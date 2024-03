Achern (ots) –

Die Automobilbranche ist in eine Krise geraten – und trotzdem konzentrieren sich viele Unternehmen nicht auf das notwendige Online-Marketing, um sowohl Neukunden als auch Mitarbeiter zu akquirieren. Carmelo Carmeni und Marisa Sapia-Carmeni unterstützen ihre Kunden bei dieser Hürde: Sie sind die Geschäftsführer der Marketingagentur Car-Marketing, die Automobilzulieferer, Kfz-Werkstätten und Autohäuser mit ganzheitlichem Online-Marketing unterstützt. Für die Automobilbranche haben sie nun ein individuelles Mitarbeiter-Onboarding-System entwickelt, das sich auch an Bestandskunden richtet. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Die Automobilbranche steht vor wachsenden Herausforderungen: Der Rückgang von Neuwagenkäufen belastet nicht nur Autohäuser, sondern beeinträchtigt auch die Produktion der Automobilhersteller. In dieser Zeit wird ein effektives Online-Marketing immer wichtiger, um sowohl neue Mitarbeiter als auch Kunden anzuwerben. Dennoch setzen viele Unternehmen der Branche weiterhin auf veraltete Marketingstrategien und vernachlässigen ihre Online-Präsenz. Auch die Prozesse zur Bindung von Bestandskunden und der Einarbeitung neuer Mitarbeiter werden oft unkoordiniert und wenig professionell durchgeführt, wodurch ein enormer Wettbewerbsvorteil verloren geht. „Die Integration neuer Mitarbeiter ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg eines Unternehmens. Bei der falschen Herangehensweise erfordert der Einarbeitungsprozess allerdings erhebliche Ressourcen“, erklärt Carmelo Carmeni, Geschäftsführer von Car-Marketing. „Diese Investitionen gehen mit einem direkten Kostenverlust einher, da laut Studien ein neuer Mitarbeiter erst nach etwa sechs Monaten seine volle Produktivität erreicht.“

„Unser Mitarbeiter-Onboarding System für die Automobilindustrie bietet deswegen eine effiziente Möglichkeit, neue Mitarbeiter einzuarbeiten, ohne dabei das Tagesgeschäft zu beeinträchtigen und ermöglicht somit eine schnellere und reibungslosere Einarbeitung“, ergänzt seine Geschäftspartnerin Marisa Sapia-Carmeni. „Im Autohandel setzen wir darüber hinaus ein digitales Kampagnensystem für das Bestandskundengeschäft ein.“ Carmelo Carmeni und Marisa Sapia-Carmeni gründeten ihre Marketingagentur Car-Marketing im Jahr 2016 mit dem Ziel, Automobilzulieferer, Autohäuser, Kfz-Werkstätten, Kfz-Sachverständige und Unternehmen der Automobilbranche auf dem Weg zu nachhaltigem Wachstum zu unterstützen. Durch moderne Methoden ermöglichen sie die systematische Gewinnung von Neukunden, die langfristige Bindung von Bestandskunden und die Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter. So führt ihr Onboarding-System für neue Mitarbeiter diese systematisch in alle relevanten Unternehmensbereiche ein, ohne dass andere Mitarbeiter Zeit für die persönliche Einarbeitung opfern müssen.

Car-Marketing: Effizientes Mitarbeiter-Onboarding für eine nahtlose Integration und kontinuierliche Weiterbildung

Das Mitarbeiter-Onboarding-System von Car-Marketing bietet eine strukturierte und effiziente Methode, um neue Mitarbeiter in das Unternehmen zu integrieren und bestehende Mitarbeiter kontinuierlich weiterzubilden: Durch Online-Trainings und Schulungen in der Learning-Suite werden neue Mitarbeiter in kurzer Zeit produktiv, während bestehende Mitarbeiter im operativen Geschäft aktiv bleiben können. So kann auch ein nahtloser Übergang bei einem Mitarbeiterwechsel gewährleistet werden. Das klar definierte Einarbeitungsprogramm mit einer Einführung in die Abteilungsstruktur sowie strategische und operative Inhalte für das Tagesgeschäft sorgt somit dafür, dass sich neue Teammitglieder schnell eingewöhnen und sich willkommen fühlen. Zudem werden wichtige Themen wie Kommunikation, technisches Onboarding, IT-Sicherheit, Arbeitssicherheit und organisatorische Belange abgedeckt. Auch können Auszubildende auf speziellen Modulen zugreifen, die ihnen beispielsweise ihre Lehrpläne schnell und einfach anzeigen. Allgemeine Informationen über das Unternehmen, einschließlich seiner Philosophie und Geschichte, runden das Angebot ab.

Mit einheitlichen und strukturierten Inhalten, die individuell erweiterbar sind, bietet das System somit eine flexible Lösung, die zeit- und ortsunabhängig genutzt werden kann – ideal auch für Unternehmen, die auch das Home-Office abbilden. Darüber hinaus können Mitarbeiter über die Plattform kontinuierlich weiterqualifiziert werden, was deren Bindung an das Unternehmen stärkt und die Fluktuation reduziert. „Unsere automatisierte Möglichkeit, jederzeit auf Inhalte zurückzugreifen, bietet einen nachhaltigen Lerneffekt und trägt dazu bei, dass Mitarbeiter kontinuierlich an ihrer Entwicklung arbeiten können“, sagt Carmelo Carmeni.

Digitale Innovationen für eine zukunftsorientierte Bestandskundenbindung

Neben dem Onboarding-System für Mitarbeiter arbeitet Car-Marketing auch mit ihrem digitalen Kampagnensystem daran, die Digitalisierung in der Automobilbranche voranzutreiben. Damit unterstützen sie den Autohandel darin, die Bindung zu ihren Bestandskunden zu pflegen und zu festigen. Es erinnert Kunden an wichtige Termine wie das Ende ihres Leasings, fällige Kundendienste und bietet spezielle Aktionen zu Anlässen wie Geburtstag, Weihnachten und Ostern. Kunden erhalten individuelle Nachrichten zu relevanten Themen, wie Leasing- oder Finanzierungsabläufen, sowie Informationen zu neuen Produkten, Firmenevents und speziellen Aktionen.

Anders als herkömmliche Newsletter oder Postversand ermöglicht dieses System eine zielgerichtete und persönliche Ansprache, die jedem zugänglich ist. Durch die hohe Erreichbarkeit und Öffnungsrate steigert es den Customer Value und führt so zu mehr positiven Google Bewertungen. Zudem gewährleistet das System Datenschutzkonformität und ermöglicht eine einfache Steuerung von An- und Abmeldungen für die Kunden. „Unsere Lösung verbindet die Rekrutierung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter mit der Stärkung der Bestandskunden. Unsere Mission ist es, die Automobilbranche weiter zu digitalisieren und somit einen Beitrag zur Überwindung der aktuellen Herausforderungen in der Branche zu leisten“, so Carmelo Carmeni abschließend.

