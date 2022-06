Paris (ots) –

Ankorstore, das größte Online-Ökosystem für die unabhängige Anbindung von lokalem Handel an Marken aus ganz Europa, leistet weiterhin Pionierarbeit bei der Weiterentwicklung des Einzelhandels. Das jüngste Projekt im Rahmen der Mission „Rewild Retail“ ist die Einführung von Ankorstart, einem einfachen und kostenlosen Service der Unternehmer*innen in den ersten Phasen ihres Einzelhandelslebens unterstützt: vor, während und nach der Eröffnung ihres Geschäftes.

Ankorstore, das innerhalb von nur zwei Jahren nach Gründung den begehrten Unicorn-Status erreichen konnte, verfolgt mit Ankorstart ehrgeizige Ziele: Bis Ende dieses Jahres soll 5.000 Gründer*innen von Einzelhandelsläden dazu verholfen werden, erfolgreiche Geschäftsinhaber*innen zu werden.

„Mit Ankorstart stellen wir unter Beweis, dass Ankorstore nicht nur ein Online B2B-Marktplatz ist, sondern wir ein ganzheitliches Ökosystem für Einzelhändler*innen bereitstellen. Mit unserer All-in-One Lösung sprechen wir die unterschiedlichsten Bedürfnisse unserer Community an. Ganz gleich ob bei der Definition des Geschäftsmodells, der Standortwahl oder der Zusammenstellung des Sortiments. Ankorstart bestärkt uns in unserer Mission, den Einzelhandel wieder aufleben zu lassen und unterstützt Einzelhändler von der Geschäftsgründung bis hin zur hochmodernen Analyse von Absatzdaten“, erklärt Nicolas D’Audiffret, Mitbegründer und Co-CEO.

Grundlagen für nachhaltigen Erfolg unabhängiger Einzelhändler*innen

Seit der Gründung im Jahr 2019 hat sich Ankorstore von einem B2B-Onlinemarktplatz zu einem dynamischen Ökosystem entwickelt, das Einzelhändler*innen die Möglichkeit bietet, auf über 20.000 kuratierte Marken zurückzugreifen – und das zu außergewöhnlichen Geschäftsbedingungen. Mit Ankorstart entwickelt Ankorstore sein bestehendes Ökosystem weiter und schafft optimale Voraussetzungen für den Erfolg selbstständiger Einzelhändler. Durch das Zurverfügungstellen von Tools, Lösungen und Ratschlägen durch Einzelhandelsexperten unterstützt Ankorstart Gründer*innen bei ihrer unternehmerischen Reise.

Ankorstart unterstützt junge Unternehmer*innen während des gesamten Prozesses der Markteinführung: von der Erstellung eines Ladenkonzepts sowie der Eröffnung des Geschäftes über die Unterstützung nach der Neueröffnung bis hin zur kontinuierlichen Feinabstimmung des Sortiments und regelmäßigem Monitoring. Zudem steht den Nutzer*innen von Ankorstart ein qualifiziertes Partnernetzwerks zur Verfügung.

1. Unterstützung vor der Eröffnung: Intelligente Ladeneröffnungen

Das engagierte Team von Ankorstart entlastet angehende Unternehmer*innen bei der Überwindung erster Hürden: die Bestückung des Ladens sowie die Bewältigung der mit einer Geschäftseröffnung einhergehenden Bürokratie.

Die Expert*innen von Ankorstore stimmen dabei gemeinsam mit den Gründer*innen ein auf die jeweiligen Geschäftstypen, Bedürfnisse und Bestrebungen maßgeschneidertes Sortiment an Marken und Produkten ab. Dabei leisten sie Unterstützung bei der anfänglichen Planung und Optimierung des Warenbestandes.

Expert*innen und bewährte Partner*innen stehen zudem mit ihren Ratschlägen zur Verfügung, um Händler*innen in allen Belangen behilflich zu sein. Von der Unternehmensgründung über die Erstellung eines Businessplans und die Durchführung einer Marktstudie bis hin zur Beschaffung von Geschäftsräumen sowie der Suche nach einer geeigneten E-Commerce-Plattform und der Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten.

2. Unterstützung bei der Eröffnung: Sichere Ladeneröffnungen

Um im Wettbewerb zu bestehen, müssen künftige Einzelhändler*innen ihr finanzielles Risiko begrenzen und ihre Liquidität sichern. Ankorstart und Ankorstore passen sich diesen Umständen mit einem Zahlungsaufschub von 60 Tagen an die finanziellen Bedürfnisse von jungen Unternehmen an. Außerdem haben die zukünftigen Einzelhändler*innen die komfortable Möglichkeit, den Erfolg neuer Produkte schnell zu testen und ihr Sortiment dementsprechend einfach anzupassen. Hierzu bietet Ankorstore mit einem Mindestbestellwert von lediglich 100 Euro und kostenlosem Versand ab einem Bestellwert von 300 Euro attraktive Konditionen.

3. Unterstützung nach der Markteinführung: Bessere Ladeneröffnungen

Die Expert*innen von Ankorstart zeigen Unternehmer*innen, wie sie ihre Einzelhandelsaktivitäten strategisch optimieren können. Mithilfe der Ankorstore-Plattform haben junge Einzelhändler*innen einen klaren Überblick über ihre Bestellungen, können Rechnungen nahtlos verwalten und haben Zugriff auf mehr als 20.000 Marken zu äußerst attraktiven Preisen. Somit können sie bereits ab dem Zeitpunkt der Eröffnung ihres Geschäftes langfristige und nachhaltige Markenbeziehungen knüpfen.

Als Teil von Ankorstores Mission, den Einzelhandel zu revolutionieren, soll Ankorstart leidenschaftlichen Unternehmer*innen bei der Verwirklichung ihres Traums eines physischen oder Online-Geschäftes nachhaltig unterstützen.

Erfahrungsbericht

„Der persönliche Kontakt zu Tanja, die das Konzept, welches wir mit dem céca kreieren wollten, sofort gefühlt und verstanden hat, war Gold für mich in der Vorbereitungsphase. Für uns als Apéro Store & Bar mit mediterranem Fokus ist es besonders schön, dass wir über Ankorstart die Möglichkeit haben, mit kleinen handwerklichen Betrieben aus Italien und Frankreich in Kontakt zu kommen.“ Cécile Ellersiek, céca Cologne I TGH Concept Store GmbH

Weitere Informationen über Ankorstart: https://blog.ankorstore.com/de/ankorstart/

Über Ankorstore

Rewild Retail: Ankorstore wurde 2019 gegründet und stellt das natürliche Gleichgewicht im Einzelhandel wieder her. Durch den effizienten Einsatz von Technologie, gelingt es unabhängige Geschäfte wieder in den Mittelpunkt der Gemeinden zu stellen. Hierzu stellt Ankorstore ein Ökosystem bereit, welches optimale Rahmenbedingung für Wachstum schafft. Heute arbeitet Ankorstore mit mehr als 250.000 unabhängigen Einzelhändlern und 20.000 Marken in 33 Ländern Europas zusammen. Das Unternehmen wurde 2019 von vier französischen E-Commerce- Unternehmern gegründet und erreichte 2021 den Einhorn-Status. Das Unternehmen unterhält Büros in Paris, London, Amsterdam, Barcelona, Berlin und Stockholm und beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter. www.ankorstore.com

Pressekontakt:

Ankorstore

Tilmann Rohlf c/o BETTERTRUST GmbH

Luisenstraße 40, 10117 Berlin

Tel: 30 / 340 60 10 – 94

Mail: [email protected]

Original-Content von: Ankorstore, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots