Monatelang war das Saarland das Bundesland mit den niedrigsten Kraftstoffpreisen. Diese Position musste das kleinste deutsche Flächenland jetzt abgeben. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 Bundesländern zeigt, können die Fahrer von Benzin-Pkw aktuell in Berlin am günstigsten tanken. Hier kostet ein Liter Super E10 im Mittel 1,751 Euro je Liter. Mit 1,781 Euro und damit immerhin drei Cent teurer folgt Rheinland-Pfalz auf dem zweiten Platz. Direkt dahinter reiht sich nun das Saarland mit 1,786 Euro ein. Wie bei der letzten Preisauswertung im April liegt Thüringen mit einem Durchschnittspreis von 1,818 Euro auf dem letzten Platz im Bundesländer-Ranking. Zweitteuerstes Bundesland ist Sachsen mit 1,813 Euro je Liter Super E10.

Für Dieselfahrer ist Rheinland-Pfalz das derzeit preiswerteste Bundesland. Hier kostet ein Liter im Mittel 1,615 Euro, gefolgt vom Saarland mit 1,619 Euro. Schlusslicht und damit wie im Vormonat teuerstes Bundesland ist Brandenburg mit 1,683 je Liter Diesel, knapp davor liegt Sachsen (1,680 je Liter). Die Tatsache, dass Brandenburg bei Benzin jedoch zu den günstigeren Bundesländern zählt, zeigt, dass es sich bei Dieselkraftstoff und Benzin um zwei Märkte handelt, auf denen die Preise auch aufgrund unterschiedlicher Faktoren gebildet werden.

Die Preisunterschiede zwischen dem jeweils teuersten und günstigsten Bundesland sind aus ADAC Sicht noch in einem moderaten Rahmen. Bei Benzin liegt die Differenz bei 6,7 Cent, bei Diesel bei 6,8 Cent je Liter.

Autofahrer, die beim Tanken sparen wollen, sollten laut ADAC die sich dafür bietenden Möglichkeiten konsequent nutzen. Dies stärkt den Wettbewerb auf dem Kraftstoffmarkt und ist letztlich zum Vorteil aller Verbraucher. Dazu gehört, vergleichsweise preiswerte Tankstellen zu günstigen Tankzeitpunkten zu nutzen. In der Regel ist das beste Zeitfenster dafür zwischen 18 Uhr und 22 Uhr. Unkomplizierte und schnelle Hilfe bietet die Smartphone-App „ADAC Drive“.

Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vom 16. Mai 2024, 11 Uhr, dar.

