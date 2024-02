Weiterstadt (ots) –

› Beide Karosserievarianten in den Ausstattungslinien Selection und Sportline erhältlich

› Zum Marktstart bietet Škoda insgesamt drei Motor-Getriebe-Kombinationen an

› Weitere Ausstattungen und Motoren folgen Mitte des Jahres

Škoda nimmt ab sofort Bestellungen für den überarbeiteten Škoda Octavia entgegen. Nur wenige Tage nach seiner digitalen Weltpremiere steht der aufgefrischte Markenbestseller jetzt in den Ausstattungslinien Selection und Sportline sowie mit insgesamt drei Motor-Getriebe-Varianten zur Wahl. Das Angebot umfasst sowohl die elegante Limousine als auch die geräumige Kombiversion.

Mit der umfangreichen Aufwertung verleiht Škoda seinem Erfolgsmodell Octavia einen frischen Auftritt. Markanteste Merkmale des überarbeiteten Designs sind die neu gestalteten Front- und Heckschürzen, der aufgefrischte Škoda Kühlergrill und die optionalen Matrix-LED-Scheinwerfer der zweiten Generation. Auch in puncto Ausstattung wertet Škoda den Bestseller der Marke deutlich auf. Beispielsweise zählen das 10 Zoll große Digital Cockpit Plus und die Zweizonen-Klimaanlage Climatronic nun zur Serienausstattung. An die Stelle der klassischen Interieure treten harmonisch abgestimmte Design Selections.

Zum Marktstart zählen drei Antriebsoptionen zum Programm. Als Einstiegsmotorisierung dient der 1,5 TSI mit 85 kW (115 PS) (Octavia 1,5 TSI 85 kW: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7 – 5,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 129 – 119 g/km (WLTP-Werte), Octavia Combi 1,5 TSI 85 kW: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,8 – 5,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 131 – 122 g/km (WLTP-Werte)). Ihn kombiniert Škoda mit einem manuellen 6-Gang-Schaltgetriebe, ebenso wie den stärkeren 1,5 TSI mit 110 kW (150 PS) (Octavia 1,5 TSI 110 kW: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7 – 5,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 131 – 120 g/km (WLTP-Werte), Octavia Combi 1,5 TSI 110 kW: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,8 – 5,4 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 133 – 123 g/km (WLTP-Werte)). Der 2,0 TDI mit 110 kW (150 PS) (Octavia 2,0 TDI DSG 110 kW: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 127 – 117 g/km (WLTP-Werte), Octavia Combi 2,0 TDI DSG 110 kW: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,9 – 4,6 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 128 – 119 g/km (WLTP-Werte)) komplettiert das Angebot zum Marktstart – der Vierzylinder verfügt grundsätzlich über ein 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG).

Ausstattungsseitig beginnt das Portfolio mit dem Octavia Selection, der ab 30.730 Euro zu haben ist. Die Kombivariante startet bei 31.430 Euro. Selection umfasst unter anderem Scheinwerfer in LED-Technologie, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Mensa Aero, Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Parksensoren vorn und hinten sowie eine Fahrprofilauswahl. Beheizbare Vordersitze, Geschwindigkeitsregelanlage und der Fahrlichtassistent inklusive Regensensor sorgen für hohen Komfort während der Fahrt. In puncto Konnektivität wartet der Octavia mit Telefonfreisprecheinrichtung, 10-Zoll-Infotainmentdisplay, fünf USB-C-Anschlüssen und Wireless Smart Link zur einfachen Kopplung von Mobiltelefonen auf. Die Design Selection Loft zeichnet sich durch schwarze Stoffsitze und graue Dekorelemente aus.

Fans eines betont dynamischen Auftritts finden im Octavia Sportline ihr Wunschfahrzeug. Tiefergelegtes Sportfahrwerk und Progressivlenkung sind hier Serie. Die vorderen Kotflügel weisen neu gestaltete Sportline-Embleme auf. Die Fronthaube ziert das neue, zweidimensionale Škoda Logo und der schwarze Škoda Schriftzug die Heckklappe. Der von den Vordertüren auf den Boden projizierte Škoda Schriftzug setzt einen weiteren Akzent.

Egal ob Limousine ab 38.060 Euro oder die Kombivariante ab 38.860 Euro – Einstiegsmotorisierung des Octavia Sportline ist jeweils der stärkere der beiden 1,5 TSI-Benziner mit 110 kW (150 PS). Das Interieur bestimmt die exklusive Design Selection Sportline. Die schwarzen Bezüge der Sportsitze mit integrierten Kopfstützen fertigt Škoda aus einem Kunstleder-/Stoffmix aus recycelten Materialien. Das Dekor punktet mit schicken Akzenten in Dark-Carbon und Piano-Schwarz. Den dynamischen Auftritt des Octavia Sportline unterstreichen schwarze Elemente am Kühlergrillrahmen, den Außenspiegeln, der Heckspoiler-Lippe (nur Limousine), der Dachreling (nur Kombi) sowie schwarze, 18 Zoll große Leichtmetallfelgen im Design Vega Aero glanzgedreht. Die Heck- und hinteren Seitenscheiben sind dunkel getönt (Sunset). Ein besonders schickes Detail: die Heckleuchten in Kristallglasoptik inklusive dynamischen Blinkern. Zusätzlich zur Selection-Ausstattung kommen unter anderem eine Rückfahrkamera, ein Lederlenkrad im Sportdesign und eine Phonebox hinzu.

Alle Informationen zu Ausstattungen sowie Motor-Getriebe-Varianten des aufgewerteten Škoda Octavia finden Sie auf skoda-media.de.

Aufgewerteter Škoda Octavia – Ausstattungslinien und Preise zum Bestellstart

Motorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Ausstattung, UVP in Euro

1,5 TSI, 85 kW (115 PS), 6-Gang, Front, Selection, 30.730

1,5 TSI, 110 kW (150 PS), 6-Gang, Front, Selection, 33.400

2,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Selection, 37.730

1,5 TSI, 110 kW (150 PS), 6-Gang, Front, Sportline, 38.060

2,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Sportline, 42.390

Aufgewerteter Škoda Octavia Combi – Ausstattungslinien und Preise zum Bestellstart

Motorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Ausstattung, UVP in Euro

1,5 TSI, 85 kW (115 PS), 6-Gang, Front, Selection, 31.430

1,5 TSI, 110 kW (150 PS), 6-Gang, Front, Selection, 34.100

2,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Selection, 38.430

1,5 TSI, 110 kW (150 PS), 6-Gang, Front, Sportline, 38.860

2,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Sportline, 43.190

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen WLTP-Verfahren (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt, das ab dem 1. September 2018 schrittweise das frühere NEFZ-Verfahren (neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzte.

Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-EnVKV und empfiehlt in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des NEFZ-Verfahrens homologiert werden können, die Angabe der WLTP-Werte, welche wegen der realistischeren Prüfbedingungen in vielen Fällen höher sind als die nach dem früheren NEFZ-Verfahren. Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter http://www.skoda-auto.de/wltp.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

