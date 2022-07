Schwalbach (ots) –

Ariel und Lenor All-in-1 PODS® jetzt in innovativer Kartonverpackung

– Neue Kartonverpackung: vollständig recycelbar – spart bei Ariel und Lenor bis zu 900 Tonnen Plastik pro Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz

– Innovative ECOCLIC® Box mit intuitivem Klick-Verschluss ist ergonomisch und inklusiv im Gebrauch

– Ariel All-in-1 PODS® jetzt mit weiter verbesserter Waschleistung auch bei niedrigen Temperaturen

– Lenor All-in-1 PODS® mit Ultra Reinigungskraft Technologie für saubere und strahlende Wäsche und lang anhaltende Frische

Ariel und Lenor All-in-1 PODS® bieten seit Jahren eine besonders nachhaltige Wäschepflege bei denkbar einfacher Handhabung. Ab Juli sind die All-in-1 PODS beider Marken in einer neuen Kartonverpackung im Handel, die vollständig recyclebar ist. Erwachsene können die ECOCLIC® Box mit dem ergonomischen Design intuitiv öffnen, für Kinder bleibt sie sicher verschlossen.

Karton statt Plastik

Die neue Verpackung, die ECOCLIC® Box, besteht aus Karton, zu mindestens 70 % aus recycelten Fasern, ist FSC®-zertifiziert und komplett recyclingfähig. Sie enthält maximal 5 % Kunststoff, um die PODS zu schützen. Die Verpackung kann einfach im Altpapier entsorgt werden. Das spart bei Ariel und Lenor bis zu 900 Tonnen Plastik pro Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Vergleich zur bisherigen Kunststoffverpackung von Ariel und Lenor PODS (basierend auf dem tatsächlichen Verkaufsvolumen von Juli 2020 bis Juni 2021). Damit gehen Ariel und Lenor einen weiteren wichtigen Schritt, um den Einsatz von Neuplastik in Verpackungen bis 2025 in Europa um 30 % zu reduzieren.

Inklusive Verpackung dank innovativer Technologien

Die ECOCLIC® Box ist inklusiv gestaltet und damit eine der innovativsten Verpackungslösungen von Ariel und Lenor. Sie wurde über einen Zeitraum von vier Jahren mit viel Fingerspitzengefühl für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen entwickelt, auch für solche mit eingeschränkter Griffkraft oder vermindertem Sehvermögen. Mehr als 2.500 Verbraucher:innen aus ganz Europa haben den Umgang mit der neuen Verpackung in vielen Tests intensiv geprüft.

– KLICK-Geräusch: Die Verpackung ist so gestaltet, dass sie für Erwachsene einfach zu öffnen ist – auch wenn diese beispielsweise motorisch eingeschränkt sind – und gleichzeitig für Kinderhände verschlossen bleibt. Darüber hinaus macht der Verschluss ein deutlich wahrnehmbares KLICK-Geräusch, sobald die Box sicher verschlossen ist.

– Taktile Marker: Die neue Verpackung trägt auf der Oberseite taktile Marker – eine tastbare Markierung – in Form einer Waschmaschine. Dieses Hilfsmittel wurde entwickelt, damit Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen schnell und einfach erkennen können, dass sie ein Waschmittel in den Händen halten.

– NaviLens Technologie: Schließlich sorgt die NaviLens Technologie auf derVerpackung dafür die wichtigsten Produktinformationen auch für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen zugänglich zu machen. Als App auf dem Smartphone installiert, scannt NaviLens einen Code auf der Verpackung und gibt wichtige Informationen über Verpackung und Inhaltsstoffe per Audiodatei oder als Text in Großschrift an die Nutzer:innen weiter. Der NaviLens Code kann auch aus großer Entfernung gescannt werden – das System schafft etwa die zwölffache Distanz im Vergleich zum Scannen von QR- oder Barcode.

Ariel: Kälter waschen, Strom sparen, Klima schützen

Die neuen Ariel All-in-1 PODS® überzeugen dank der COOLCLEAN Technologie mit hervorragenden Waschergebnissen, sogar bei niedrigen Temperaturen. Besonders zuverlässig entfernen Ariel All-in-1 PODS® Flecken, die durch Stärke in Lebensmitteln wie Nudeln, Suppen, Soßen, Salatdressings oder Puddings entstehen. Und dank einzigartiger Duftstoffe entfaltet sich die Ariel Frische auch schon bei Strom- sowie CO2 -sparenden niedrigen Temperaturen.

Lenor Waschmittel: Mit Ultra Reinigungskraft und lang anhaltender Frische

Das neue Lenor Waschmittel mit Ultra Reinigungskraft sorgen jetzt für eine noch gründlichere, fasertiefe Reinigung sowie für lang anhaltende Frische der Wäsche. Das Waschmittel von Lenor sorgt für fasertiefe, hygienische Reinheit und entfernt Schmutz, Flecken und schlechte Gerüche für ein fühlbar sauberes Waschergebnis. Typisch Lenor: Alle Textilien werden nicht nur hygienisch rein, sondern bleiben auch lang anhaltend frisch.

Ariel und Lenor All-in-1 PODS® in der innovativen ECOCLIC® Box sind ab Juli 2022 im Handel erhältlich.

