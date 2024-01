Bad Wimpfen (ots) –

Nach der kürzlich erfolgten Preissenkung von Cerealien reduziert Lidl in Deutschland ab dem 29. Januar dauerhaft die Preise für zahlreiche Bio- und Biolandprodukte verschiedener Warengruppen.

Im Preis fallen unter anderem das „Bio Müsli“ der Lidl-Eigenmarke „Crownfield“ in der 500-Gramm-Packung von bisher 2,99 Euro auf 2,75 Euro (1 kg = 5,50 Euro), das „Bioland-Weizenmehl“ der Eigenmarke „Belbake“ in der 1-Kilo-Packung von bisher 0,99 Euro auf 0,85 Euro sowie der Kaffee „Bio Transfair Café del Mundo ganze Bohne“ der Eigenmarke „Bellarom“ in der 1-Kilo-Packung von bisher 10,95 Euro auf 10,45 Euro.

Es ist stets der Anspruch von Lidl in Deutschland seinen Kunden hervorragende Qualität, Frische sowie eine große Vielfalt an Produkten des täglichen Bedarfs zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten. Dazu gehört auch das umfangreiche Angebot an Produkten aus biologischem Anbau, mit denen der Frische-Discounter Bio in die Breite der Gesellschaft trägt.

Bereits seit Jahresbeginn hat Lidl in Deutschland eine Vielzahl an Produkten aus unterschiedlichen Warengruppen dauerhaft im Preis reduziert.

