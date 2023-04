Neckarsulm (ots) –

Vegane Ernährung spielt für immer mehr Verbraucher eine wichtige Rolle. Bei Kaufland finden sie eine große Auswahl an veganen Lebensmitteln – und das jetzt auch mit Auszeichnung. Für sein veganes Sortiment wurde das Unternehmen nun von der Albert Schweitzer Stiftung ausgezeichnet: Kaufland belegt den dritten Platz im Ranking der veganfreundlichsten Supermärkte und hat damit im Vergleich zum letzten Ranking zwei Plätze gut gemacht.

Ersatzlebensmittel für Produkte tierischen Ursprungs sind für Veganer ein wichtiger Teil ihrer Ernährung. Laut einer Civey-Umfrage* nutzen diese über die Hälfte der Befragten, die sich oft oder immer vegan ernähren. „Wir wollen alle unsere Kunden bei ihrem individuellen Ernährungsstil unterstützen, das gilt selbstverständlich auch für Veganer. Mit unserem großen Vegan-Sortiment erleichtern wir ihnen die Entscheidung für pflanzliche Lebensmittel – und sorgen mit immer wieder neuen, leckeren Produkten für Abwechslung auf dem Speiseplan. Unser Ziel ist daher ganz klar, diesen Bereich unseres Sortiments auch in der kommenden Zeit, entsprechend der Nachfrage und der Vorlieben unserer Kunden, weiter auszubauen“, sagt Robert Pudelko, Leiter Einkauf Nachhaltigkeit bei Kaufland.

Beim Vegan-Ranking konnte Kaufland vor allem mit seinem Sortimentsausbau punkten. Die Albert Schweitzer Stiftung stellte fest, dass der Lebensmittelhändler seinen Sortimentsausbau konsequent vorangetrieben hat. So ist Kaufland nicht nur bei veganen Fertiggerichten, sondern auch bei Milchalternativen und veganen Snacks gut aufgestellt und bietet seinen Kunden eine große Auswahl. Das bestätigt auch die Civey-Umfrage: 84,9 Prozent aller Befragten gaben an, dass es einfacher geworden ist, sich vegan zu ernähren.

Das vegane Sortiment von Kaufland – in der Definition Ersatz für Fleisch, Wurst, Käse und Milch – umfasst derzeit, je nach Größe der Filiale, etwa 300 Artikel. Darunter auch bis zu 80 Produkte der Kaufland-Eigenmarke K-take it veggie. Hinzu kommen über das Jahr verteilt, mehr als 400 Obst- und Gemüseartikel. Zusätzlich bietet Kaufland den Verbrauchern unter www.kaufland.de in unter der Rubrik „Vegan genießen“ viele Rezeptideen an.

