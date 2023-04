Ludwigshafen (ots) –

Als Gesundheitspartner der BUGA 23 führt die BKK Pfalz mit Veranstaltungen für Jung und Alt und einem Verleihangebot von Sportequipment die Aspekte Gesundheit und Natur während der Mannheimer Bundesgartenschau nachhaltig zusammen. Spaß an der Bewegung, Entspannung und Koordination stehen dabei im Mittelpunkt.

„Die BKK Pfalz feiert 2023 ihren 100. Geburtstag. Wir freuen uns sehr, dass die BUGA 23 in unserem Jubiläumsjahr die Metropolregion Rhein-Neckar bereichert und das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stellt“, betont Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz. „Mit unserem Engagement auf der BUGA möchten wir die Themen Natur, Bewegung und Gesundheit miteinander verbinden, wie wir das mit unserer Initiative Wanderfit bereits seit einigen Jahren tun. Die Partnerschaft ist außerdem ein starkes Zeichen unserer Verbundenheit mit der Region“, so Andreas Lenz.

Die Bundesgartenschau wird Blumenschau, Sommerfest und Experimentierfeld für innovative Ideen in einem. Die Leitthemen sind Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung. Eine große Rolle spielen die Ausstellungspartner, wie Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Bundesgartenschau GmbH, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die Beteiligung der BKK Pfalz an der BUGA 23. Ohne die rege und aktive Mithilfe unserer Partner wäre die Bundesgartenschau nicht realisierbar, sie tragen entscheidend zum Gelingen bei.“

Von Mai bis September bietet die freundliche Familienkasse auf dem ehemaligen Spinelli-Gelände an mehreren Terminen ein breites Gesundheitsprogramm für die Besucher*innen aller Altersgruppen an.

Gesundheitswanderungen mit den Schwerpunkten Rücken, Herz-Kreislauf und Entspannung zum Beispiel verbinden das „Naturerlebnis BUGA“ mit ausgewählten Übungen für Koordination, Kraft und Ausdauer.

Unter dem Motto „Raus an die frische Luft, rein in die Bewegung“ warten bei der BKK Pfalz Mini-Olympiade abwechslungsreiche Geschicklichkeits- und Bewegungsspiele auf kleine und große Besucher*innen.

Für alle BUGA 23-Gäste, die zwischendurch mal Lust auf eine Bewegungspause haben, eignet sich die BKK Pfalz-Sportbox im Spinelli-Park (Eingang Parkschale, Spiel- und Bewegungswiese, Station 2). Einfach kostenlos über die App „SportBox – app and move“ Bälle, Geräte und anderes Trainingsequipment ausleihen und los geht’s. Die Sportbox wird auch nach der BUGA 23 den Mannheimer Bürger*innen erhalten bleiben.

Alle Veranstaltungstermine und weitere Informationen rund um das Engagement der BKK Pfalz auf der BUGA 23 gibt es auf: www.bkkpfalz.de/buga23

Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Die freundliche Familienkasse setzt bei ihren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und baut ihre digitalen Angebote für ihre Versicherten kontinuierlich aus. Rund 400 Mitarbeiter betreuen circa 167.000 Versicherte.

Über die BUGA 23

Die Bundesgartenschau in Mannheim findet vom 14. April bis zum 8. Oktober 2023 auf zwei Geländen, dem Luisenpark und dem Spinelli-Park, statt. Für das Großevent wurde die Konversionsfläche rund um die ehemalige Spinelli-Kaserne entsiegelt und zum Gartenschaugelände entwickelt. Von den insgesamt 82 Hektar wurden 62 Hektar in einen Park verwandelt. Er bildet den zentralen Teil des Grünzugs Nordost, der das Veranstaltungsgelände über 220 Hektar dazwischengelegener Grünflächen mit der Mannheimer Innenstadt verbindet. Geplant ist ein buntes Programm mit etwa 5.000 Veranstaltungen. Weitere Infos: www.buga23.de

Pressekontakt:

Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation,

[email protected], Tel: 0621-68559120Ansprechpartnerin: Corinna Brod, Pressesprecherin, [email protected], Tel: 0621/39737013

Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots