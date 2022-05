München (ots) –

Der ADAC e.V. will weitere attraktive Angebote machen und so auch neue Mitglieder gewinnen. Auf der Hauptversammlung des Vereins in Wiesbaden fand der strategische Kurs eine überwältigende Mehrheit. Konkret wird der ADAC zukünftig Dienstleistungen auch in den Bereichen Gesundheit und Heim anbieten, die teilweise – wie etwa der ADAC Schlüsseldienst – bereits erfolgreich in Pilotprojekten erprobt wurden.

Mit 21,23 Millionen Mitgliedern ist der ADAC bereits Europas größter Verein, der auch im vergangenen Jahr wachsen konnte. Die neuen Leistungen sollen die Attraktivität einer Mitgliedschaft weiter erhöhen: „Das Bedürfnis nach Hilfe, Rat und Schutz endet nicht im Bereich der Mobilität, wir können mehr leisten und unseren Mitgliedern weitere Angebote machen“, sagte ADAC Präsident Christian Reinicke vor den 220 Delegierten in Wiesbaden.

Ein erstes neues Angebot kündigte der ADAC Präsident bereits an: Ab Juni dieses Jahres wird es die bewährte ADAC Pannenhilfe bundesweit auch für Fahrradfahrer geben. Alle Mitglieder können die Pannenhilfe für ihr Rad kostenfrei in Anspruch nehmen. Reinicke unterstrich auch die Symbolkraft dieser Mitgliederleistung: „Der ADAC sagt Ja zum Mobilitätswandel, und er begleitet seine Mitglieder dabei.“

Die ADAC Hauptversammlung stand unter dem Motto „Mobilität. Nachhaltigkeit. Innovation.“ Ausgehend vom Kernbereich der Mobilität will sich der Verein weiterentwickeln und bei Angeboten und Unternehmensführung das Zielbild der Nachhaltigkeit erfüllen.

Die ADAC Hauptversammlung entschied satzungsgemäß auch über die Feststellung des Jahresabschlusses sowie den Wirtschaftsplan für das laufende Jahr. Der Verein konnte 2021 ein Jahresergebnis von 137 Millionen Euro erzielen. Hintergrund für die positive Bilanz des Vereins sind sinkende Ausgaben unter anderem aufgrund der Pandemie sowie das im Jahr 2017 aufgelegte Effizienzprogramm.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses kann der ADAC neue innovative Angebote für Mitglieder machen, ohne die Beiträge zu erhöhen – etwa die Fahrrad-Pannenhilfe sowie weitere Leistungen bei der Medical App. Zusätzlich kann der ADAC in das Testzentrum Mobilität in Penzing sowie in die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie investieren und die ADAC Luftrettung unterstützen.

