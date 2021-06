München (ots) – Die Zahl der Fahrräder und E-Bikes, insbesondere Pedelecs, in Deutschland hat in den vergangenen Jahren beständig zugenommen. Diese Zweiräder sind heute sehr oft ein teures Gut, dabei reichen die durchschnittlichen Neupreise von rund 600 Euro für ein Citybike und 2800 Euro für ein E-Bike (Quelle: Statista 2021). Eine Versicherung gegen Diebstahl macht also durchaus Sinn. Idealerweise dann, wenn man sie wirklich braucht.

Der ADAC bietet nun – einmalig in Deutschland – eine unkompliziert per App aktivierbare Versicherung an, die eine minutengenaue Abrechnung ermöglicht. Auf dem Smartphone wird unmittelbar am Abstellort des Fahrrads mit wenigen Klicks der Zeitraum, in der eine Diebstahlversicherung erwünscht ist, gestartet. Nach der Rückkehr zum Rad endet der Versicherungsschutz ebenfalls per Click in der App. Dank der automatischen Kostenbremse mit einer maximalen Versicherungsdauer von 24 Stunden läuft niemand Gefahr, über Gebühr belastet zu werden.

Wird beispielsweise das Fahrrad (Zeitwert 500 Euro) vor dem Biergarten abstellt, kostet die Versicherung 22 Cent für eine Stunde. Hat das Fahrrad einen Wert von 1200 Euro, sind lediglich 46 Cent fällig, 61 Cent sind bei einer Versicherungssumme von 2800 Euro zu bezahlen.

Die jeweilige Versicherungssumme für ein Zweirad (bis zu 10.000 Euro Neupreis), egal ob das eigene oder von Freunden oder Nachbarn geliehen, wird entsprechend des gemeldeten Alters und Kaufpreises ermittelt. Auch Fahrradzubehör und alle fest verbundenen Teile des Fahrrads, wie z. B. Lenker oder Sattel, sind mitversichert. Außerdem wird im Fall des Falles die Heimfahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr mit 10 Euro bzw. 20 Euro für ADAC Mitglieder unterstützt.

Nach dem Start im Herbst 2020 im Stadtgebiet München wird die Pilotphase nun bis Ende des Jahres 2021 ausgedehnt. Die ADAC Click & Go App ist nun verfügbar in den beiden Großräumen München und Berlin.

Produktangebot

Die temporäre Fahrrad-Versicherung ADAC Click & Go ist erhältlich für iOS (App Store) und Android (Google Play). Einfach die ADAC Click & Go App downloaden, registrieren und Versicherungsschutz aktivieren. Alle Informationen gibt es unter www.adac.de/clickandgo

