“, ergänzt seine Geschäftspartnerin Marisa Sapia-Carmeni. Mit Car-Marketing haben sich die beiden Experten der Aufgabe verschrieben, diese innovative Maßnahme für deutsche Autohäuser zu etablieren. Als Spezialisten für dieses Werbeformat stehen sie in engem Austausch mit Google und befinden sich im Schulungsprozess. Seit der Gründung von Car-Marketing im Jahr 2016 verfolgen sie das Ziel, Unternehmen der Automobilbranche, darunter Zulieferer, Autohäuser und Kfz-Werkstätten, mit umfassendem Online-Marketing auf nachhaltiges Wachstum auszurichten. Dafür setzen sie moderne Methoden ein, um Neukunden zu gewinnen, Bestandskunden zu binden und qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Carmelo Carmeni und Marisa Sapia-Carmeni streben danach, die Sichtbarkeit und den Markenwert ihrer Kunden in der Automobilbranche zu steigern, um langfristige Stabilität und Gewinne zu erzielen.

Innovative Chancen im Jahr 2024 nutzen: Google Vehicle Ads für Autohändler

Google Vehicle Ads sind eine innovative Werbeform, speziell für den Automobilsektor entwickelt. Sie bieten Autohäusern und Händlern die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge direkt in den Google-Suchergebnissen zu präsentieren. Diese Anzeigen erscheinen prominent über den organischen Suchergebnissen, wenn Nutzer nach bestimmten Fahrzeugmodellen oder verwandten Begriffen suchen. Sie enthalten umfassende Informationen über das Fahrzeug, wie Marke, Modell, Preis, Standort des Händlers und gegebenenfalls Bewertungen. Der Hauptvorteil dieser Anzeigen liegt darin, dass potenzielle Käufer schnell und effizient verschiedene Fahrzeugoptionen vergleichen können, ohne die Google-Suche zu verlassen. „Google Vehicle Ads bieten Autohändlern eine Reihe überzeugender Vorteile, die sie dieses Jahr nutzen sollten, um ihre Position am Markt zu festigen“, sagt Carmelo Carmeni.

Wer ein Auto sucht, informiert sich heute in erster Linie online über seine Möglichkeiten. Dadurch ergibt sich für die Händler eine attraktive Möglichkeit, genau dort präsent zu sein, um potenzielle Käufer von sich zu überzeugen. Gezielte Anzeigen steigern nicht nur die Sichtbarkeit des Händlers und seiner angebotenen Fahrzeuge, sondern stärken auch die Markenbekanntheit des Anbieters. „Wer sich früh für das Nutzen von Google Vehicle Ads entscheidet, sichert sich damit entscheidende Wettbewerbsvorteile“, erklärt Marisa Sapia-Carmeni. Auch hinsichtlich der Kosten und Zielgenauigkeit erweisen sich die Ads als höchst effizient: Schließlich lässt sich die Performance der Kampagnen exakt messen – das ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung der Strategie. „Bei der Umsetzung stehen wir unseren Kunden jederzeit zur Seite und gewährleisten so beste Ergebnisse“, so Carmelo Carmeni.

Car-Marketing: Effektive und zielgerichtete Werbestrategien für das Automobilgeschäft

Die Expertise von Carmelo Carmeni und Marisa Sapia-Carmeni im Online-Marketing und speziell in der Automobilbranche ermöglicht es ihnen, effektive und zielgerichtete Werbestrategien zu entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind. Damit bieten sie ein umfassendes Angebot, um Autohäusern und Händlern dabei zu helfen, das volle Potenzial von Google Vehicle Ads auszuschöpfen. Durch maßgeschneiderte Kampagnen wird die Sichtbarkeit der Fahrzeuge ihrer Kunden maximiert. Mit einer zielgerichteten Zielgruppenanalyse identifizieren und segmentieren sie zusätzlich potenzielle Käufer, um effektivere und relevantere Anzeigen zu schalten.

Neben der Optimierung der Online-Präsenz, einschließlich der Website und Online-Listings, integriert Car-Marketing Google Vehicle Ads nahtlos in ihre Gesamtmarketingstrategie. Dadurch wird nicht nur die Wirksamkeit der Anzeigen maximiert, sondern auch die Präsenz auf verschiedenen Kanälen gestärkt, darunter soziale Medien, E-Mail-Marketing und Suchmaschinenoptimierung. „Durch kontinuierliche Messung und Analyse der Kampagnenleistung erhalten unsere Kunden wertvolle Einblicke, um Ihre Werbemaßnahmen ständig zu optimieren und zu verbessern. Darüber hinaus bieten wir Schulungen und Beratungsdienste an, um ihr Verständnis und ihre Effizienz bei der Nutzung von Google Vehicle Ads zu steigern. Wir stehen ihnen also jederzeit zur Seite, besonders wenn sie mit den Herausforderungen des Online-Marketings kämpfen“, so Carmelo Carmeni abschließend.

