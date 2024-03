Hamburg (ots) –

Sechs Paar Schuhe besitzen typische Läufer allein für ihren Sport und sind bereit, jährlich 379 Euro dafür zu investieren. Doch welche Laufschuhe sind empfehlenswert? Diese Frage stellt die Medienmarke RUNNER’S WORLD regelmäßig ihrer Community und kann in diesem Jahr die Favoriten aus 9720 Rückmeldungen präsentieren – mehr als je zuvor.

Besonders erfolgreich war in diesem Jahr die Marke Asics, die ein Drittel der 15 Spitzenplätze in fünf Kategorien belegen konnte, dicht gefolgt von Brooks mit vier und Adidas mit drei Plätzen. Die Namen aller Siegermodelle finden Sie in der aktuellen Ausgabe 04/2024 von RUNNER’S WORLD, die im Handel oder unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als E-Paper). „Auffällig war bei der aktuellen Wahl: Die Spitzenreiter in den verschiedenen Kategorien rückten teils nah zusammen“, sagt der Chefredakteur von RUNNER’S WORLD, Martin Grüning. „Zudem gab es auf den Plätzen hinter den Spitzenreitern viel Bewegung, dort stießen junge Marken nach vorne.“

Die Wahl der besten Laufschuhe wird in jedem Jahr sowohl von den Konsumenten wie von der Industrie mit Spannung erwartet. Die ebenfalls ermittelten Lauf- und Kaufgewohnheiten der Wahl-Teilnehmer ergeben einen guten Einblick in Trends und Marktentwicklungen. So ist die Summe, die Läufer allein für ihre Schuhe auszugeben bereit sind, in diesem Jahr erneut höher als im Vorjahr.

