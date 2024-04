Schwalbach am Taunus (ots) –

Entdecke die Kunst der sanften Rasur

Blütenzarte Haut mit der neuen Special Edition von Gillette Venus und Rifle Paper Co.Gillette Venus macht die Welt in diesem Sommer ein bisschen bunter: In Zusammenarbeit mit der internationalen Lifestyle-Marke Rifle Paper Co. gibt es von Gillette Venus eine Special Edition im üppigen Blumen-Style. Der Rasierer sieht dabei nicht nur außergewöhnlich aus, er bietet mit den Deluxe Smooth Sensitive Klingen auch eine besonders sanfte Rasur und verleiht dadurch #BlütenzarteHaut.

Frauen sind so unterschiedlich wie ein bunter Blumenstrauß und doch haben sie eines gemeinsam: Sie alle sind in ihrer Einzigartigkeit schön. Gillette Venus möchte Frauen darin bestärken, sich ihrer Individualität bewusst zu sein, sich selbst wertzuschätzen und sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Dazu gehört auch eine sanfte Hautpflegeroutine und ein Rasierer, der auf die Bedürfnisse der eigenen Haut abgestimmt ist. Der neue Venus Special Edition Rasierer im Look eines Blumenstraußes erinnert uns daran, wie einzigartig jede von uns ist und wie sanft wir mit uns selbst umgehen sollten.

Liebevoll von Hand gemalte Illustrationen und eine unverwechselbare Farbpalette sind das Herzstück der Produkte von Rifle Paper Co. – so auch auf dem neuen Gillette Venus x Rifle Paper Co. Systemrasierer. Verziert mit zauberhaften Blumenmotiven sorgt das einzigartige Design des Venus x Rifle Paper Co. Rasierers für eine außergewöhnliche Ästhetik bei der Rasur-Routine. Der Klingenkopf ist mit 5 Klingen und pflegenden SkinElixir Gleitstreifen ausgestattet für eine makellose und gleichzeitig schonende Rasur.

Florales Design gepaart mit bewährter Rasur-Leistung

Der Gillette Venus x Rifle Paper Co. Deluxe Smooth Sensitive Systemrasierer bringt mit seiner floralen Ästhetik die Blütenpracht einer Sommerblumenwiese ins Badezimmer. Was ihn sonst noch zum Must Have dieses Sommers macht, sind die smarten Details von Gillette Venus:

– SkinElixir Gleitstreifen, angereichert mit einem Hauch von pflegender Aloe Vera, schützt empfindliche Haut vor Schnittverletzungen und Hautirritationen.

– Fünf hautfreundliche Rasierklingen mit diamantähnlicher Beschichtung, die mühelos und sanft über die Haut gleiten.

– Kartonverpackung, ebenfalls im wunderschönen Design von Rifle Paper Co. mit handgemalten Blumenmotiven.

– Wie alle Systemrasierer von Gillette Venus ist auch das Handstück dieser Special Edition auf Langlebigkeit ausgelegt. Wer würde es mit diesem schönen Blumen-Design auch je wieder wechseln wollen?!

Die Gillette Venus x Rifle Paper Co. Deluxe Smooth Sensitive Special Edition im Überblick:

Gillette Venus x Rifle Paper Co. Deluxe Smooth Sensitive Rasierer: UVP 13,99 EUR*

Gillette Venus x Rifle Paper Co. Deluxe Smooth Sensitive 3er Klingenpack: UVP 13,99 EUR*

Gillette Venus x Rifle Paper Co. Deluxe Smooth Sensitive 5er Klingenpack + Klingenschutzhülle: UVP 23,99EUR*

Ab April 2024 im Handel erhältlich. * Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com (https://t6df949f4.emailsys1a.net/c/41/7395544/7810/0/19212266/395715/eb69fe7721.html?testmail=yes).

Über Rifle Paper Co.

Rifle Paper Co. ist eine internationale Lifestyle-Marke mit Sitz in Winter Park, Florida. Gegründet wurde das Unternehmen 2009 von Nathan und Anna Bond. Was als Schreibwarenunternehmen begann, hat sich zu einer branchenführenden Marke entwickelt, die für ihr Sortiment an Accessoires, Geschenken, Wohnaccessoires und vielem mehr bekannt ist. Annas handgemalte Illustrationen und ihre durchdacht gestalteten Produkte verleihen dem Alltag Schönheit. Weitere Informationen finden Sie unter www.Riflepaperco.com (https://t6df949f4.emailsys1a.net/c/41/7395544/7810/0/19212266/395716/4febb57780.html?testmail=yes) und @riflepaperco auf Instagram.

